«Скоро тут будет красиво». Посмотрели, как начинают строить Северный берег в Минске

− Все будет красиво, − говорит проходящий мимо рабочий. – Сейчас только подготовительный этап идет. Его закончим к концу апреля. А потом тут и пирс будет, и дорожки.

Да, по плану застройщика Riverside park на берегу Цнянки появится уже в этом году. Здесь будут и площадки для спорта и отдыха, и детские зоны, и прогулочные тропы, и беседки для созерцания заката. Ну а изюминкой парка должны стать разнообразные скульптуры от белорусских творцов. Арт-мастерские обещали разместить прямо на свежем воздухе.