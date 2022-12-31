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Ирония судьбы по-белорусски. Заехали на улицу Строителей в Минске и узнали, как там живется
31.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О легендарной «Иронии судьбы, или с легким паром!» Эльдара Рязанова не слышал только ленивый. За 46 лет картина стала своеобразным символом Нового года. Она настолько популярна, что даже на Тайване ее каждый год транслируют по местному телевидению, а в 2022-м своя версия истории вышла в Голливуде. Легендарный адрес из российского фильма известен каждому советскому ребенку – по нелепому стечению обстоятельств главный герой попадает из Москвы в Ленинград именно на 3-ю улицу Строителей, дом 25, квартира 12. Интересно, что и в Беларуси улицы Строителей есть во многих городах – Могилеве, Витебске, Поставах, Радошковичах и других. Realt решил посмотреть, что бы увидел Женя Лукашин, если бы прилетел по ошибке в Минск.
В столице улица Строителей находится в Заводском районе, недалеко от станции метро «Автозаводская». Дойти пешком до места назначения можно всего за десять минут. На пути вам встретятся Дворец культуры МАЗ и стадион «Торпедо».
Сама по себе улица небольшая – всего 58 домов. Но в ней есть своя атмосфера: первое впечатление – как будто приехал погостить к бабушке в деревню: спокойно, по узкой дороге без тротуаров раз в десять минут проходит местный житель, из труб домов идет дым, наверное, топятся печки, а за заборами периодически слышится собачий лай.
Около подъездов вместо лавочек стоят стулья
Первый дом здесь не жилой, это учебный центр «Метростроитель», где проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере строительства. Центр здесь был основан только в 1990-м году, хотя улица по рассказам местных стала называться так задолго до этого.
В паре минут оттуда находится один из корпусов государственного колледжа кулинарии и детский сад – окна в нем уже мило украшены вырезанными из белой бумаги снежинками, елочками и снеговиками. Смотришь – и сразу вспоминается детство.
Если пройти дальше, то можно увидеть многоквартирные дома. Они здесь небольшие – всего 3-4 этажа. Никаких высоток, зато сразу заметна изобретательность жильцов – на входе в подъезд и под окнами стоят не привычные лавочки, а старые деревянные или даже компьютерные стулья. Атмосферу придают и тазики с ведерками, стоящие под козырьком возле входа, – сюда собирается вода от тающих сосулек.
Возле одного из домов встречаем Екатерину. Она живет на этой улице уже 35 лет, с самого детства.
– Раньше не было гаджетов, никто из детей не сидел в компьютерах и телефонах, поэтому развлекались с ребятами из соседних домов как могли. Часто выбегали во двор и играли в атаманов. Это было одно из любимейших занятий, – вспоминает она. – С соседями, кстати, до сих пор сохранились дружеские отношения. Могу даже сказать, что мы здесь настолько доверяем друг другу, что дверь в подъезд никогда не закрываем, знаем, что все будет в порядке. Понятное дело, что дома тут старые. Тому, в котором я живу, уже примерно за 60 лет. И я не помню, чтобы у нас когда-то делался капремонт, поэтому стараемся как-то выходить из ситуации своими силами.
С фильмом «Ирония судьбы, или с легким паром!» связана одна история из ее жизни. Девушка устраивалась на работу в «Виталюр», а менеджер на собеседовании долго не могла поверить, что Екатерина действительно живет на улице Строителей. Ей казалось, что это какая-то шутка. В итоге все закончилось хорошо: на работу девушку устроили, но для этого пришлось показать прописку.
– А еще с Новым годом связана одна курьезная ситуация. Прям 31 числа нас начал топить сосед. До боя курантов оставалось несколько часов, но опять же на помощь пришли жители подъезда. Общими усилиями смогли все убрать, а потом уже вместе отмечали праздник, – делится воспоминаниями она.
«По праздникам с соседями накрывали такие столы, не передать!»
Рядом с магазином мы и встречаем Сергея Петровича. При упоминании фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» мужчина только улыбается и отмечает, что еще не встречал человека, который не смотрел эту картину. Живет он в одной из трехэтажек на Строителей.
– Мои теща и тесть – ветераны войны. Они получили квартиру здесь еще в 1953 году. Тогда в трехкомнатной могло жить по три семьи. Когда они умерли, квартира осталась дочерям. Я сам начал жить здесь где-то в 1980-м. Могу отметить, что сейчас здесь практически и не осталось так сказать «коренных» жителей. Только в трех квартирах живут первые поселенцы. Остальные – были проданы. Чувствуется, что время уже не то. Помню, когда были старики, все жили дружно. Летом и по праздникам накрывались такие столы, не передать. Весь дом собирался. Сейчас такого, конечно же, нет. Молодежь только здоровается.
