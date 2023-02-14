Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов

Источник материала: realt.by

Отличный вариант для тех, кто хочет поменять квартиру на загородную жизнь. В СТ недалеко от Минска продается большой дом для круглогодичного проживания. Там уже сделан ремонт, введены коммуникации. Самое главное - стоит он дешевле двушки в столице. Посмотрите, что там есть.

Дом продается в садовом товариществе "Дубок" в Дзержинском районе. Его возвели в прошлом году из газосиликатных блоков толщиной 30 см. Фундамент - свайно-ростверковый. Стены утеплены, отштукатурены и покрашены. Потолок утеплён каменной ватой 200 мм. Перегородки внутри также сделаны из газосиликатных блоков. Общая площадь дома - 87,7 м².



Внутри есть две спальни, отдельная кухня и гостиная. Везде сделан хороший ремонт. На полу в кухне, гостиной, коридоре и санузле лежит плитка. В жилых комнатах - ламинат. Установлены двухкамерные окна ПВХ. Потолки - натяжные. В совмещенном санузле стоит душевая кабина, есть окно.





К дому прилегает терраса. Она под навесом, но открытая. Там на полу также лежит плитка. Вода поступает из скважины в 25 метров, канализация - местная. Предусмотрено электрическое отопление. Сделана медная электропроводка.



Участок ровный и занимает 10 соток. Он огорожен по периметру забором. В 5 километрах от дома находится озеро. За 5 минут можно доехать до продуктового магазина. До Минска - 45 км.







Дом стоит 48 900 долларов.