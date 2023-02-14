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Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов

14.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Отличный вариант для тех, кто хочет поменять квартиру на загородную жизнь. В СТ недалеко от Минска продается большой дом для круглогодичного проживания. Там уже сделан ремонт, введены коммуникации. Самое главное - стоит он дешевле двушки в столице. Посмотрите, что там есть.

Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов

Дом продается в садовом товариществе "Дубок" в Дзержинском районе. Его возвели в прошлом году из газосиликатных блоков толщиной 30 см. Фундамент - свайно-ростверковый. Стены утеплены, отштукатурены и покрашены. Потолок утеплён каменной ватой 200 мм. Перегородки внутри также сделаны из газосиликатных блоков. Общая площадь дома - 87,7 м².

Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов

Внутри есть две спальни, отдельная кухня и гостиная. Везде сделан хороший ремонт. На полу в кухне, гостиной, коридоре и санузле лежит плитка. В жилых комнатах - ламинат. Установлены двухкамерные окна ПВХ. Потолки - натяжные. 

В совмещенном санузле стоит душевая кабина, есть окно. 

Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов

К дому прилегает терраса. Она под навесом, но открытая. Там на полу также лежит плитка. 

Вода поступает из скважины в 25 метров, канализация - местная. Предусмотрено электрическое отопление. Сделана медная электропроводка. 

Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов

Участок ровный и занимает 10 соток. Он огорожен по периметру забором. В 5 километрах от дома находится озеро. За 5 минут можно доехать до продуктового магазина. До Минска - 45 км.

Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов
Нашли новый добротный дом в 30 минутах от Минска. Стоит дешевле 50 тысяч долларов

Дом стоит 48 900 долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Отличный вариант для тех, кто хочет поменять квартиру на загородную жизнь. В СТ недалеко от Минска продается большой дом для круглогодичного проживания. Там уже...
 
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