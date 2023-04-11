Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

В каждом доме будет по 43 квартиры. Их сдадут без отделки, с благоустроенной дворовой территорией и парковками.

Сейчас в домах уже смонтированы все три этажа, начато остекление и кровельные работы. К слову, отапливаться дома будут от блочно-модульной газовой котельной.