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Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

11.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске в микрорайоне Малиновка продолжается строительство двух малоэтажных домов в английском стиле. Застройщиком участка выступает МАПИД. Два аналогичных дома от этого предприятия, построенные рядом несколько лет назад, имели большой успех – квартиры тогда раскупили достаточно быстро. В итоге, эксперимент с панельными малоэтажками решили повторить.  Мы посмотрели, как идет строительство и узнали, когда начнутся продажи.

Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Два дома на улице Курганной растут рядом с церковью. Каркасы обоих домов уже фактически возведены. На одном из зданий начались кровельные работы – крыши в таунхаусах будут скатными.

Строить 3-этажные панельные дома серии М464-У1 застройщик начал в 2022 году. Аналогичные трехэтажки на 4 подъезда уже стоят рядом − на улице Космонавтов.  


Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Новые малоэтажки будут оформлены в стиле первых домиков: обещают все тот же фирменный «английский стиль». Новоселы получат окна с пониженной подоконной зоной и входы с уровня земли.


Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

В домах запроектированы однушки от 39 до 43 «квадратов», двушки − 58−61 и трешки − по 76 квадратных метров. Высота потолков в готовых домах будет стандартной − 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установят окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроят погреба. Кстати, в квартирах, выходящих во двор, появятся террасы.


Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

В каждом доме будет по 43 квартиры. Их сдадут без отделки, с благоустроенной дворовой территорией и парковками.

Сейчас в домах уже смонтированы все три этажа, начато остекление и кровельные работы. К слову, отапливаться дома будут от блочно-модульной газовой котельной.


Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

Мы позвонили в отдел продаж «МАПИД», чтобы узнать, когда начнутся продажи.

− Ориентировочно планируем летом, информация появится на сайте. Но вообще, во второй половине мая уже можно звонить. Возможно, будут  какие-то новости.

Что касается цен, то они пока неизвестны. Для сравнения: квартиры в первых домах продавали на аукционе, самой дешевой тогда стала однушка за 55 тысяч долларов, самой дорогой − трешка за 114 тысяч долларов.


Посмотрели на новые малоэтажки в английском стиле в Минске. Когда начнутся продажи?

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в микрорайоне Малиновка продолжается строительство двух малоэтажных домов в английском стиле. Застройщиком участка выступает МАПИД. Два аналогичных...
 
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