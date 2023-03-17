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Квадрат с отделкой – по 800 долларов! Минчан зовут строиться в Смолевичи
17.03.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Хорошая новость для минских очередников, которые готовы переехать в пригород. В Смолевичах начинают строить еще один многоквартирный дом специально для минчан. Проектная декларация на новостройку опубликована сегодня в газете «Минский курьер». Рассказываем, сколько будет стоить метр для нуждающихся.
Застройщиком многоэтажки выступает УКС Мингорисполкома. Речь идет о доме №18 в квартале №2. Новостройка будет панельной, типовой серии М464-У1. Подрядчик − МАПИД. Начали возводить здание в декабре 2022 года, а предполагают завершить уже в конце 2023-го.
Всего в доме будет 196 квартир, все они будут сдаваться с отделкой. Ориентировочная стоимость «квадрата» − 2284 рубля (800 долларов). Таким образом, к примеру, стандартная 40-метровая однушка обойдется дольщику в 32 тысячи долларов.
Квартиры для распределения выделяют пропорционально количеству граждан в районе. Жилье предложат людям, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска.
Претендовать на квартиру (подать заявление) можно, даже если вы встали на очередь только вчера, но при формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.
Также надо отметить, что граждане, решившие строиться в Смолевичах, должны будут подать заявления о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Такие заявления должны будут подписать все совершеннолетние члены семьи, состоящие вместе на учете.
Заявления будут принимать администрации районов Минска с 20 марта по 18 апреля.
На строительство квартиры здесь можно получить господдержку, по указу №40 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» за 04.07.2017.
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Хорошая новость для минских очередников, которые готовы переехать в пригород. В Смолевичах начинают строить еще один многоквартирный дом специально для минчан....
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