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Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
25.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Необычная квартира, на которую мы обратили внимание, находится в жилом комплексе, спрятавшемся за многочисленными учебными заведениями в районе Академии Наук. Три многоэтажных дома появились в этой части города еще в начале «десятых» на месте старой жилой застройки, которая была снесена. Сейчас тут продается очень интересная
Дома в глубине сквера рядом с проспектом с самого начала позиционировались, как элитные. Комплекс обслуживается ТС, имеет огороженную территорию, въезд на которую ограничен несколькими шлагбаумами. Первые этажи домов сдаются под офисы. Спустившись из квартиры вниз, можно найти фитнес-центр, школу языковой подготовки, салоны красоты и другую полезную инфраструктуру.
Что касается локации, то это – тихий обжитый центр со всеми его преимуществами. Рядом расположено сразу несколько хороших гимназий, школ и детских садов. В шаговой доступности − магазины, аптеки, медицинский центр, станции метро «Академия Наук» и «Парк Челюскинцев», а также – большое количество кафе, Ботанический сад, Парк Челюскинцев.
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Необычная квартира, на которую мы обратили внимание, находится в жилом комплексе, спрятавшемся за многочисленными учебными заведениями в районе Академии Наук....
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