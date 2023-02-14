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Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене
14.02.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это пятиэтажная сталинка около парка Горького на проспекте Независимости, 34. С середины 2000-х в этом здании работает кафе «Скиф», а полтора года назад открылась кофейня Blur. Квартира находится на пятом этаже, из окон открывается вид на главный вход парка Горького.
По техпаспорту это двушка на 41 квадратный метр, но гостиную совместили с кухней. Теперь в большую комнату есть два входа и два окна: большое — в зоне гостиной и поменьше — в кухонной зоне. Из нюансов — кухонного гарнитура в квартире нет. Есть только небольшой холодильник и винтажный буфет. Комнаты формально разделены горизонтальным стеллажом и диваном. Их в комнате два. Еще есть журнальный столик и торшер.
Стоимость квартиры — 84 200 долларов (2 054 доллара за «квадрат»).
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