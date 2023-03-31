Новый комплекс напротив Дворца Независимости почти готов. И выглядит он уже по-другому

Здание представляет собой три автономных корпуса, в которых расположатся 40 офисов класса А: на смену коридорному расположению здесь приходит апартаментное с двусторонним освещением.

- Именно ему было уделено основное внимание: остекление в пол выполнено по всему периметру. Проектное решение выходящего на юг заднего фасада здания учитывает солнечную сторону и угол падения света: в отличие от лицевого фасада, на нем смонтированы не вертикальные, а горизонтальные ламели. Объект является примером удачной коллаборации проектной команды VIASET и крупного производителя: все фасадные профили и ламели изготовлены ГК «Алютех». С южной стороны также расположены незастекленные лоджии для отдыха на свежем воздухе, - рассказывают в VIASET.