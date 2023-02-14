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Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
14.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Отличный вариант для тех, кто хочет поменять квартиру на загородную жизнь. В СТ недалеко от Минска продается
Дом продается в садовом товариществе "Дубок" в Дзержинском районе. Его возвели в прошлом году из газосиликатных блоков толщиной 30 см. Фундамент - свайно-ростверковый. Стены утеплены, отштукатурены и покрашены. Потолок утеплён каменной ватой 200 мм. Перегородки внутри также сделаны из газосиликатных блоков. Общая площадь дома - 87,7 м².
Дом стоит 48 900 долларов.
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Отличный вариант для тех, кто хочет поменять квартиру на загородную жизнь. В СТ недалеко от Минска продается большой дом для круглогодичного проживания. Там уже...
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