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Нашли элитный жилой дом, который многие путают с офисом. Здесь находятся одни из самых дорогих квартир Минска
21.02.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот клубный дом в тихом центре Минска первое время называли «секретным». Дело в том, что все квартиры в новостройке на улице Захарова, 29а реализовывались без рекламы и не поступали в открытую продажу. Многие минчане вообще были уверены, что тут строят очередной офисный центр. Однако девятиэтажный дом на улице Захарова, сданный в 2016-м году, оказался жилым. Сейчас в доме продается сразу несколько квартир. Посмотрели, как они выглядят и сколько стоят.
Интересный дом находится в тихом центре, в 5 минутах от Площади Победы, Парка Горького и набережной Свислочи. Строилась девятиэтажка по заказу иностранного предприятия «Влате Групп», а разработкой проекта занимался белорусский архитектор Борис Костич. Раньше на месте здания была старая жилая двухэтажка, ее расселили и снесли. Сейчас дом стоит в окружении не слишком приметных сталинок. Зато в шаговой доступности − метро, магазины, рестораны, галереи, кафе, а также малоэтажная застройка дипломатического центра с уютной атмосферой и богатой историей.
В клубной новостройке работает круглосуточная охрана, есть система видеонаблюдения, лифты KONE, подземный паркинг, гостевая парковка с шлагбаумом, а также хорошо организованное товарищество собственников с эффективным управлением. Первые два этажа дома отданы под коммерческие помещения, а квартиры располагаются с 3-го по 9-ый этажи.
Прямо сейчас тут продается 145-метровая
Сообщается, что во всех комнатах сделан стильный, качественный и дорогой ремонт. В спальнях на полу уложена импортная паркетная доска, в гостиной − штучный паркет, стены выполнены с трехслойным выравниванием и армированием промежуточного слоя, отделаны декоративными штукатурками и красками. Так как в квартире никто не жил, будущие собственники станут ее первыми жильцами.
Квартира оборудована тремя группами светильников: ночная подсветка помещений, группа общего рабочего света и подсветка рабочих зон.
На кухне установлена встроенная бытовая техника немецкой фирмы BOSCH: варочная панель, духовой шкаф, посудомойка. В очень просторных санузлах − стильная плитка, точечный свет, качественная импортная сантехника.
Также в доме продается полностью готовая к проживанию трехкомнатная
Еще один вариант для жизни в доме – 96-метровый
Кстати, в прошлом году именно «четырешка» на Захарова, 29а
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Нашли элитный жилой дом, который многие путают с офисом. Здесь находятся одни из самых дорогих квартир Минска
Этот клубный дом в тихом центре Минска первое время называли «секретным». Дело в том, что все квартиры в новостройке на улице Захарова, 29а реализовывались без...
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