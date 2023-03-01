В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?

Что это за история и что за дома?

Решение о переносе столицы из Минска в Могилев приняли потому, что Минск тогда находился слишком близко к границе Польши. В случае войны он в первый же день стал бы прифронтовым городом. В связи с этим, Могилев начали готовить к будущему столичному статусу.

В итоге в городе развернули масштабное по тем меркам строительство. Например, построили Дом Советов, который во-многом повторяет минский Дом правительства. Напротив Дома советов построили большое здание, в котором было НКВД, а сейчас - Белорусско-российский университет.