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Кому домик в деревне за 37 рублей? Изучили новый реестр пустующих домов, где есть хаты на продажу

06.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С начала этого года в стране заработал Единый реестр пустующих домов. В него попали объекты недвижимости, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать. Поэтому ресурс будет весьма интересен тем, кто мечтает о своем домике в деревне за небольшие деньги — например, за одну базовую величину. Протестировали свежий продукт от Госкомимущества и посмотрели, что там есть интересного потенциальному покупателю.

Кому домик в деревне за 37 рублей? Изучили новый реестр пустующих домов, где есть хаты на продажу

Реестр создан госорганами для выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов. В реестр попали дома, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать.

Пока что в нем собрана информация о 1200 объектах жилой недвижимости, но будет еще больше - всего в Беларуси в сельской местности на 2022 год было зарегистрировано около 7 тысяч пустующих домов и около 2,5 тысяч ветхих домов.

Потенциального покупателя будут интересовать объекты, выставленные на продажу через аукцион или без него - не все из этого длинного списка дома продаются. 

Итак, заходим в Единый реестр по адресу eri2.nca.by. Для авторизации надо выбрать вкладку «Войти как гость». Далее по фильтру можно отобрать актуальные параметры. Так как наша цель купить пустующий дом, то выбираем область и нажимаем кнопку «для продажи».

Кому домик в деревне за 37 рублей? Изучили новый реестр пустующих домов, где есть хаты на продажу

Начали поиск с Минской области. Под заданные параметры в реестре нашелся лишь один дом. Находится он в деревне Дрила-2 в Логойском районе — это 10 километров от центра Плещениц и 58 км от МКАД.

 Визуального представления о доме нет — в навигации есть вкладка «Изображения», но фото там отсутствует. Зато есть описание дома: деревянный, 6х6, не аварийный.  Земельный участок — 10 соток, но имеется важное замечание: "не зарегистрирован». Выявлен как пустующий в 2017 году, в 2022 признан судом бесхозяйным, потом — принято решение о продаже с аукциона.

Кому домик в деревне за 37 рублей? Изучили новый реестр пустующих домов, где есть хаты на продажу

Выставлен же дом на аукцион с начальной ценой 37 рублей. Дата торгов — 25 января 2023 года. Где и когда пройдет? Эту информацию надо уточнять по телефонам в «Контактах». Есть и точный адрес на карте, так что можно подъехать в любое время и потрогать руками.

В Могилевской области на продажу имеется шесть пустующих домов — по ним принято решение о продаже без аукциона — за одну базовую.

Кому домик в деревне за 37 рублей? Изучили новый реестр пустующих домов, где есть хаты на продажу
Дом в деревне Ольховка в Могилевском районе

Почти все они с фото — по одному на каждую хату, но есть. Хоть какое-то представление об объекте.

В Гродненской области в реестре пока только один дом на продажу — 1928 года, обложен кирпичом, за одну базовую без аукциона. Но пользователь испытает дискомфорт - фото нет, во вкладке "Контакты" нет контактов. 

В Брестской, Витебской и Гомельской областях пустующих домов выявлено сотни, но на продажу пока в базе нет ни одного. Всего на дату 5 января 2023 года в Едином реестре таких всего восемь. Однако, нужно понимать, что от выявления пустующего дома до признания его через суд бесхозным и принятия решения о продаже проходит немало времени. Поэтому есть смысл позвонить в сельсовет, где находится заинтересовавший пустующий, но пока не оформленный к продаже дом, и получить по нему всю информацию.

В сообщении пресс-службы Госкомимущества так же говорится, что в течение января реестр будет дополнен данными из отдельных реестров пустующих домов, которые до 1 января 2023 года формировались отдельно районными исполнительными комитетами, местными администрациями районов. Так что есть надежда, что в скором времени у потенциального покупателя будет более широкий выбор.

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Теги: Минск
 
 
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