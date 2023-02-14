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Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене

14.02.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Аккуратная сталинка на площади Победы появилась в базе Realt. Белые стены, высокие потолки, паркет на полу и большие окна. «Квадрат» выходит чуть больше двух тысяч долларов — это хорошая цена для такого расположения, но есть нюансы. Например, новым хозяевам придется потратиться как минимум на кухню. Но обычно за такую стоимость в самом центре можно подобрать только варианты под ремонт.  

Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене

Это пятиэтажная сталинка около парка Горького на проспекте Независимости, 34. С середины 2000-х в этом здании работает кафе «Скиф», а полтора года назад открылась кофейня Blur. Квартира находится на пятом этаже, из окон открывается вид на главный вход парка Горького. 

По техпаспорту это двушка на 41 квадратный метр, но гостиную совместили с кухней. Теперь в большую комнату есть два входа и два окна: большое — в зоне гостиной и поменьше — в кухонной зоне. Из нюансов — кухонного гарнитура в квартире нет. Есть только небольшой холодильник и винтажный буфет. Комнаты формально разделены горизонтальным стеллажом и диваном. Их в комнате два. Еще есть журнальный столик и торшер. 

Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене
Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене
Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене
Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене
Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене
Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене

На полу в квартире лежит паркет, потолки, как и положено сталинке, трехметровые. В коридоре установлен шкаф-купе.

Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене

Cанузел совмещенный, установлена душевая кабина и стиральная машина.


Вы наверняка знаете этот дом у парка Горького. Там продается симпатичная сталинка по хорошей цене

Стоимость квартиры — 84 200 долларов (2 054 доллара за «квадрат»).

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Аккуратная сталинка на площади Победы появилась в базе Realt. Белые стены, высокие потолки, паркет на полу и большие окна. «Квадрат» выходит чуть больше двух тысяч...
 
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