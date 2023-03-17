Квадрат с отделкой – по 800 долларов! Минчан зовут строиться в Смолевичи

Претендовать на квартиру (подать заявление) можно, даже если вы встали на очередь только вчера, но при формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.

Также надо отметить, что граждане, решившие строиться в Смолевичах, должны будут подать заявления о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Такие заявления должны будут подписать все совершеннолетние члены семьи, состоящие вместе на учете.

Заявления будут принимать администрации районов Минска с 20 марта по 18 апреля.

На строительство квартиры здесь можно получить господдержку, по указу №40 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» за 04.07.2017.