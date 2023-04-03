«Чтобы попасть в клуб, студенты брали напрокат парадные туфли». Как в 90-е в Минске открывались первые казино

Источник материала: realt.by

Вместе с Betera мы продолжаем рассказывать, как развивалась игорная сфера в нашей стране. Мы уже узнали, как развлекались аристократы в дореволюционном Минске, исследовали игорную индустрию в СССР. Теперь же расскажем, как изменилась азартная отрасль в столице после распада Советского Союза. Первые казино, модные бары и малиновые пиджаки – в атмосферу столицы 90-х годов нас погрузит историк, модератор Клуба истории Минска и автор телеграм-канала « Батискаф историка » Антон Денисов.

Это заключительный материал проекта «Фишки города», который мы делаем вместе с компанией Betera . Все публикации можно найти здесь .

В ресторанах и барах собирались люди в кожаных куртках В конце XXвека, с распадом СССР, началась новая эпоха в индустрии. Азартные игры, долго находившиеся в подполье, вырвались на свободу. Игрок садился за стол из зеленого сукна, где его ожидали смелые ходы, эксперименты и счастливый случай. В начале 1990-х годов в союзных, а затем независимых республиках стали открываться легальные игровые заведения. Минск старался не отстать от Москвы, Таллинна, Баку или Риги. Первой ласточкой стало Casino Jubileynoe, открытое в 1992 году в одноименной гостинице. Владельцем казино была российско-американская компания «ЮСАТ». Там играли в рулетку и блэкджек.

Нужно отметить, что игорный бизнес тогда развивался достаточно стихийно, правовая база только формировалась. У подавляющей части горожан преобладало скорее настороженное отношение к казино и «принцессе фортуны» – рулетке. Расхожее выражение «лихие девяностые» действительно отвечало своей сути. Например, в ресторанах и барах собирались люди в кожаных куртках особого рода занятий – «наперсточники», которые не стеснялись сорить деньгами. По воспоминаниям музыкантов и диджеев, в те времена перед ними маячила перспектива не только хорошо заработать за вечер на заказах песен, но и риск нарваться на кулак, если репертуар не ляжет на душу новым хозяевам жизни. В начале 1990-х на 22-м этаже гостиницы «Беларусь» - в ресторане - произошла перестрелка. А на день ВДВ территорию ресторана «Папараць-кветка» буквально захватили находящиеся в эйфории бывшие десантники, и для их усмирения пришлось вызывать силы спецназа. Клубы и рестораны становились основными поставщиками криминальных новостей: драки, кражи и скандалы часто попадали на страницы прессы. Впрочем, властям удалось навести порядок и подобные случаи ушли вместе с переходным периодом.



Первый справочник на английском с рекламой казино.

Бар Johnny B. Goode, Шайба, Dankoff Club и другие культовые места Минска Новая эпоха изменила назначения старых заведений. В перестройку они стали переходить на «хозрасчет» и зарабатывать самостоятельно. Постепенно на месте буфетов и кафе стали открываться клубы и бары, на месте ресторанов – казино. Крупные казино открылись в Минском дворце спорта и ресторане «Белая Вежа». В гостинице «Беларусь» стал работать вечерний клуб, который в народе прозвали «шайбой». С 1992 года в сфере городского питания в Минске стали появляться заведения нового формата, увеличился сегмент экономики, основанный на принципах частного предпринимательства.

Вместе с эпохой поменялись облик и посетители старых зданий. В 1990-х на площади Свободы в Минске открылся знаменитый бар Johnny B. Goode, который привлекал байкеров и городских тусовщиков. В XVIII веке здесь располагался гостиный двор, в котором к началу ХХ века сформировался комплекс зданий – отделение Азово-Донского коммерческого банка, купеческий клуб, магазины, госпиталь, камерный театр, исполнительный комитет, различные организации. В 90-е Сергей Заблоцкий, ресторатор и владелец бара Johnny B. Goode, создал рок-н-рольную атмосферу, заведение предлагало качественные напитки и коктейли, техасскую и мексиканскую кухни. Образ салуна на Диком Западе дополнял дизайн в стиле вестернов.

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Еще одним культовым местом развлечений и отдыха была Минская фабрика-кухня. Предприятие с ресторанами и столовыми, построенное в 1934 году, воплотило новый принцип общественного питания и стало символом освобождения женщины от «кухонного рабства». Фабрика-кухня пережила войну, была несколько раз реконструирована и в 90-е стала известна горожанам как ресторан «Папараць-кветка».



