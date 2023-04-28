«Мы хотим меньше страданий». С жителями Орловки обсудили новую дорогу в Северный берег

После выступления разработчика участники встречи смогли задать ему несколько вопросов.

− Объясните, как пойдут трамваи? − спросили из зала.

− Планируется, что трамвайные линии будут перенесены со Старовиленского тракта на улицу Нововиленскую. Разворотное кольцо пока что останется на прежнем месте, только будет переустроено. Также для развития трамвайного движения в районе будущей дороги будет зарезервировано место под прокладку трамвайных линий. Это предусмотрено генпланом города Минска, − ответил главный инженер проекта Денис Гуд.

Заинтересовал местных жителей и вопрос со сточными водами. Согласно проекту, на подходах к съездам развязки будут построены очистные сооружения, а очищенные сточные воды будут сбрасываться в реку Цна. Жители также обратили внимание, что в отчете об ОВОС упомянут коллектор на территории птицефабрики, которой на данный момент уже нет (на ее месте строится ЖК «Левада»).

− Есть подозрение, что исследований этой территории не было, а была использована старая информация. Есть он там этот коллектор, или нет? Работает он, или не работает? − заметила женщина из зала.

− Птицефабрика только в этом году была присоединена к Дзержинской. Учитывая, что земли, где пройдет дорога, ранее принадлежали птицефабрике, коллектор и другие инженерные сооружения до сих пор могут быть на ее балансе. Я попрошу разработчика поднять исходные документы и уточнить состояние коллектора, − ответил первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.

− Что касается очистных сооружений, то имеется ввиду очищение дождевых стоков. Они будут проходить через проектируемые очистные сооружения, очищаться от нефтепродуктов и твердых частиц и сбрасываться в реку Цна, − подчеркнул главный инженер проекта Денис Гуд.

− Главное, чтобы река не превратилась в болото. А что с переносом русла Цны?

− Данная формулировка не означает глобального переустройства реки. Некоторые изменения русла уже канализованной реки (сейчас – это по сути часть мелиоративной системы - выкопанный канал) произойдут в двух местах – там, где река будет пересекаться с транспортными развязками.

− Сколько полос будет на Нововиленской?

− Улица Нововиленская проектируется как дорога категории Б4. Здесь планируется по две полосы в каждом направлении. Перед перекрестками будут добавлены еще полосы. Также на некоторых участках посередине улицы будет зарезервировано место под трамвайные линии.