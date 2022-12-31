Ирония судьбы по-белорусски. Заехали на улицу Строителей в Минске и узнали, как там живется

Женщина отмечает, что улица сама по себе дружная. Соседи всегда приходят на помощь, если необходимо.

– Раньше, лет десять назад, мы с другими мамочками с улицы постоянно выходили гулять с детьми. Интересно, что практически у всех здесь родились мальчики. Дети, понятно дело, сейчас общаются друг с другом. Если вдруг мой сын не дома, то я всегда могу найти его у соседей: ни у одних, так у других. Хотя со временем начинаю замечать, что им всем больше интересно не живое общение, а интернет.

В жизни Марины Новый год имеет особое значение – у нее произошла своя ирония судьбы, не такая, как в фильме, но тоже интересная.

– Ирония в том, что этот день у меня ассоциируется с другим праздником. 1 января – мой день рождения, поэтому мы стабильно празднуем несколько суток. Раньше собирались у нас большой компанией, человек 20-25. До пяти утра пели караоке: если бы это была квартира, то на нас бы уже давно вызвали милицию. Тогда, во время таких гуляний, я на второй день думала «А может, оно мне все не надо, сейчас бы полежать спокойно и отдохнуть». Но, конечно, никакого отдыха в те времена не было. Сейчас так не собираемся. Все больше отмечают с семьей и детьми. Но у нас есть и другая традиция: в первый день нового года всегда готовит только муж – плов в казане и шашлыки. Я к этим блюдам даже не подхожу.