|
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
01.03.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 1937 году было принято решение о том, что столицу БССР целесообразно перенести из Минска в Могилев. В связи с этим в городе начали строить монументальные по тем меркам здания. Надобность переноса столицы пропала в 1939 году, но за менее чем два года в Могилеве успели построить не одно знаковое сооружение. В их числе - жилые дома на пересечении проспекта Мира и улицы Первомайской. Вспоминаем их историю и показываем, какие квартиры сейчас продают в более знаменитом из них.
Что это за история и что за дома?
Решение о переносе столицы из Минска в Могилев приняли потому, что Минск тогда находился слишком близко к границе Польши. В случае войны он в первый же день стал бы прифронтовым городом. В связи с этим, Могилев начали готовить к будущему столичному статусу.
В итоге в городе развернули масштабное по тем меркам строительство. Например, построили Дом Советов, который во-многом повторяет минский Дом правительства. Напротив Дома советов построили большое здание, в котором было НКВД, а сейчас - Белорусско-российский университет.
Вот расположение этих домов на карте:
Первый в народе назвали "Дом летчиков" (на фото выше слева), второй - "дом 90" (на фото выше справа). И именно второй дом более знаковый, потому что в него, по рассказам местных, должны были заселиться в том числе первые лица и элита БССР. Но достроили его только в 1940 году, когда история с переносом столицы уже была неактуальной.
Что тут продается?
Самая дешевая квартира -
Следующая квартира -
Самое дорогое предложение -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1937 году было принято решение о том, что столицу БССР целесообразно перенести из Минска в Могилев. В связи с этим в городе начали строить монументальные по тем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)