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На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов
14.02.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
28 февраля состоятся электронные
Дом находится в деревне Гатовичи, на берегу сразу двух озер — Мястро и Нарочь.
Начальная цена этого имущества - 71 400 рублей.
Заявки на торги принимаются до 16.00 27 февраля. Для участия в электронном аукционе нужно зарегистрироваться
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28 февраля состоятся электронные торги по продаже арестованного имущества должников. Один из лотов — жилой дом на берегу Нарочи с привлекательной начальной...
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