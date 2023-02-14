На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

Источник материала: realt.by

28 февраля состоятся электронные торги по продаже арестованного имущества должников. Один из лотов — жилой дом на берегу Нарочи с привлекательной начальной стоимостью. Смотрим, что за он.

Дом находится в деревне Гатовичи, на берегу сразу двух озер — Мястро и Нарочь.

Он двухэтажный, с бетонным подвалом. Общая площадь - 140,1 м2.





Стены деревянные, облицованные кирпичом. Фасад — декоративная штукатурка. На крыше - металлочерепица.







К дому примыкает кирпичная утепленная пристройка. На участке 11,2 сотки имеются беседка, баня, блочный закрытый навес, уборная.









Судя по фото, отопление в доме газовое (есть и печь и на дровах), имеются водопровод и канализация.



Участок благоустроен, огорожен. На территории много декоративных деревьев и кустарников, имеется сад. У въезда на участок - парковка.





Начальная цена этого имущества - 71 400 рублей. Заявки на торги принимаются до 16.00 27 февраля. Для участия в электронном аукционе нужно зарегистрироваться здесь .