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Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге

10.02.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На Немиге продолжается строительство многофункционального комплекса, который реализует крупный минский девелопер "Сигмаполюс". Realt посмотрел, как сейчас выглядит это здание и узнал, когда его планируют достроить.

Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге

Напомним, что в 2018 году участок на пересечении улиц Немига и Либкнехта выставили на аукцион после нескольких неудачных попыток застройки. В итоге его купила компания «Сигмаполюс», которая контролируется крупным минским бизнесменом Виталием Синицким. Площадку начали активно осваивать. 

В ноябре 2021 года место стройки выглядело так:


Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге

Как видим, к февралю 2023 года коробка здания почти готова. Комплекс будет переменной этажности - до 12 этажей. Три уровня займет торгово-развлекательный центр, остальные уровни - бизнес-центр. Еще в комплексе будет парковка на 550 машин.

Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге
Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге
Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге
Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге

Общая площадь будущего комплекса - 64 тысячи квадратных метров. Он должен выглядеть примерно так:


Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге

Здание строится по принципу «зеленого строительства», который включает в себя рациональное использование ресурсов, комфорт и экологичность. В проекте есть эксплуатируемая кровля.

Окончить строительство планируют в 1 квартале 2024 года.

Коробка готова. Посмотрели, как выглядит многофункциональный комплекс, который строится на Немиге

Напомним, что в 2021 году "Сигмаполюс" выставлял этот комплекс на продажу, но в итоге решил сам дальше строить и потом управлять этим комплексом.

 
 
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На Немиге продолжается строительство многофункционального комплекса, который реализует крупный минский девелопер "Сигмаполюс". Realt посмотрел, как сейчас...
 
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