Мужчина настолько привык ко всему на этой улице, что и менять ничего не хочет. Ему нравится она такой, какая есть. Что касается Нового года, то у него нет никаких особых традиций. Сергей Петрович работает старшим мастером цеха нестандартного оборудования на МАЗе, поэтому каждый год он ходит на «огонек», который устраивает предприятие. Оказывается, встретили мы его как раз по пути туда.
Идем по улице дальше. Небольшие многоэтажки сменяются частными домами. Наконец, доходим и до дома №25. Он рассчитан на две семьи и ассоциируется со своеобразным «инь-ян». Одна сторона темного цвета, складывается впечатление, что здесь как будто давно не делался ремонт; а вторая – яркая, в желтых и зеленых цветах, сильно выделяется из общего стиля улицы. За все время, пока мы там были, хозяева так и не появились. Зато с нами охотно поговорила жительница соседнего дома.
«Почти у всех здесь родились мальчики»
Марина живет на Строителей уже 18 лет. Дом, где она провела столько времени, принадлежал семье ее мужа, а потом перешел ему по наследству.
– Забавно, что муж у меня россиянин. Родители и он сам жили в Оренбурге. Переехали, потому что его отцу нужно было сменить климат. Знаете, в Оренбурге такая погода: если минус, то это -35, а если плюс, то 41. Так они здесь и оказались. Я сама никогда не хотела жить в квартире, всегда мечтала о доме. Вот судьба так и сложилась. Мы сейчас поставили себе садовую мебель, бассейн, сделали ремонт. Кстати, примерно три года назад и на самой улице проводились ремонтные работы – укладывали асфальт. Летом здесь вообще красиво: много зелени, все цветет. Зимой, конечно, больше серости. Вам надо было в другой сезон приходить, чтобы оценить, насколько здесь хорошо.
Женщина отмечает, что улица сама по себе дружная. Соседи всегда приходят на помощь, если необходимо.
– Раньше, лет десять назад, мы с другими мамочками с улицы постоянно выходили гулять с детьми. Интересно, что практически у всех здесь родились мальчики. Дети, понятно дело, сейчас общаются друг с другом. Если вдруг мой сын не дома, то я всегда могу найти его у соседей: ни у одних, так у других. Хотя со временем начинаю замечать, что им всем больше интересно не живое общение, а интернет.
В жизни Марины Новый год имеет особое значение – у нее произошла своя ирония судьбы, не такая, как в фильме, но тоже интересная.
– Ирония в том, что этот день у меня ассоциируется с другим праздником. 1 января – мой день рождения, поэтому мы стабильно празднуем несколько суток. Раньше собирались у нас большой компанией, человек 20-25. До пяти утра пели караоке: если бы это была квартира, то на нас бы уже давно вызвали милицию. Тогда, во время таких гуляний, я на второй день думала «А может, оно мне все не надо, сейчас бы полежать спокойно и отдохнуть». Но, конечно, никакого отдыха в те времена не было. Сейчас так не собираемся. Все больше отмечают с семьей и детьми. Но у нас есть и другая традиция: в первый день нового года всегда готовит только муж – плов в казане и шашлыки. Я к этим блюдам даже не подхожу.
Чем больше находишься на Строителей, тем более уютной кажется она. Начинаешь замечать атмосферные детали: например, на окнах в нескольких домах висят Санта Клаусы, которые как бы залазят в дом, а на ветку дерева, которое растет на улице, кто-то заботливо повесил потерянную детскую резинку с бантиком. Есть и свой шарм в том, что напротив необычного дома с воротами, в которые «вплетены» металлические розы, и огромным кованым пауком, плетущим свою паутину, стоит обычный домик деревенского типа.
Даниил живет на этой улице уже 15 лет. Он рассказал, что каждый год здесь люди сами что-то переделывают. В том числе, меняются и соседи.
– Обычно люди здесь живут по 5-6 лет, потом появляются новые. Но чаще дома, конечно, сдают. Например, наши соседи жили здесь 10 лет, а потом вообще решили сменить место жительства и просто заколотили окна в доме. В каких-то домах жители могут меняться каждый год. Но вообще на улице жизнь спокойная и мирная. Мне здесь привычно, ничего менять особо не хочется, потому что в любом случае каждый год сами жители сюда вносят какие-то изменения. К тому же, и соседи очень дружные. Не так давно вот на общем дворе строили совместными усилиями беседку.
Фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» парню показывал несколько раз папа. Тот факт, что в картине упоминается улица Строителей, его совсем не впечатляет. Он говорит, что видел это название и в других художественных произведениях.
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О легендарной «Иронии судьбы, или с легким паром!» Эльдара Рязанова не слышал только ленивый. За 46 лет картина стала своеобразным символом Нового года. Она...
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