Кому домик в деревне за 37 рублей? Изучили новый реестр пустующих домов, где есть хаты на продажу

Реестр создан госорганами для выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов. В реестр попали дома, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать.

Пока что в нем собрана информация о 1200 объектах жилой недвижимости, но будет еще больше - всего в Беларуси в сельской местности на 2022 год было зарегистрировано около 7 тысяч пустующих домов и около 2,5 тысяч ветхих домов.

Потенциального покупателя будут интересовать объекты, выставленные на продажу через аукцион или без него - не все из этого длинного списка дома продаются.