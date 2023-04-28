В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

Точек с едой в этом году будет 15. Среди них 2 новых: мексиканская кухня от DONTACOS и бургеры от Burger Bro.

Кроме сетов у каждого фуд-трака есть свое меню. Бургеры стоят 14 − 20 рублей, пицца — от 11 до 22, блинчики — 8,5 − 11,5 рублей. Хот-доги от 8 рублей, а мороженное от 3,5 рублей за шарик. Напитки можно найти от 1,5 рублей за чай и от 4 — за коктейли и лимонады. Продается и алкоголь.