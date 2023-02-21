Нашли элитный жилой дом, который многие путают с офисом. Здесь находятся одни из самых дорогих квартир Минска

Сообщается, что во всех комнатах сделан стильный, качественный и дорогой ремонт. В спальнях на полу уложена импортная паркетная доска, в гостиной − штучный паркет, стены выполнены с трехслойным выравниванием и армированием промежуточного слоя, отделаны декоративными штукатурками и красками. Так как в квартире никто не жил, будущие собственники станут ее первыми жильцами.

Квартира оборудована тремя группами светильников: ночная подсветка помещений, группа общего рабочего света и подсветка рабочих зон.

На кухне установлена встроенная бытовая техника немецкой фирмы BOSCH: варочная панель, духовой шкаф, посудомойка. В очень просторных санузлах − стильная плитка, точечный свет, качественная импортная сантехника.