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В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать
06.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце 2022 года
- Элитнее, чем Дрозды. Дороже, чем Италия. Все как вы любите! Поселок закрытого типа. Аналогов в РБ нет. Эксклюзив и прочие эпитеты.На территории всего 20 коттеджей. Охрана, КПП, видеонаблюдение, огороженная территория и прочие прелести. Для вашего комфорта закрытая беседка с кухней, большой зоной для барбекю, караоке, искусственный зарыбленный водоем, дорожки для прогулок, теннисные корты, детские площадки, - пишут в объявлении.
И что это за поселок?
Поселок, о котором идет речь, находится в тупике улицы Кольцова. Он построен в 2015 году. С одной стороны от него лес, с другой - Цнянское водохранилище. Вот примерные границы этого поселка на карте (продающийся дом - под номером 209):
Формально этот поселок разделен на два земельных участка, но физических границ между этими участками нет. Один был передан в аренду компании "Дана Астра", другой - кооперативу "Новое Кольцо". Именно эти организации отвечают за содержание и благоустройство поселка, а также за пропуск на его территорию.
Продающийся особняк находится на участке, которым заведует "Новое Кольцо". Здесь каждый придомовой участок принадлежит собственнику конкретного дома.
В этом поселке есть и свои улицы - например, улица Стефании Станюты. В 2019 году была такая история, что правнучку Станюты Мелитину
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В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать
В конце 2022 года на продажу выставили особняк за 3,65 миллиона долларов, который на сегодня является самым дорогим продающимся домом в Беларуси. И это при том, что он...
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