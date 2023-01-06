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Кому домик в деревне за 37 рублей? Изучили новый реестр пустующих домов, где есть хаты на продажу
06.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С начала этого года в стране заработал Единый реестр пустующих домов. В него попали объекты недвижимости, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать. Поэтому ресурс будет весьма интересен тем, кто мечтает о своем домике в деревне за небольшие деньги — например, за одну базовую величину. Протестировали свежий продукт от Госкомимущества и посмотрели, что там есть интересного потенциальному покупателю.
Реестр создан
Пока что в нем собрана информация о 1200 объектах жилой недвижимости, но будет еще больше -
Потенциального покупателя будут интересовать объекты, выставленные на продажу через аукцион или без него - не все из этого длинного списка дома продаются.
Итак, заходим в Единый реестр по адресу
Начали поиск с Минской области. Под заданные параметры в реестре
Визуального представления о доме нет — в навигации есть вкладка «Изображения», но фото там отсутствует. Зато есть описание дома: деревянный, 6х6, не аварийный. Земельный участок — 10 соток, но имеется важное замечание: "не зарегистрирован». Выявлен как пустующий в 2017 году, в 2022 признан судом бесхозяйным, потом — принято решение о продаже с аукциона.
Выставлен же дом на аукцион с начальной ценой 37 рублей. Дата торгов — 25 января 2023 года. Где и когда пройдет? Эту информацию надо уточнять по телефонам в «Контактах». Есть и точный адрес на карте, так что можно подъехать в любое время и потрогать руками.
В Могилевской области на продажу имеется шесть пустующих домов — по ним принято решение о продаже без аукциона — за одну базовую.
Почти все они с фото — по одному на каждую хату, но есть. Хоть какое-то представление об объекте.
В Гродненской области в реестре пока только один
В Брестской, Витебской и Гомельской областях пустующих домов выявлено сотни, но на продажу пока в базе нет ни одного. Всего на дату 5 января 2023 года в Едином реестре таких всего восемь. Однако, нужно понимать, что от выявления пустующего дома до признания его через суд бесхозным и принятия решения о продаже проходит немало времени. Поэтому есть смысл позвонить в сельсовет, где находится заинтересовавший пустующий, но пока не оформленный к продаже дом, и получить по нему всю информацию.
В сообщении пресс-службы Госкомимущества так же говорится, что в течение января реестр будет дополнен данными из отдельных реестров пустующих домов, которые до 1 января 2023 года формировались отдельно районными исполнительными комитетами, местными администрациями районов. Так что есть надежда, что в скором времени у потенциального покупателя будет более широкий выбор.
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С начала этого года в стране заработал Единый реестр пустующих домов. В него попали объекты недвижимости, в отношении которых ведется поиск собственника, и те,...
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