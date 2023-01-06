В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

Формально этот поселок разделен на два земельных участка, но физических границ между этими участками нет. Один был передан в аренду компании "Дана Астра", другой - кооперативу "Новое Кольцо". Именно эти организации отвечают за содержание и благоустройство поселка, а также за пропуск на его территорию.

Продающийся особняк находится на участке, которым заведует "Новое Кольцо". Здесь каждый придомовой участок принадлежит собственнику конкретного дома.