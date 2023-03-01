ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?

01.03.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В 1937 году было принято решение о том, что столицу БССР целесообразно перенести из Минска в Могилев. В связи с этим в городе начали строить монументальные по тем меркам здания. Надобность переноса столицы пропала в 1939 году, но за менее чем два года в Могилеве успели построить не одно знаковое сооружение. В их числе - жилые дома на пересечении проспекта Мира и улицы Первомайской. Вспоминаем их историю и показываем, какие квартиры сейчас продают в более знаменитом из них.

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?

Что это за история и что за дома?

Решение о переносе столицы из Минска в Могилев приняли потому, что Минск тогда находился слишком близко к границе Польши. В случае войны он в первый же день стал бы прифронтовым городом. В связи с этим, Могилев начали готовить к будущему столичному статусу.

В итоге в городе развернули масштабное по тем меркам строительство. Например, построили Дом Советов, который во-многом повторяет минский Дом правительства. Напротив Дома советов построили большое здание, в котором было НКВД, а сейчас - Белорусско-российский университет.

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
Дом Советов, фото: planetabelarus.by
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
Университет, изображение: "Яндекс. Панорамы"

Но кроме административных успели построить и знаковые жилые дома. Самые монументальные - это два дома с башнями на пересечении проспекта Мира и улицы Первомайской. Их построили в 1938-1940-х годах. 

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
Изображение: "Яндекс. Панорамы"

Вот расположение этих домов на карте:

Первый в народе назвали "Дом летчиков" (на фото выше слева), второй - "дом 90" (на фото выше справа). И именно второй дом более знаковый, потому что в него, по рассказам местных, должны были заселиться в том числе первые лица и элита БССР. Но достроили его только в 1940 году, когда история с переносом столицы уже была неактуальной.

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
Изображение: "Яндекс. Панорамы"

"Дом 90", вероятно, имеет такое название, потому что до войны у улицы Первомайской в Могилеве была другая нумерация. После восстановления города нумерация изменилась и он стал уже домом №42.

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
Изображение: "Яндекс. Панорамы"
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
Изображение: "Яндекс. Панорамы"

После войны дом восстановили. В 70-х провели капремонт. Еще один глобальный капремонт был в начале 2000-х. Этот дом и сегодня смотрится по-столичному. 

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
Изображение: "Яндекс. Панорамы"

Что тут продается?

Самая дешевая квартира - двушка площадью 57 квадратов на третьем этаже. В ней сделан современный ремонт. Санузел - раздельный. Есть балкон. Потолки - 3,2 метра. Цена - 70 тысяч долларов (1228 долларов за метр).

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?

Следующая квартира - трешка площадью 81 метр. Она находится на пятом этаже. Санузел раздельный, балкон есть. Здесь тоже неплохой ремонт. На полу - паркет. Цена - 90 тысяч долларов (1102 доллара за метр).

Самое дорогое предложение - четырешка площадью 97 метров. Она находится на четвертом этаже. Здесь тоже раздельный санузел и целых два балкона. В квартире сделан ремонт, стоит дорогая мебель. Цена - 125 тысяч долларов (1289 долларов за метр).

В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?
В этом доме должна была жить элита новой столицы БССР. Что за он и какие квартиры там продают?

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1937 году было принято решение о том, что столицу БССР целесообразно перенести из Минска в Могилев. В связи с этим в городе начали строить монументальные по тем...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.02.2023
Mir24.TV Belarus
01.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика