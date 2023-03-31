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Новый комплекс напротив Дворца Независимости почти готов. И выглядит он уже по-другому
31.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На проспекте Победителей в Минске завершается строительство многофункционального комплекса. Его реализует компания «БелГлобалГарант», соучредителем которой является известный бизнесмен и экс-глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин. Первоначальный проект здания претерпел изменения. Мы посмотрели, как теперь выглядит комплекс и узнали подробности проекта.
Зимой 2021 года Мингорисполком передал в аренду компании «БелГлобалГарант» два участка общей площадью около 2,6 гектара на месте автостоянки между Республиканским центром олимпийской подготовки по теннису и проспектом Победителей. Вот это место на карте:
Здание представляет собой три автономных корпуса, в которых расположатся 40 офисов класса А: на смену коридорному расположению здесь приходит апартаментное с двусторонним освещением.
- Именно ему было уделено основное внимание: остекление в пол выполнено по всему периметру. Проектное решение выходящего на юг заднего фасада здания учитывает солнечную сторону и угол падения света: в отличие от лицевого фасада, на нем смонтированы не вертикальные, а горизонтальные ламели. Объект является примером удачной коллаборации проектной команды VIASET и крупного производителя: все фасадные профили и ламели изготовлены ГК «Алютех». С южной стороны также расположены незастекленные лоджии для отдыха на свежем воздухе, - рассказывают в VIASET.
С задней части здания будет построен отдельностоящий паркинг. По соседству с комплексом располагается Республиканский центр тенниса, поэтому над паркингом построят шесть теннисных кортов. Строительство кортов, кстати, было одним из условий предоставления "БелГлобалГаранту" земельных участков.
Под зданием будет построен и подземный паркинг. Из него можно будет попасть в холл комплекса, не выходя на улицу. На цокольном этаже расположатся пять магазинов.
Что касается благоустройства, то у здания со стороны проспекта установят скульптуру Максима Петруля.
- По оси главного входа планируется установка авторского произведения «Птицы». Работа представляет собой ладони в форме крыльев, защищающих яйцо, и символизирует дружбу, любовь и гармонию, - рассказывают в VIASET.
Проект предусматривает полное обновление зеленой композиции участка, а также устройство двух извилистых пересекающихся дорожек, уложенных прессованой сухой плиткой с добавлением гранитной крошки и черного пигмента.
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На проспекте Победителей в Минске завершается строительство многофункционального комплекса. Его реализует компания «БелГлобалГарант», соучредителем которой...
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