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Госзастройщик предлагает всем желающим квартиры с отделкой в Сухарево. Узнали, почем метр

17.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Сухарево (в квартале улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева) прошлым летом начали строить десятиэтажный жилой дом. Заказчиком строительства выступает УКС Фрунзенского района. Первоначально все квартиры в панельной многоэтажке предлагали очередникам, однако позже в проектную декларацию внесли изменения. Сегодня застройщик предложил всем желающим еще 10 однокомнатных квартир с отделкой. Информация об этом появилась в газете «Звязда».

Госзастройщик предлагает всем желающим квартиры с отделкой в Сухарево. Узнали, почем метр

Напомним, что дом № 8/2 (по генплану) будет иметь 10 этажей, 2 подъезда и 117 квартир. Серия здания − знакомая всем М464-У-М. В многоэтажке будут преимущественно однушки и двушки, две трешки запроектированы только на первом этаже. Кстати, собственники квартир на первом уровне будут иметь свои погреба с доступом через люк.

Все квартиры будут сдаваться с отделкой. Стены оклеят обоями, на пол положат линолеум на теплозвукоизолирующей основе, в санузлах появится плитка.

Как и в декабре, в этот раз всем желающим снова предлагают 10 однокомнатных квартир площадью чуть больше 37 «квадратов».

Цена квадратного метра для всех желающих составляет 3480 рублей (около 1250 долларов). К слову, очередникам метр предлагался по 1974 рубля.

Таким образом, вся квартира с полной отделкой будет стоить около 130 тысяч рублей (или 46 тысяч долларов по актуальному курсу)

Госзастройщик предлагает всем желающим квартиры с отделкой в Сухарево. Узнали, почем метр
Так стройка выглядела в декабре.

Тем, кто готов заключить договор, нужно быть готовым в течение 10 рабочих дней оплатить 20 процентов от общей стоимости объекта долевого строительства.

Панельную десятиэтажку начали строить 19 июля, а завершить планируют 4 июня 2023 года.

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Теги: Минск
 
 
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В Сухарево (в квартале улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева) прошлым летом начали строить десятиэтажный жилой дом. Заказчиком строительства выступает УКС...
 
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