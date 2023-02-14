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На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

14.02.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

28 февраля состоятся электронные торги по продаже арестованного имущества должников. Один из лотов — жилой дом на берегу Нарочи с привлекательной начальной стоимостью. Смотрим, что за он.

На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

Дом находится в деревне Гатовичи, на берегу сразу двух озер — Мястро и Нарочь.

Он двухэтажный, с бетонным подвалом. Общая площадь - 140,1 м2.

На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов
На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

Стены деревянные, облицованные кирпичом. Фасад — декоративная штукатурка. На крыше - металлочерепица.

На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов
На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов
На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

К дому примыкает кирпичная утепленная пристройка. На участке 11,2 сотки имеются беседка, баня, блочный закрытый навес, уборная.

На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов
На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

Судя по фото, отопление в доме газовое (есть и печь и на дровах), имеются водопровод и канализация.

На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

Участок благоустроен, огорожен. На территории много декоративных деревьев и кустарников, имеется сад. У въезда на участок - парковка. 

На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов
На торги выставили имущество должников: дом на берегу Нарочи оценили дешевле 30 тысяч долларов

Начальная цена этого имущества - 71 400 рублей.

Заявки на торги принимаются до 16.00 27 февраля. Для участия в электронном аукционе нужно зарегистрироваться здесь.

 
 
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28 февраля состоятся электронные торги по продаже арестованного имущества должников. Один из лотов — жилой дом на берегу Нарочи с привлекательной начальной...
 
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