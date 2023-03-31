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Под Минском за три месяца построили теплый дом из бетонных панелей. Съездили на него посмотреть
31.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот коттедж под Минском весьма и весьма необычен. Во-первых, он из сборного железобетона, или, говоря понятным языком, - из панелей заводского изготовления. Во-вторых, построили его в рекордные сроки - всего за три месяца. Ну и наконец, его владелец серьезно сэкономит на утеплении, фасадных работах и чистовой отделке. Realt вернулся с готового объекта с фоторепортажем, подробным описанием технологии и ценами на строительство.
Дома из бетона, сборного
Казалось бы - идея строить частные дома из заводских железобетонных панелей лежит на поверхности. Что уж проще — бери готовые панели и собирай их в коробки под крышу. Справедливости ради отметим, что домостроительные комбинаты такие планы вынашивали и даже показывали готовые образцы. Но в итоге оказалось, что с частниками и их индивидуальными проектами производственным гигантам работать не с руки — им удобнее застраивать целые улицы дублирующимися таунхаусами.
Идею индивидуального строительства из сборного железобетона развила команда минской частной компании, которая сумела предложить проектирование, производство и сборку домокомплектов, которые трудно назвать типовыми.
Этот дом находится в пригороде Минска, на большом участке возле речки Птичь. Общая площадь 151 м2. С двух сторон к нему прилегает терраса с весьма необычной перголой, выполненной из гладких бетонных балок. Впрочем, и основное строение с плоской кровлей тоже из бетона. Монолит?
- Мы проектируем в программе, позволяющей создавать 3D модель будущего дома, то есть работаем с трехмерным пространством, - объясняет Кирилл Кудлацкий, представитель компании Concrete House. - За счет этого мы вместе с заказчиком в режиме реального времени можем менять расположение и размер окон, перемещать проемы, перегородки, делать идеальную планировку. На этом этапе можно расставить розетки и выключатели в нужных местах и на необходимой высоте. Поэтому за счет такой гибкой работы проектировщика у нас нет ни одного типового проекта. Могут быть одинаковые дома по площади, но с абсолютно разной по планировкой, габаритами, окнами и так далее. Человек приходит просто с картинкой из интернета, а мы изготавливаем проект и выдаем калькуляцию стоимости с точностью до 99 %. Большинство построенных нами домов одноэтажные, с плоской крышей. Но также работаем и с проектами с классическими скатными.
Теплые стены
Дом поставили всего за три месяца — это ориентировочный срок строительства, включая фундаментные работы. Кстати, компания фундаменты не доверяет никому, делают их сами по правилам: с учетом результатов геологических исследований грунта под домом, по расчетам конструктора. То есть купить домокомплект на свой готовый фундамент не получится.
После этого проект разбивается на детали, которые нужно произвести. Оборудование позволяет производить панели практически любых размеров. Например, максимальная высота панели — 3,35 метра, длина — 8,7 метра. Ширина проемов под окна в пол — до 5,5 метров.
В нашем доме высота потолков 3 метра. В домах со скатными кровлями высота чуть больше — 3,1 метра. Впрочем, можно удешевить строительство и спроектировать дом с высотой потолка 2,75 метра.
Один из главных вопросов — насколько теплым получится дом с бетонными стенами?
Панель стены представляет собой сэндвич толщиной 330 мм из бетона и пенопласта по середине. Базовая толщина эффективного утеплителя внутри стены 150 мм, что позволяет достичь коэффициента сопротивления теплопередачи в 1,5 раза выше нормируемых показателей Беларуси: 4,6Вт/м •°С по стенам и минимум 7,2Вт/м •°С по кровле.
Панели собираются без сварки. Качество сборки впечатляет — панели подогнаны друг к другу идеально, зазор между ними всего 1 сантиметр. Швы между панелями заполняются специальным тепло и гидроизоляционным материалом, поэтому в этом месте нет мостика холода.
Панели имеют специальные четверти в оконных и дверных проемах, что облегчает установку оконных конструкций и исключают продуваемость и промерзание этого узла. Кроме того, оконные профили устанавливаются в плоскости утепления стены, что работает на общую энергоэффективность строения. А это важный момент, учитывая, что сейчас в тренде электроотопление, но не везде есть возможность использовать электроэнергию по специальному, более низкому тарифу для отопления.
