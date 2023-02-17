Госзастройщик предлагает всем желающим квартиры с отделкой в Сухарево. Узнали, почем метр

Напомним, что дом № 8/2 (по генплану) будет иметь 10 этажей, 2 подъезда и 117 квартир. Серия здания − знакомая всем М464-У-М. В многоэтажке будут преимущественно однушки и двушки, две трешки запроектированы только на первом этаже. Кстати, собственники квартир на первом уровне будут иметь свои погреба с доступом через люк.

Все квартиры будут сдаваться с отделкой. Стены оклеят обоями, на пол положат линолеум на теплозвукоизолирующей основе, в санузлах появится плитка.