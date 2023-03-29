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«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
29.03.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В ближайшие 10 лет ситуация на рынке недвижимости Минска может измениться до неузнаваемости. Повлиять на цену «квадрата» (а также – на умы и настроения минчан) способна грандиозная стройка, которая займет поля между Цнянским водохранилищем и Дроздами. Да, речь о том самом Северном береге, который возводит арабский инвестор. В планах до 2040 года − многоэтажки, деловые центры, выставочные комплексы и другая инфраструктура. Но что делается на площадке сейчас? Мы решили посмотреть, что уже строится на северной окраине Минска. Результаты наших поисков – перед вами.
Первым делом решаем заглянуть на тихую улочку Лилии Карастояновой. Вдруг тут уже идут работы по организации шестиполосной трассы из Северного берега в Минск? Напомним, что по проекту эту улицу уже в ближайшее время
Впрочем, осенью арабский застройщик
− Все будет красиво, − говорит проходящий мимо рабочий. – Сейчас только подготовительный этап идет. Его закончим к концу апреля. А потом тут и пирс будет, и дорожки.
Да, по плану застройщика Riverside park на берегу Цнянки появится уже в этом году. Здесь будут и площадки для спорта и отдыха, и детские зоны, и прогулочные тропы, и беседки для созерцания заката. Ну а изюминкой парка должны стать разнообразные скульптуры от белорусских творцов. Арт-мастерские обещали разместить прямо на свежем воздухе.
После Цнянки едем в Новинки. Заезжаем в тупик и ахаем. Вместо большого кукурузного поля перед нами предстает огромный песчаный карьер. Именно тут, в песках, сейчас разворачивается большая стройка. Правда, ведет ее не арабский инвестор, а город. Дело в том, что панельный квартал для очередников от «Минскстроя» в будущем станет непосредственной частью Северного берега. Новые дома строят через дорогу от уже существующей застройки по улице Павлины Мяделки.
Продолжаем нашу экскурсию по землям Северного берега и едем на Долгиновский тракт. Ого, а тут оказывается уже выросла целая улица панельных таунхаусов. Осматриваемся и узнаем, что это опять – городская стройка. Здесь по заказу УКСа Центрального района возводится микрорайон «Северный» (он также станет частью Северного берега). Квартал будет состоять из коттеджей и таунхаусов. В продажу дома пока не поступили, но известно, что стройка ведется для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
С Долгиновского тракта выезжаем на кольцевую и по правой стороне сразу же видим последний объект нашей обзорной «экскурсии» – Национальный выставочный центр. Несмотря на то, что международных выставок в городе сейчас не так уж много, новая выставочная площадка Минску жизненно необходима. Ведь со сносом «стекляшки» на улице Янки Купалы, другого пространства для мероприятий (кроме «БелЭкспо» на Победителей) в столице не осталось. К слову, эксплуатирующей организацией нового сооружения уже назначен как раз выставочный центр «БелЭкспо». Подробностей о том, чем будет наполнен новый выставочный центр, еще нет, но можно посмотреть на рендеры.
Вообще, какие-то детали застройки нового района появились только в конце 2022 года, когда был
Что за Северный Берег?
Северный Берег − это проект «умного города» на севере Минска. Инвестором проекта выступает эмиратский бизнесмен Мохамед Али Рашед Алаббар − основатель и председатель компании Emaar Propertie. В Беларуси он будет работать через компанию «Риверсайд Девелопмент Лимитед». В строительство в Минске инвестор из ОАЭ пообещал инвестировать около 4 миллиардов евро.
Комплекс «Северный берег» разместится на участке площадью более 15 квадратных километров. Застроят из них – 9 квадратных километров. На северной окраине Минска возведут жилье, общественные, образовательные, финансовые и офисные объекты. На старте проекта инвестор обещал, что комплекс добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.
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В ближайшие 10 лет ситуация на рынке недвижимости Минска может измениться до неузнаваемости. Повлиять на цену «квадрата» (а также – на умы и настроения минчан)...
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