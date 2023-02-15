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МАПИД отозвал декларацию на первый дом за "Экспобелом". Что случилось?

15.02.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 2020 года за «Экспобелом» в районе трассы на Логойск возводится жилой комплекс от МАПИДа. Цены на квартиры в малоэтажном комплексе с закрытыми дворами застройщик озвучил только летом прошлого года. Многим тогда они показались высокими. С тех пор о комплексе ничего не было слышно, а сегодня в газете «Звязда» появилось любопытное объявление, касающееся проекта.

МАПИД отозвал декларацию на первый дом за "Экспобелом". Что случилось?

В опубликованном сообщении говорится, что ОАО «МАПИД» отзывает проектную декларацию о проекте строительства объекта «Жилой микрорайон в районе поселка Солнечный Минского района» (дом №1.1. по генплану) за 27 августа 2022 года по причине отсутствия спроса на данный объект и невозможностью ее реализации.

Напомним, что «Солнечный» − это жилой проект МАПИДа. Комплекс строят на участке около 22 га в одноименном поселке за «Экспобелом». По проекту здесь должен появиться целый район, состоящий из многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджей. Все жилье в квартале будет панельным − из сборного железобетона.

Первой в 2020-м году стартовала стройка семиэтажек. Из-за вопросов с обеспечением электроснабжения (новый квартал должен быть полностью электрическим), работы на некоторое время приостанавливались, однако затем строительство возобновили.

В первом доме проекта, состоящем из 7 этажей и 78 квартир, застройщик предлагал 39 квартир. Стоимость «квадрата» по отмененной уже декларации составляла 3980 рублей (около 1560 долларов). В цену входил и паркинг.

Завершить первый жилой дом должны были в марте этого года. Весь комплекс планировалось сдать в эксплуатацию в течение 5−6 лет.

МАПИД отозвал декларацию на первый дом за "Экспобелом". Что случилось?

 
 
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С 2020 года за «Экспобелом» в районе трассы на Логойск возводится жилой комплекс от МАПИДа. Цены на квартиры в малоэтажном комплексе с закрытыми дворами...
 
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