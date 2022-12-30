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Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах
30.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Во всем мире сейчас сезон рождественских и новогодних распродаж. Традиционно особенный ажиотаж - на одежду европейского масс-маркета. Realt посмотрел, какие сейчас скидки и цены в магазинах Bershka, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Mango, Benetton и Reserved в торговых центрах Минска.
В первую очередь мы решили отправиться в торговый центр Green City, где по белорусским меркам много магазинов международных брендов.
Bershka
На входе указано, что скидки тут до 50%. Сразу бросается в глаза большое количество красных табличек со словом «распродажа». Людей в магазине очень много - своей очереди на кассе надо ждать не меньше 10 минут.
В целом, одежды на скидках очень много. На некоторые товары цена снижена на 50%. Но большинство скидок в районе 30%.
Zara
Здесь людей уже поменьше. Но товары на скидках есть. Но, опять же, речь в большинстве случаев не про 50%, а про 30.
Свитера в Zara сейчас от 79,99 рублей.
— Я давно хотела купить этот костюм, но как-то смущала цена — а тут распродажи. Без скидки он 200 рублей стоит, а так получится 139 рублей.
Pull&bear
Сейчас этот магазин обещает скидки до 40% на избранные товары: модели, отмеченные красным стикером.
— Обычно под Новый год у нас большие распродажи, скидки длятся до марта, но людей больше всего именно перед праздниками. Но вообще все акционные товары можно посмотреть на нашем сайте, — рассказывает продавец-консультант.
Mango
Здесь так же, как и в ZARA, не очень много товаров на скидке и скидки не превышают 30%. Но при желании тут можно найти хорошие вещи.
Stradivarius
В этом магазине привлекает сразу то, что на ценниках нет слова «от» и все цены указаны такими, какие они есть.
Но в целом, большая часть одежды продается со скидкой до 30%. На некоторые товары (например, трикотажные свитера) цена снижена на 50%.
Benetton и Reserved
Отправляемся в следующий торговый центр – "Замок". Мы решили посмотреть распродажи в магазине итальянской одежды - United Colors of Benetton.
Однако скидок здесь практически не было, только на некоторые вещи. И то скидки небольшие - в районе 20%. Вот например джемпера за 188 рублей.
– Вообще, на наших покупателей не очень работают скидки. Чаще всего выбирают то, что хорошо садится, а не то, что продается на скидке, - объясняет отсутствие скидок продавец-консультант.
Рядом находится еще один торговый центр – Palazzo. Мы решили посмотреть, какие скидки есть в Reserved.
Большая часть товара здесь на распродаже. На большую часть одежды скидки до 50%. Очень большой выбор джинсов и брюк со скидкой до 30%. Поэтому даже утром людей очень много.
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Как мы видим, во всех магазинах скидки есть, но в большинстве из них они не больше 30%. Самые большие скидки – в Reservd и Bershka. Здесь много вещей продается со скидкой в 50%.
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Как в Европе? Посмотрели, какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах
Во всем мире сейчас сезон рождественских и новогодних распродаж. Традиционно особенный ажиотаж - на одежду европейского масс-маркета. Realt посмотрел, какие сейчас...
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