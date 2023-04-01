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«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

01.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Кажется, что сербский застройщик «Дана Холдингс» был с нами всегда. Уже давно на месте яблоневого сада стоит «Маяк Минска», пару лет назад отпраздновали новоселье жители «Парка Челюскинцев», довольно быстро обживается и Минск Мир. А ведь холдинг братьев Каричей вышел на рынок недвижимости столицы только в конце 2000-х. Причем, начали сербы не с масштабных жилых комплексов, а с отдельно стоящих панельных домов. Им еще дали имена в честь знаменитых композиторов. Мы вспомнили про первые жилые дома от «Даны» и посмотрели, что сейчас продается в «Моцарте», «Шопене» и «Бетховене».

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
Дом "Шопен".

Первые готовые дома от тогда еще особо неизвестного застройщика появились на улице Волгоградской – прямо рядом с частным сектором. Это были типовые панельные дома знакомых «мапидовских» серий (М111-90 и других). От собратьев они отличались наличием имени, огороженной территорией, консьержами и собственными парковками.

Одиночные панельки от «Белинте-Роба» (так тогда называлась "Дана") получили мелодичные названия. На улице Волгоградской в 2009-11 годах поселились «Шопен» и «Моцарт», романтичный «Бетховен» в 2010-м году занял местечко на проспекте Машерова. Помимо европейских композиторов, был еще и русский «Рахманинов» − он в 2014-м облюбовал улицу Мирошниченко в Зеленом Луге. Этот дом стал последним, построенным по типовому проекту из панелей. В следующих проектах («Вивальди», «Чайковский», «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», Минск Мир) застройщик предлагал уже каркасно-блочные дома с более интересными планировками.

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
Дом "Рахманинов".

А как сейчас поживают те самые первые панельки? Что тут продается и почем? Сразу отметим, что на вторичке предложений по вышеописанным домам не так уж много. К примеру, в доме «Рахманинов» на берегу живописного Слепянского канала не продается вообще ничего. Но в других домах все же кое-что есть. Посмотрим, почем тут продаются квартиры.

Дом  «Бетховен», проспект Машерова, 43

Здесь продается двухкомнатная квартира площадью 68.7 «квадрата». Она расположена на 18 из 19-ти этажей.

Как сообщается в объявлении, дом «Бетховен» порадует чистотой холлов и лифтов, на первом этаже вас встретит вежливый консьерж. Для общей безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение».

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

Сама квартира − светлая, просторная, с высокими потолками и великолепными видами. В ней выполнен современный ремонт. На полу ламинат, на потолке − светодиодное освещение, есть кондиционер, проведено оптоволокно.

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

Из бытовой техники − встроенный духовой шкаф, варочная панель, вытяжка «Teka». В санузлах − качественная импортная сантехника, ванна Goldmann, современный набор мебели для ванны.

Стоимость этой квартиры – 117,7 тысяч долларов (1713 долларов − за метр).

Дом «Моцарт», Волгоградская, 64

Здесь в продаже есть также двухкомнатная квартира площадью 57,9 «квадрата». Жилье расположено на втором этаже десятиэтажного дома.

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

В объявлении двушка характеризуется так: «Прекрасная квартира для комфортного проживания в Первомайском районе. Окна выходят на светлую сторону. Готова к проживанию. Мебель и техника входят в стоимость. Хорошие соседи. Закрытая придомовая территория, шлагбаум. Всегда есть места на парковке. Во дворе детская площадка. Недалеко − Севастопольский парк. В пешей доступности − Парк Челюскинцев. До метро «Московская» − 6 минут на транспорте".

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

Стоимость этой квартиры – 94,9 тысяч долларов (1639 долларов – за метр).

Дом «Шопен», Волгоградская, 34

В следующем доме на той же улице Волгоградской, но чуть ближе к метро и Парку Челюскинцев, продается еще одна двухкомнатная квартира. Ее площадь – 57,7 «квадрата». Она располагается на втором из десяти этажей.

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

Как пишет автор объявления, «Дом «Шопен» − престижное место, закрытая территория дома и парковки огорожена забором, имеются ворота с кодом. Доступ посторонних лиц не возможен».

Управляется дом товариществом собственников. В подъезде и вокруг дома есть видеонаблюдение. Имеется крытая велопарковка с выкупленными 2 местами. Двор оборудован детской площадкой, альпийской горкой и газоном.

«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)
«Престижное место, закрытая территория». Посмотрели, что продается в первых домах от "Даны" (и это не «Маяк Минска»)

Что касается квартиры, то здесь два года назад был сделан ремонт. Стены − декоративная штукатурка, потолки – гипсокартон, кухня укомплектована духовым шкафом Electrolux, посудомойка Bosch, варочная поверхность и вытяжка, фасады − МДФ с доводчиками BLUM, 3 встроенных шкафа-купе. Всей отделке около 2х лет, все в прекрасном состоянии.

Стоимость этой квартиры – 89,9 тысяч долларов (1558 − долларов – за метр).

 
Теги: Минск
 
 
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Кажется, что сербский застройщик «Дана Холдингс» был с нами всегда. Уже давно на месте яблоневого сада стоит «Маяк Минска», пару лет назад отпраздновали новоселье...
 
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