Отдельный разговор про плоскую кровлю. Она сделана сухим способом. Необходимые уклоны для стока воды на ней сделаны плитным утеплителем, сразу изготовленным трапециевидной формы. Сверху - наплавляемые кровли «Технониколь». Крыша неэксплуатируемая. Кирилл считает, что в них нет смысла и ими редко кто пользуется. Для чаепитий, принятия солнечных ванн и прочего разумнее использовать террасу.
В чем экономия?
Дом проектировался для проживания семьи из двух поколений — в одной части старшее поколение, во второй их дети с внуками. По сути получили две квартиры с одинаковым набором помещений: гостиная-кухня, две спальни, гардероб, санузел. Единственная общая комната у них — котельная, через которую можно ходить друг к другу в гости.
Внутри все стены, как и с фасадной части, идеально ровные, гладкие, без раковин, наплывов. Поэтому при отделке исключены штукатурные работы. Кто знает расценки на чистовую отделку тот поймет, сколько денег и времени получится сэкономить. Схема подготовки стен под покраску проста — наклеил стеклохолст и покрасил. И плиточнику жизнь упростили — плитку можно клеить без предварительной подготовки.
- У нас есть заказчик , который планирует просто помыть стены и покрыть их бесцветным лаком, - говорит Кирилл. - В таких помещениях, как котельная, можно и вовсе не готовить стены к покраске — краска ложится идеально.
Отметим, что такое же качество и у внутренних перегородок — они тоже из панелей, только однослойных, толщиной 120 см. По звукоизоляции они лучше, чем в многоквартирных домах.
- Можно, конечно, заказать домокомплект без внутренних перегородок, со свободной планировкой. Для перекрытия у нас есть пустотные плиты до 9 метров, поэтому можно делать большие пространства без несущих внутренних стен. Правда еще ни один заказчик не заказал дом без перегородок. Но это и не очень выгодно - перегородки из штучного материала типа блоков и кирпича придется штукатурить.
Индивидуальный подход к производству панелей позволяет сразу изготавливать внутри стен кабель-каналы к розеткам и выключателям. Это существенно влияет на стоимость услуг электрика - штробить стены ему не придется, нужно только протянуть провода внутри стен и подключить к электрощитку.
Вот, например, здесь будет кухня и все необходимые розетки уже установлены и подключены в нужном количестве и на необходимой высоте. Причем это может быть абсолютно любое количество розеток. Представитель компании рассказал, что на одном из объектов установлено 250 штук — разного назначения, внутри и снаружи дома.
Сейчас в доме все готово под чистовую отделку: окна в пол установлены, на идеальную стяжку можно укладывать хоть плитку, хоть ламинат. Потолок может быть как подвесным, так и натяжным. Под ним можно спрятать проводку и распаечные коробки, воздуховоды системы вентиляции.
Отопление на электричестве, в комнатах стоят радиаторы, в гостиной и санузлах - теплый пол.
При производстве панелей сразу делают все необходимые отверстия для подводки труб к радиаторам. В санузлах изготавливаются ниши под смесители, канализацию, водопровод.
Вытяжные каналы вентиляции оснащены дефлекторами и выходят на крышу. Они нужны, чтобы исключить опрокидывание вентиляции.
В ванной стяжка пола укреплена фиброволокноми сделана со специальным уклоном к водоотводному трапу в душевой. Это позволит сразу укладывать плитку на пол без установки поддона. Экономия на плиточных работах.
Сколько стоит дом из бетона?
Стоимость метра квадратного в базовом исполнении начинается от 450 долларов. Что включено в эту цифру? Здесь заложена работа архитектора, разработка комплекта проектной документации с учетом количества точек под электрику, производство стен и перегородок, работы по устройству фундамента, прокладка сетей канализации под бетонным полом, прокладка гильз под инженерные сети с выводом за пределы отмостки, монтаж стен и кровли с установкой оцинкованных окрашенных парапетов и водосточки.
Если мы будем говорить про коробку дома среднего размера на 94 квадрата с двускатной кровлей, то его стоимость будет 48 500 долларов. За эти деньги через 3 месяца получаем коробку дома под крышей без окон и дверей, с готовыми под чистовую отделку стенами. Дорого ли это? Предлагаем обсудить это в нашем телеграм-канале.
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Этот коттедж под Минском весьма и весьма необычен. Во-первых, он из сборного железобетона, или, говоря понятным языком, - из панелей заводского изготовления....
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