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В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

06.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце 2022 года на продажу выставили особняк за 3,65 миллиона долларов, который на сегодня является самым дорогим продающимся домом в Беларуси. И это при том, что он не достроен. Но такую цену продавец обуславливает в числе прочего локацией. "Элитнее, чем Дрозды. Дороже, чем Италия", - пишут в объявлении. Рассказываем, где же находится этот коттедж.

В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

Что это за дом?

Этот трехэтажный кирпичный дом построен (но не завершен) в 2015 году. Кровля - мягкая черепица, подоконники - камень. Все городские коммуникации проведены. 

В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать
В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать
В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

Площадь дома - 1365 квадратных метров. Внутри там пока вот так:

В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать
В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать
В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

Участок - 25 соток. 

В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

- Элитнее, чем Дрозды. Дороже, чем Италия. Все как вы любите! Поселок закрытого типа. Аналогов в РБ нет. Эксклюзив и прочие эпитеты.На территории всего 20 коттеджей. Охрана, КПП, видеонаблюдение, огороженная территория и прочие прелести. Для вашего комфорта закрытая беседка с кухней, большой зоной для барбекю, караоке, искусственный зарыбленный водоем, дорожки для прогулок, теннисные корты, детские площадки, - пишут в объявлении.

В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать
В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

И что это за поселок?

Поселок, о котором идет речь, находится в тупике улицы Кольцова. Он построен в 2015 году. С одной стороны от него лес, с другой - Цнянское водохранилище. Вот примерные границы этого поселка на карте (продающийся дом - под номером 209):

Формально этот поселок разделен на два земельных участка, но физических границ между этими участками нет. Один был передан в аренду компании "Дана Астра", другой - кооперативу "Новое Кольцо". Именно эти организации отвечают за содержание и благоустройство поселка, а также за пропуск на его территорию.

Продающийся особняк находится на участке, которым заведует "Новое Кольцо". Здесь каждый придомовой участок принадлежит собственнику конкретного дома.

В Минске продают дом за рекордные 3,65 млн долларов. Он находится в месте, о котором вы могли и не знать

В этом поселке есть и свои улицы - например, улица Стефании Станюты. В 2019 году была такая история, что правнучку Станюты Мелитину не пустили на улицу имени ее бабушки, потому что поселок - закрытый. Это получило резонанс в СМИ и в итоге представители "Даны" даже провели Мелетине и ее отцу провели экскурсию по этой закрытой улице.

 
 
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В конце 2022 года на продажу выставили особняк за 3,65 миллиона долларов, который на сегодня является самым дорогим продающимся домом в Беларуси. И это при том, что он...
 
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