«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в частном доме и не рад

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«В моем случае частный дом − это безвыходность»

Алексей вот уже более 40 лет живет в Сельхозпоселке − район улиц Богдановича, Некрасова, Олешева, Гало, Беды в Минске. Эти места начали осваивать еще в 30-х годах прошлого века, когда это был глухой пригород. Сегодня же микрорайон − практически центр столицы: до Немиги можно доехать за 10 минут, а скоро и метро появится.

Участок в Сельхозпоселке после войны получил еще дед Алексея. Он же выстроил дом, в котором жили его дети, а затем и внуки. Сейчас в доме остались только Алексей и его мама. Несмотря на все плюсы жизни в частном секторе, мужчина считает себя настоящим заложником.

− В моем случае частный дом − это безвыходность. Даже если я захочу переехать, то не смогу продать свой дом за нормальную цену. Ведь навряд ли кто-то захочет жить в 50 метрах от ближайшего высотного дома. Да и еще под постоянной угрозой сноса.