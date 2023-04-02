До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Источник материала: realt.by

На сегодняшний день на рынке на одного потенциального покупателя приходится несколько квартир. Предложение регулярно обновляется, а самые приемлемые по цене объекты быстро находят новых владельцев. Подобрали несколько дешевых двухкомнатных квартир с неплохим ремонтом, куда сразу можно переехать жить. Вот как они выглядят и сколько стоят.

Переулок Козлова (Партизанский район)



Квартира продается на первом этаже пятиэтажного дома 1960 года постройки на переулке Козлова, 20. Общая площадь двушки - 41,08 м², кухня - 5,88 квадратного метра.



В квартире сделан неплохой ремонт. Здесь одна комната является проходной. В двушке нет балкона, но в жилой комнате имеется кладовка. Санузел - совмещенный. Полы - ламинированные, но в кухне, коридоре и санузле лежит плитка.







Напротив дома находится парк имени Александра Герасименко. Рядом две станции метро: "Площадь Победы", "Тракторный завод". Квартира стоит 50 900 долларов. Квадратный метр обойдется 1 239 долларов.

Улица Сердича (Фрунзенский район)



На Сердича, 17 в доме 1969 года постройки продается двухкомнатная квартира. Она находится на третьем этаже и занимает 48,7 м², кухня - 6 "квадратов".

В квартире сделан хороший ремонт. Тут две отдельные комнаты, есть балкон, обшитый вагонкой, и подвальное помещение в доме. На полу лежат ламинат и линолеум.



















Дом располагается недалеко от трех парковых зон. За 10 минут можно добраться пешком до станции метро "Спортивная". Цена квартиры - 54 400 долларов. Метр стоит 1 117 долларов.

Улица Тухачевского (Заводской район)



Продается квартира на Тухачевского, 5. Она находится на последнем пятом этаже дома 1962 года постройки. Двушка занимает 44,3 м², кухня - 5,8 квадратного метра.





В квартире сделан хороший ремонт. Одна из комнат является проходной. Там же есть кладовая, в которую сейчас смонтирован шкаф. Полы тут ламинированные, в совмещенном санузле лежит плитка. Также в двушке имеется застекленный балкон.









Рядом с домом располагается парк Чингиза Айтматова и Слепянская водная система. Станция метро "Партизанская" находится в 10 минутах ходьбы. Квартира стоит 53 тысячи долларов. Метр обойдется в 1 196 долларов.

Проспект Независимости (Первомайский район)



На проспекте Независимости, 141/2 продается квартира общей площадью 38,1 м² с кухней в 6,1 м². Она находится на первом этаже пятиэтажки 1970 года постройки.



Двушка также отличается хорошим ремонтом. Обе комнаты - раздельные. В комнатах лежит ламинат, в санузлах - плитка. Здесь есть два вместительных шкафа-купе и кухонный гарнитур. За квартирой закреплено подвальное помещение. Балкона нет.















В двух минутах ходьбы находится станция метро "Восток". Рядом располагается большой торговый центр. Стоимость квартиры - 54 тысячи долларов. Метр обойдется 1 417 долларов.

Улица Калиновского (Первомайский район)



На первом этаже пятиэтажного дома 1963 года постройки на улице Калиновского, 25 продается квартира. Ее площадь - 42,5 м², кухня - 5,8 м².



В квартире недавно был сделан ремонт, сообщает автор объявления. Она полностью готова для проживания, так как там остается мебель и бытовая техника. Обе комнаты - раздельные. На полу линолеум, в санузле - плитка. В прихожей стоит встроенный шкаф, в кухне - газовая плита, холодильник, новая вытяжка. В санузле вся сантехника и трубы заменены. Стиральная машина также остается новым владельцам. Балкона в двушке нет.













В 10 минутах ходьбы расположен красивый парк с водной зоной. Квартира стоит 54 900 долларов. Один "квадрат" - 1 292 доллара.