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Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска

25.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Необычная квартира, на которую мы обратили внимание, находится в жилом комплексе, спрятавшемся за многочисленными учебными заведениями в районе Академии Наук. Три многоэтажных дома появились в этой части города еще в начале «десятых» на месте старой жилой застройки, которая была снесена. Сейчас тут продается очень интересная квартира.

Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска

Возводился этот жилой комплекс из трех десятиэтажек в 2010-2015-м годах. Застройщиком объекта по проспекту Независимости 85 Б,В и Г выступала компания «Белреконструкция».

Дома в глубине сквера рядом с проспектом с самого начала позиционировались, как элитные. Комплекс обслуживается ТС, имеет огороженную территорию, въезд на которую ограничен несколькими шлагбаумами. Первые этажи домов сдаются под офисы. Спустившись из квартиры вниз, можно найти фитнес-центр, школу языковой подготовки, салоны красоты и другую полезную инфраструктуру.

Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска

Сейчас в комплексе на Независимости продается двухкомнатная квартира на последнем 10-м этаже. Ее особенность – огромная терраса и отсутствие соседей. Квартира, а по сути это – пентхаус, имеет площадь 77,3 «квадрата», терраса занимает еще 37,5 «квадратов».

Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска

Сама квартира очень светлая с большим количеством окон и великолепными видами. Внутренние стены не являются несущими, что позволяет сделать перепланировку по своему вкусу. Сейчас квартира предлагается без отделки. Хорошим бонусом квартиры является собственное отопление с отдельной топочной.

Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска

В объявлении отмечается, что территория комплекса находится под охраной, ведется видеонаблюдение, есть консьерж. На территории комплекса находится детская площадка, большая наземная парковка, также есть и подземный паркинг, c возможностью аренды.

Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска
Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска

Что касается локации, то это – тихий обжитый центр со всеми его преимуществами. Рядом расположено сразу несколько хороших гимназий, школ и детских садов. В шаговой доступности − магазины, аптеки, медицинский центр, станции метро «Академия Наук» и «Парк Челюскинцев», а также – большое количество кафе, Ботанический сад, Парк Челюскинцев.

Стоимость пентхауса на последнем этаже – 174 тысячи долларов (1964 доллара – за метр).

Практически свой дом на крыше! Смотрите, какая необычная двушка продается недалеко от центра Минска

 
 
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Необычная квартира, на которую мы обратили внимание, находится в жилом комплексе, спрятавшемся за многочисленными учебными заведениями в районе Академии Наук....
 
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