Казино в здании фабрики-кухни.

Выгодное расположение в центре города привлекало арендаторов. Вывески на стенах памятника конструктивизма часто менялись. Там работали клуб с эпичным названием «Фараон», казино, боулинг. В 2000-е гремел клуб Night Star, где проходили концерты, дискотеки, показы модных коллекций, презентации автомобилей. Рекламные проспекты обещали посетителям неповторимый стиль и приглашали на мероприятия с участием звезд российской и зарубежной эстрады. Танцпол клуба мог вращаться, подниматься и опускаться. Деятельность развлекательных заведений была остановлена, так как зданию потребовалась серьезная реставрация. В 1950-е годы по улице Мясникова был возведен 4-этажный дом в стиле неоклассицизма с лепниной и изящными карнизами. Это был производственный комбинат Белорусского общества слепых. В 1990-е комбинат закрылся, а здание стало сдаваться в аренду. И вскоре там распахнул свои двери Dankoff Club. Бизнесмен Юрий Даньков тогда не скрывал своих амбиций создать один из крупнейших городских развлекательных центров. На четырех этажах разместились казино и залы игровых автоматов, стриптиз-клуб «Vенеция», ресторан, салон красоты и спа-салон For Men. Залы имели яркий, богатый интерьер, золоченые зеркала, а гости собирались пафосные: от чиновников и бизнесменов до звезд шоу-бизнеса. По слухам, выигрыши и проигрыши были крупными. Однако, после того как владелец был осужден, его развлекательная империя ушла в историю.

Публика посерьезней тусовалась в «дорогих спортивных костюмах» Одним из интересных нововведений развлекательных и игорных заведений был «дресс-код». В Dankoff Club охрана не пускала посетителей в джинсах и кроссовках. Пропуском служили брюки, рубашка и туфли, а для дам – платья. Обязательная парадная одежда была введена в СССР для ресторанов и кафе еще в 1960-е годы. Гражданин, желая посидеть «культурно», надевал пиджак с галстуком. В 1980-х «вареные» джинсы, «бананы», кеды и байки на дискотеках стали символом эмансипации и прогресса. Публика посерьезней тусовалась в «дорогих спортивных костюмах», турецких кожаных куртках или клубных пиджаках.



Реклама бара в Доме офицеров.

В итоге студенты, чтобы попасть в заветный клуб, брали напрокат друг у друга парадные туфли, а маститые тусовщики возмущались, что человек не может пройти «в модельных джинсах за 200 баксов», а сомнительным персонажам в дешевых брючках вход открыт. К слову, средняя зарплата в 90-е была на уровне 50$.





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Государство стремилось навести порядок в сфере игорного бизнеса, не допускать серых схем, определять порядок легализации игорной деятельности. В девяностые и нулевые был утвержден ряд нормативных документов об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, разработана система налогообложения и штрафов за нарушения. В 2010 году игорная индустрия стала контролироваться Министерством по налогам и сборам.

У Минска появилась перспектива стать новым Лас-Вегасом В конце нулевых произошло еще одно важное событие, которое заставило многих воспарить духом и предречь Минску перспективу стать новым Лас-Вегасом. Дело в том, что в России игорный бизнес развивался в ином направлении: игорные зоны росли как грибы после дождя, казино вытесняли дома культуры и кинотеатры, а игровые автоматы размещались в каждом спальном районе. Но с 1 июля 2009 года на всей территории Российской Федерации была прекращена работа казино и залов игровых автоматов. Исключение было принято для четырех зон, куда должны были переехать игорные дома и желающие попытать счастья. Например, зона «Янтарная» расположилась на берегу Балтийского моря, в 13 тысячах километров от Москвы.

В этой ситуации Минск, где игровая индустрия была легализована, стал привлекательным для российских игроков. Начали открываться новые крупные казино, такие как «Шангри Ла», для привлечения клиентов в них стали устраивать красочные шоу. Большинство крупных казино Минска занялись организацией джанкет-туров для любителей покера, рулетки и слотов. Постепенно с развитием цифровых технологий игорная индустрия перешла в онлайн-формат. Для азартных игроков открылся новый мир возможностей и развлечений, однако принципы остались те же: смелые ходы, эксперименты и счастливый случай.