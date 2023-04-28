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В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

28.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера, 27 апреля, в Минске начался летний сезон Песочницы — популярной площадки со стрит-фудом и развлечениями. В этом она отмечает свое пятилетие. Realt узнал, сколько стоит там поесть и чем планируют развлекать.

В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

Песочница знаменита своими сетами с фиксированной ценой в каждом фуд-траке. В этом году их два — «Песочница» за 14 рублей, а Coca-Cola за 11,90. Это на 2 рубля дороже, чем в прошлом сезоне. 

В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне
В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

Точек с едой в этом году будет 15. Среди них 2 новых: мексиканская кухня от DONTACOS и бургеры от Burger Bro.

Кроме сетов у каждого фуд-трака есть свое меню. Бургеры стоят 14 − 20 рублей, пицца — от 11 до 22, блинчики — 8,5 − 11,5 рублей. Хот-доги от 8 рублей, а мороженное от 3,5 рублей за шарик. Напитки можно найти от 1,5 рублей за чай и от 4 — за коктейли и лимонады. Продается и алкоголь.

В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне
В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

Анастасия и Елена ждут трдельники. Они стоят здесь 5 рублей за штуку, но если добавить начинку, то будет 8 рублей.

— Очень любим Песочницу, поэтому и пришли в первый день. Хотелось почувствовать эту атмосферу, как будто лето уже совсем близко. Но сегодня холодно, поэтому будем греться чаем с трдельниками. До этого еще пробовали сет с тако и буррито. И это было очень вкусно, точно стоит своих денег. 

В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

Кроме новых точек с едой на площадке появилось еще одно граффити во всю стену. Много мест, где можно посидеть. Это и столики под открытым небом, а еще под зонтами и возле экрана. Есть качели с мягкими сидениями.

В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

На одной из качелей застаем Екатерину. Девушка ждет друзей и пока что присматривается к обстановке.

— Прихожу сюда уже, наверное, третий год. Здесь красиво, еда чаще всего вкусная. Люблю танцевать, когда здесь мастер-классы проводят. Сейчас не очень весело, но уверена дальше будет лучше. Больше всего люблю вишневый лимонад и блинчики.

В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

Вчера было открытие без развлечений. Только играла музыка, а на экране крутили рекламу. Вечеринка в честь открытия пройдет 29 апреля с 18.00.  Будут выступления групп Weeklyn и Jaysset, No Comment Band, D.JAZA и клуба чирлидинга и акробатики PHOENIX.

На весь летний сезон организаторы обещают интересные развлечения, работу «Горошек Маркета». А поработать можно будет в коворкинге с Wi-Fi.

В Минске открылась Песочница. Посмотрели, что ждет гостей в этом сезоне

Площадка будет работать ежедневно с 12.00 до 23.00 по адресу Куйбышева, 45.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера, 27 апреля, в Минске начался летний сезон Песочницы — популярной площадки со стрит-фудом и развлечениями. В этом она отмечает свое пятилетие. Realt узнал, сколько...
 
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