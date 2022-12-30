"За нее просили полторы тысячи долларов". Супруги купили столетнюю хату и сделали из нее стильный дом

В прошлом году началась новая стройка — на месте еще одного сарая над погребом супруги задумали дом-корчму. Он задумывался как место для ночевки гостей и обеденная зона агроусадьбы.

- Нам как раз строители доделали пристройку к нашему дому — у нас родился еще один ребенок, пора было расширить жилплощадь, - рассказывает Татьяна. - Ее собрали из сруба, который строители разобрали и перевезли из другой деревни. Имея такой опыт, решили и для дома-корчмы подыскать старую хату.

Д ом за полторы тысячи долларов

Такую нашли за Воложином, в 40 километрах. В ней уже давно никто не жил, состояние было не самое лучшее, но выглядела привлекательно — просторная, с высокими потолками, из тесанных бревен. Денег за нее хозяева просили по местным меркам немало — полторы тысячи долларов. Поторговавшись, хату все же купили.

- Наши строители сначала пронумеровали каждый венец (цифры и буквы можно видеть и сейчас с внешней стороны стен), - рассказывают супруги, - Потом разобрали, погрузили на платформу и перевезли в Белокорец. Дом, кстати, оказался старше 100 лет - при разборке мы нашли монету 1879 года.