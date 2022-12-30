Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах

Но в целом, большая часть одежды продается со скидкой до 30%. На некоторые товары (например, трикотажные свитера) цена снижена на 50%.

Benetton и Reserved

Отправляемся в следующий торговый центр – "Замок". Мы решили посмотреть распродажи в магазине итальянской одежды - United Colors of Benetton.