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«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

29.03.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В ближайшие 10 лет ситуация на рынке недвижимости Минска может измениться до неузнаваемости. Повлиять на цену «квадрата» (а также – на умы и настроения минчан) способна грандиозная стройка, которая займет поля между Цнянским водохранилищем и Дроздами. Да, речь о том самом Северном береге, который возводит арабский инвестор. В планах до 2040 года − многоэтажки, деловые центры, выставочные комплексы и другая инфраструктура. Но что делается на площадке сейчас? Мы решили посмотреть, что уже строится на северной окраине Минска. Результаты наших поисков – перед вами.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Первым делом решаем заглянуть на тихую улочку Лилии Карастояновой. Вдруг тут уже идут работы по организации шестиполосной трассы из Северного берега в Минск? Напомним, что по проекту эту улицу уже в ближайшее время планируется расширить и продлить аж до МКАД. 

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Что ж, докладываем: на территории рядом с парком Дружбы народов и дальше по направлению к полям – все тихо и спокойно. После диспетчерской станции улица Карастояновой сужается и по-прежнему упирается в гаражи и шиномонтаж. За тупиком только чистое (пока что) поле и панорамный вид на Новинки.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Впрочем, осенью арабский застройщик рассказывал, что начнет стройку жилого квартала с освоения Цнянки, а точнее – с ее диких берегов. Выезжаем в сторону водохранилища и пытаемся подобраться к берегу со стороны коттеджного поселка Цна. Подъезжаем ближе и понимаем, что тут работа уже кипит вовсю. В сторону диких (в прошлом) берегов то и дело следует тяжелая строительная техника, рядом суетятся строители. Пока участок не полностью обнесен забором, заглядываем за периметр и оцениваем масштабы. Заметно прореживание деревьев, прокладка коммуникаций.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

− Все будет красиво, − говорит проходящий мимо рабочий. – Сейчас только подготовительный этап идет. Его закончим к концу апреля. А потом тут и пирс будет, и дорожки.

Да, по плану застройщика Riverside park на берегу Цнянки появится уже в этом году. Здесь будут и площадки для спорта и отдыха, и детские зоны, и прогулочные тропы, и беседки для созерцания заката. Ну а изюминкой парка должны стать разнообразные скульптуры от белорусских творцов. Арт-мастерские обещали разместить прямо на свежем воздухе.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

После Цнянки едем в Новинки. Заезжаем в тупик и ахаем. Вместо большого кукурузного поля перед нами предстает огромный песчаный карьер. Именно тут, в песках, сейчас разворачивается большая стройка. Правда, ведет ее не арабский инвестор, а город. Дело в том, что панельный квартал для очередников от «Минскстроя» в будущем станет непосредственной частью Северного берега. Новые дома строят через дорогу от уже существующей застройки по улице Павлины Мяделки.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Что ж, в ближайшие годы жителям новостроек в Новинках не позавидуешь. Прямо под их окнами запланировано возвести 10 многоэтажных домов от Завода эффективных промышленных конструкций. 

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Правда, благодаря новостройкам район прирастет инфраструктурой. Помимо рядов одинаковых высоток, тут обещают построить детский сад на 350 мест, школу на 1020 учащихся и две многоуровневые стоянки.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Продолжаем нашу экскурсию по землям Северного берега и едем на Долгиновский тракт. Ого, а тут оказывается уже выросла целая улица панельных таунхаусов. Осматриваемся и узнаем, что это опять – городская стройка. Здесь по заказу УКСа Центрального района возводится микрорайон «Северный» (он также станет частью Северного берега). Квартал будет состоять из коттеджей и таунхаусов. В продажу дома пока не поступили, но известно, что стройка ведется для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

В первой очереди строительства госзастройщик возведет семь панельных домов: пять двухэтажных коттеджей (каждый − на две семьи) и две линейки таунхаусов всего на 26 семей. Всего же на территории от МКАД до улицы Микулича до 2026 года поэтапно возведено более 20 тысяч «квадратов» жилья.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

С Долгиновского тракта выезжаем на кольцевую и по правой стороне сразу же видим последний объект нашей обзорной «экскурсии» – Национальный выставочный центр. Несмотря на то, что международных выставок в городе сейчас не так уж много, новая выставочная площадка Минску жизненно необходима. Ведь со сносом «стекляшки» на улице Янки Купалы, другого пространства для мероприятий (кроме «БелЭкспо» на Победителей) в столице не осталось. К слову, эксплуатирующей организацией нового сооружения уже назначен как раз выставочный центр «БелЭкспо». Подробностей о том, чем будет наполнен новый выставочный центр, еще нет, но можно посмотреть на рендеры.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Вообще, какие-то детали застройки нового района появились только в конце 2022 года, когда был опубликован градостроительный проект детального планирования. Тогда же стало известно, что застраиваться комплекс будет двумя очередями. Первая очередь (участок между выставочным центром, Новинками и Цнянкой) должна быть готова к 2027-му году. Вторая (два участка ближе к Нововиленской и Дроздам) − до 2040-го года.

Кстати, у проекта Северный Берег уже появился свой сайт. Конкретики там немного, но можно посмотреть на картинки и оставить заявку на квартиру.

 

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске
Скриншот со страницы сайта проекта.

Что за Северный Берег?

Северный Берег − это проект «умного города» на севере Минска. Инвестором проекта выступает эмиратский бизнесмен Мохамед Али Рашед Алаббар − основатель и председатель компании Emaar Propertie. В Беларуси он будет работать через компанию «Риверсайд Девелопмент Лимитед». В строительство в Минске инвестор из ОАЭ пообещал инвестировать около 4 миллиардов евро.

«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

Комплекс «Северный берег» разместится на участке площадью более 15 квадратных километров. Застроят из них – 9 квадратных километров. На северной окраине Минска возведут жилье, общественные, образовательные, финансовые и офисные объекты. На старте проекта инвестор обещал, что комплекс добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие 10 лет ситуация на рынке недвижимости Минска может измениться до неузнаваемости. Повлиять на цену «квадрата» (а также – на умы и настроения минчан)...
 
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