Под Минском за три месяца построили теплый дом из бетонных панелей. Съездили на него посмотреть

Д ома из бетона, сборного

Казалось бы - идея строить частные дома из заводских железобетонных панелей лежит на поверхности. Что уж проще — бери готовые панели и собирай их в коробки под крышу. Справедливости ради отметим, что домостроительные комбинаты такие планы вынашивали и даже показывали готовые образцы. Но в итоге оказалось, что с частниками и их индивидуальными проектами производственным гигантам работать не с руки — им удобнее застраивать целые улицы дублирующимися таунхаусами.

Идею индивидуального строительства из сборного железобетона развила команда минской частной компании, которая сумела предложить проектирование, производство и сборку домокомплектов, которые трудно назвать типовыми.