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До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

02.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сегодняшний день на рынке на одного потенциального покупателя приходится несколько квартир. Предложение регулярно обновляется, а самые приемлемые по цене объекты быстро находят новых владельцев. Подобрали несколько дешевых двухкомнатных квартир с неплохим ремонтом, куда сразу можно переехать жить. Вот как они выглядят и сколько стоят. 

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Переулок Козлова (Партизанский район)

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Квартира продается на первом этаже пятиэтажного дома 1960 года постройки на переулке Козлова, 20. Общая площадь двушки - 41,08 м², кухня - 5,88 квадратного метра. 

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

В квартире сделан неплохой ремонт. Здесь одна комната является проходной. В двушке нет балкона, но в жилой комнате имеется кладовка. Санузел - совмещенный. Полы - ламинированные, но в кухне, коридоре и санузле лежит плитка. 

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Напротив дома находится парк имени Александра Герасименко. Рядом две станции метро: "Площадь Победы", "Тракторный завод".

Квартира стоит 50 900 долларов. Квадратный метр обойдется 1 239 долларов

Улица Сердича (Фрунзенский район)

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

На Сердича, 17 в доме 1969 года постройки продается двухкомнатная квартира. Она находится на третьем этаже и занимает 48,7 м², кухня - 6 "квадратов". 

В квартире сделан хороший ремонт. Тут две отдельные комнаты, есть балкон, обшитый вагонкой, и подвальное помещение в доме. На полу лежат ламинат и линолеум.

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Дом располагается недалеко от трех парковых зон. За 10 минут можно добраться пешком до станции метро "Спортивная".

Цена квартиры - 54 400 долларов. Метр стоит 1 117 долларов.

Улица Тухачевского (Заводской район)

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Продается квартира на Тухачевского, 5. Она находится на последнем пятом этаже дома 1962 года постройки. Двушка занимает 44,3 м², кухня - 5,8 квадратного метра.


До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

В квартире сделан хороший ремонт. Одна из комнат является проходной. Там же есть кладовая, в которую сейчас смонтирован шкаф. Полы тут ламинированные, в совмещенном санузле лежит плитка. Также в двушке имеется застекленный балкон. 

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Рядом с домом располагается парк Чингиза Айтматова и Слепянская водная система. Станция метро "Партизанская" находится в 10 минутах ходьбы. 

Квартира стоит 53 тысячи долларов. Метр обойдется в 1 196 долларов.

Проспект Независимости (Первомайский район)

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

На проспекте Независимости, 141/2 продается квартира общей площадью 38,1 м² с кухней в 6,1 м². Она находится на первом этаже пятиэтажки 1970 года постройки. 

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

Двушка также отличается хорошим ремонтом. Обе комнаты - раздельные. В комнатах лежит ламинат, в санузлах - плитка. Здесь есть два вместительных шкафа-купе и кухонный гарнитур. За квартирой закреплено подвальное помещение. Балкона нет.

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

В двух минутах ходьбы находится станция метро "Восток". Рядом располагается большой торговый центр. 

Стоимость квартиры - 54 тысячи долларов. Метр обойдется 1 417 долларов.

Улица Калиновского (Первомайский район)

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

На первом этаже пятиэтажного дома 1963 года постройки на улице Калиновского, 25 продается квартира. Ее площадь - 42,5 м², кухня - 5,8 м².

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

В квартире недавно был сделан ремонт, сообщает автор объявления. Она полностью готова для проживания, так как там остается мебель и бытовая техника. Обе комнаты - раздельные. На полу линолеум, в санузле - плитка. 

В прихожей стоит встроенный шкаф, в кухне - газовая плита, холодильник, новая вытяжка. В санузле вся сантехника и трубы заменены. Стиральная машина также остается новым владельцам. Балкона в двушке нет.

До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске

В 10 минутах ходьбы расположен красивый парк с водной зоной. 

Квартира стоит 54 900 долларов. Один "квадрат" - 1 292 доллара.

 
 
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На сегодняшний день на рынке на одного потенциального покупателя приходится несколько квартир. Предложение регулярно обновляется, а самые приемлемые по цене...
 
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