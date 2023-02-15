|
МАПИД отозвал декларацию на первый дом за "Экспобелом". Что случилось?
15.02.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 2020 года за «Экспобелом» в районе трассы на Логойск возводится жилой комплекс от МАПИДа. Цены на квартиры в малоэтажном комплексе с закрытыми дворами застройщик
В опубликованном сообщении говорится, что ОАО «МАПИД» отзывает проектную декларацию о проекте строительства объекта «Жилой микрорайон в районе поселка Солнечный Минского района» (дом №1.1. по генплану) за 27 августа 2022 года по причине отсутствия спроса на данный объект и невозможностью ее реализации.
Напомним, что «Солнечный» − это жилой проект МАПИДа. Комплекс строят на участке около 22 га в одноименном поселке за «Экспобелом». По проекту здесь должен
Первой в 2020-м году стартовала стройка семиэтажек. Из-за вопросов с обеспечением электроснабжения (новый квартал должен быть полностью электрическим), работы на некоторое время приостанавливались, однако затем строительство возобновили.
В первом доме проекта, состоящем из 7 этажей и 78 квартир, застройщик предлагал 39 квартир. Стоимость «квадрата» по отмененной уже декларации составляла 3980 рублей (около 1560 долларов). В цену входил и паркинг.
Завершить первый жилой дом должны были в марте этого года. Весь комплекс планировалось сдать в эксплуатацию в течение 5−6 лет.
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2020 года за «Экспобелом» в районе трассы на Логойск возводится жилой комплекс от МАПИДа. Цены на квартиры в малоэтажном комплексе с закрытыми дворами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)