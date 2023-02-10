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Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге
10.02.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На Немиге продолжается строительство многофункционального комплекса, который реализует крупный минский девелопер "Сигмаполюс". Realt посмотрел, как сейчас выглядит это здание и узнал, когда его планируют достроить.
Напомним, что в 2018 году участок на пересечении улиц Немига и Либкнехта выставили на аукцион после нескольких неудачных попыток застройки. В итоге его купила компания «Сигмаполюс», которая контролируется крупным минским бизнесменом Виталием Синицким. Площадку начали активно осваивать.
В ноябре 2021 года место стройки выглядело так:
Напомним, что в 2021 году "Сигмаполюс"
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На Немиге продолжается строительство многофункционального комплекса, который реализует крупный минский девелопер "Сигмаполюс". Realt посмотрел, как сейчас...
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