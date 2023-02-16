Семья архитекторов построила под Минском один из самых необычных домов в Беларуси. Съездили посмотреть

- Мы были молодые и горячие, вдохновленные, но не опытные, поэтому замешивали смесь соломы и глины по классическому методу — засыпали в корыто песок, глину и солому и топтали ногами, - говорит Вадим. - Первое время было даже весело, но это тяжелая работа. Поэтому позже пришли к механизированному способу — замешивали уже мощным перфоратором со специальной насадкой.

Такой метод без опалубки позволил придать дому бионическую, природную форму, с закругленными и плавными углами.

Окна появились на этапе возведения стен - двухкамерные стеклопакеты без рам вмурованы в толще самана. Лишь окна на кухне и в санузле могут открываться, остальные глухие.