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В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне
28.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера, 27 апреля, в Минске начался летний сезон Песочницы — популярной площадки со стрит-фудом и развлечениями. В этом она отмечает свое пятилетие. Realt узнал, сколько стоит там поесть и чем планируют развлекать.
Точек с едой в этом году будет 15. Среди них 2 новых: мексиканская кухня от DONTACOS и бургеры от Burger Bro.
Кроме сетов у каждого фуд-трака есть свое меню. Бургеры стоят 14 − 20 рублей, пицца — от 11 до 22, блинчики — 8,5 − 11,5 рублей. Хот-доги от 8 рублей, а мороженное от 3,5 рублей за шарик. Напитки можно найти от 1,5 рублей за чай и от 4 — за коктейли и лимонады. Продается и алкоголь.
Анастасия и Елена ждут трдельники. Они стоят здесь 5 рублей за штуку, но если добавить начинку, то будет 8 рублей.
— Очень любим Песочницу, поэтому и пришли в первый день. Хотелось почувствовать эту атмосферу, как будто лето уже совсем близко. Но сегодня холодно, поэтому будем греться чаем с трдельниками. До этого еще пробовали сет с тако и буррито. И это было очень вкусно, точно стоит своих денег.
На одной из качелей застаем Екатерину. Девушка ждет друзей и пока что присматривается к обстановке.
— Прихожу сюда уже, наверное, третий год. Здесь красиво, еда чаще всего вкусная. Люблю танцевать, когда здесь мастер-классы проводят. Сейчас не очень весело, но уверена дальше будет лучше. Больше всего люблю вишневый лимонад и блинчики.
Вчера было открытие без развлечений. Только играла музыка, а на экране крутили рекламу. Вечеринка в честь открытия пройдет 29 апреля с 18.00. Будут выступления групп Weeklyn и Jaysset, No Comment Band, D.JAZA и клуба чирлидинга и акробатики PHOENIX.
На весь летний сезон организаторы обещают интересные развлечения, работу «Горошек Маркета». А поработать можно будет в коворкинге с Wi-Fi.
Площадка будет работать ежедневно с 12.00 до 23.00 по адресу Куйбышева, 45.
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Вчера, 27 апреля, в Минске начался летний сезон Песочницы — популярной площадки со стрит-фудом и развлечениями. В этом она отмечает свое пятилетие. Realt узнал, сколько...
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