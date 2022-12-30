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Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

30.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Во всем мире сейчас сезон рождественских и новогодних распродаж. Традиционно особенный ажиотаж - на одежду европейского масс-маркета. Realt посмотрел, какие сейчас скидки и цены в магазинах Bershka, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Mango, Benetton и Reserved в торговых центрах Минска

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

В первую очередь мы решили отправиться в торговый центр Green City, где по белорусским меркам много магазинов международных брендов.

Bershka

На входе указано, что скидки тут до 50%. Сразу бросается в глаза большое количество красных табличек со словом «распродажа». Людей в магазине очень много - своей очереди на кассе надо ждать не меньше 10 минут.

Джинсы здесь можно найти от 59,99 рублей, толстовки - по 69,99, мужские свитшоты - от 45,99, майки - от 25,99. 


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Женские водолазки в Bershka сейчас стоят от 29,99 рублей, топы - 39,99, есть сумки за 35,99, а также шапки за 19,99.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

В целом, одежды на скидках очень много. На некоторые товары цена снижена на 50%. Но большинство скидок в районе 30%.

Zara

Здесь людей уже поменьше. Но товары на скидках есть. Но, опять же, речь в большинстве случаев не про 50%, а про 30.

Куртки теперь стоят от 189 рублей. Но можно найти и за 159. Например, желтую.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Свитера в Zara сейчас от 79,99 рублей. 

Платья - примерно по 139 рублей, женские брюки от 79,99 до 89,99.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Замечаем девушку, которая вместе с подругой критически оценивает костюм на скидке. Оказывается, это уже давно присмотренная вещь, но решиться на покупку было сложно из-за цены. Скидка пришлась очень кстати.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

— Я давно хотела купить этот костюм, но как-то смущала цена — а тут распродажи. Без скидки он 200 рублей стоит, а так получится 139 рублей.

Юбки на скидках продают за 89,99 рублей. Рубашки - за 69,99 рублей. Мужские джинсы - 99,99 рублей.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

В детском отделе не так много скидок. В основном, скидки на верхнюю одежду. Куртки - 69,99 рублей, платья - 69,99 рублей. 


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Pull&bear

Сейчас этот магазин обещает скидки до 40% на избранные товары: модели, отмеченные красным стикером.

Тут очень много трикотажных водолазок, свитшотов от 35,99 рублей. Есть свитера за 69,99 и джинсы за 69,99.

Футболки на скидках продают за 17,99 рублей. Юбки - за 35,99. Толстовки - за 45,99.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

— Обычно под Новый год у нас большие распродажи, скидки длятся до марта, но людей больше всего именно перед праздниками. Но вообще все акционные товары можно посмотреть на нашем сайте, — рассказывает продавец-консультант.

Mango

Здесь так же, как и в ZARA, не очень много товаров на скидке и скидки не превышают 30%. Но при желании тут можно найти хорошие вещи.

Шерстяные платья продаются от 59,99 рублей. Но мы не нашли платье за такую цену и в реальности цена начинается от 79,99 рублей.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

В Mango очень много сумок от 49,99 рублей - то есть скидкой в 30%. На втором фото, например, вариант за 69,99 рублей.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Брюки сейчас можно купить от 69,99 рублей, джемперы - по той же цене.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Stradivarius

В этом магазине привлекает сразу то, что на ценниках нет слова «от» и все цены указаны такими, какие они есть. 

Джинсы тут по 65,99 рублей. Трикотажные свитера - 49,99 рублей, сумки - 49,99 рублей, туфли - 75,99 рублей.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Но в целом, большая часть одежды продается со скидкой до 30%. На некоторые товары (например, трикотажные свитера) цена снижена на 50%.

Benetton и Reserved

Отправляемся в следующий торговый центр – "Замок". Мы решили посмотреть распродажи в магазине итальянской одежды - United Colors of Benetton.

Однако скидок здесь практически не было, только на некоторые вещи. И то скидки небольшие - в районе 20%. Вот например джемпера за 188 рублей.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

– Вообще, на наших покупателей не очень работают скидки. Чаще всего выбирают то, что хорошо садится, а не то, что продается на скидке, - объясняет отсутствие скидок продавец-консультант. 

Рядом находится еще один торговый центр – Palazzo. Мы решили посмотреть, какие скидки есть в Reserved.

Большая часть товара здесь на распродаже. На большую часть одежды скидки до 50%. Очень большой выбор джинсов и брюк со скидкой до 30%. Поэтому даже утром людей очень много.


Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Свитер сейчас тут можно купить за 49,99 рублей. Женские джинсы можно найти от 39,99 рублей, а мужские - от 49,99.

Много водолазок за 19,99 рублей. Также есть стенд все за 39,99. На нем можно найти свитера, платья, сумки.

Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

***

Как мы видим, во всех магазинах скидки есть, но в большинстве из них они не больше 30%. Самые большие скидки – в Reservd и Bershka. Здесь много вещей продается со скидкой в 50%.

 
Теги: Минск
 
 
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Во всем мире сейчас сезон рождественских и новогодних распродаж. Традиционно особенный ажиотаж - на одежду европейского масс-маркета. Realt посмотрел, какие сейчас...
 
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