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Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?
11.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске в микрорайоне Малиновка продолжается строительство двух малоэтажных домов в английском стиле. Застройщиком участка выступает МАПИД. Два аналогичных дома от этого предприятия, построенные рядом несколько лет назад, имели большой успех – квартиры тогда раскупили достаточно быстро. В итоге, эксперимент с панельными малоэтажками решили повторить. Мы посмотрели, как идет строительство и узнали, когда начнутся продажи.
В домах запроектированы однушки от 39 до 43 «квадратов», двушки − 58−61 и трешки − по 76 квадратных метров. Высота потолков в готовых домах будет стандартной − 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установят окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроят погреба. Кстати, в квартирах, выходящих во двор, появятся террасы.
Мы позвонили в отдел продаж «МАПИД», чтобы узнать, когда начнутся продажи.
− Ориентировочно планируем летом, информация появится на сайте. Но вообще, во второй половине мая уже можно звонить. Возможно, будут какие-то новости.
Что касается цен, то они пока неизвестны. Для сравнения: квартиры в первых домах продавали на аукционе, самой дешевой тогда стала однушка за 55 тысяч долларов, самой дорогой − трешка за 114 тысяч долларов.
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В Минске в микрорайоне Малиновка продолжается строительство двух малоэтажных домов в английском стиле. Застройщиком участка выступает МАПИД. Два аналогичных...
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