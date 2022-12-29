Дачи за год подорожали на 12%. Что происходит на рынке домов под Минском в конце 2022-го (аналитика Realt)

Активность на рынке загородной недвижимости снижается уже 5 месяц подряд: за ноябрь число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 1.3%. Впрочем, за счет медленных темпов снятия объявлений, их общее количество в базе по-прежнему остается внушительным — почти 8 тысяч, что является максимумом для конца осени за последние 10 лет. Каким был рынок загородных домов в ноябре и чего ждать зимой, недавно рассказывали эксперты .

Тем не менее, снижение числа объявлений наблюдалось не во всех сегментах. По сравнению с прошлым месяцем увеличилось предложение недостроенных (+3.8%) и современных домов (+2.5%). В то же время дач и участков стало меньше на 3.6% и 2.4% соответственно. Количество «старых» домов (построенных до 2010 года) в базе Realtпрактически не изменилось – снижение составило всего 0.8%.