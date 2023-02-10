Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге

Источник материала: realt.by

На Немиге продолжается строительство многофункционального комплекса, который реализует крупный минский девелопер "Сигмаполюс". Realt посмотрел, как сейчас выглядит это здание и узнал, когда его планируют достроить.

Напомним, что в 2018 году участок на пересечении улиц Немига и Либкнехта выставили на аукцион после нескольких неудачных попыток застройки. В итоге его купила компания «Сигмаполюс», которая контролируется крупным минским бизнесменом Виталием Синицким. Площадку начали активно осваивать. В ноябре 2021 года место стройки выглядело так:





Как видим, к февралю 2023 года коробка здания почти готова. Комплекс будет переменной этажности - до 12 этажей. Три уровня займет торгово-развлекательный центр, остальные уровни - бизнес-центр. Еще в комплексе будет парковка на 550 машин.









Общая площадь будущего комплекса - 64 тысячи квадратных метров. Он должен выглядеть примерно так:





Здание строится по принципу «зеленого строительства», который включает в себя рациональное использование ресурсов, комфорт и экологичность. В проекте есть эксплуатируемая кровля. Окончить строительство планируют в 1 квартале 2024 года.



Напомним, что в 2021 году "Сигмаполюс" выставлял этот комплекс на продажу, но в итоге решил сам дальше строить и потом управлять этим комплексом.