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«Мы хотим меньше страданий». С жителями Орловки обсудили новую дорогу в Северный берег

28.04.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жителям частного сектора в районе улицы Орловской в Минске не позавидуешь. Над их домами уже несколько лет висит угроза сноса, а город продолжает преобразовывать все новые и новые территории. Так, в рамках строительства Северного берега планируется продлить улицу Нововиленскую до МКАД. Новая магистраль должна пройти опять-таки неподалеку от частных домов. Обсуждение отчета ОВОС по этому объекту прошло вчера в администрации Центрального района Минска. О том, что волнует людей в связи с возможным строительством новой дороги, рассказывает Realt.

«Мы хотим меньше страданий». С жителями Орловки обсудили новую дорогу в Северный берег
Эту дорогу планируется расширить до 4-х полос. Двухэтажки справа могут пойти под снос.

«Не превратится ли Цна в болото?»

Напомним, что ради магистрали, которая будет вести в проектируемый Северный берег, по плану придется снести несколько жилых двухэтажных домов и часть гаражей, изменить русло реки Цна и построить тоннель под улицей Орловской. Заказчиком будущей магистрали выступает «Гордорстрой», разработчиком предпроектной документации − «Минскинжпроект». Сейчас проект проходит процедуру общественного обсуждения отчета, после этого (с учетом замечаний и предложений от граждан) проект отправится на экологическую экспертизу.

Вечером в актовом зале администрации собралось около 20-30 человек. Основную информацию о планируемой деятельности кратко озвучил представитель коммунального предприятия «Минскинжпроект» Денис Гуд. Главный инженер проекта подчеркнул, что это – только предпроектная документация. Конкретные детали будут прорабатываться на последующих стадиях реализации проекта.

− Предпроектной документацией предусматривается снос зданий, попадающих в зону производства работ, переустройство и продление улицы Нововиленской, возведение улицы Проектируемой № 12, переустройство мелиоративной системы, возведение новых мостов и водопропускных сооружений, изменение русла реки Цны и другое. Также будет перестроена высоковольтная линия, переложены трамвайные пути и возведен транспортный тоннель через Орловскую.


«Мы хотим меньше страданий». С жителями Орловки обсудили новую дорогу в Северный берег

После выступления разработчика участники встречи смогли задать ему несколько вопросов.

Объясните, как пойдут трамваи? − спросили из зала.

− Планируется, что трамвайные линии будут перенесены со Старовиленского тракта на улицу Нововиленскую. Разворотное кольцо пока что останется на прежнем месте, только будет переустроено. Также для развития трамвайного движения в районе будущей дороги будет зарезервировано место под прокладку трамвайных линий. Это предусмотрено генпланом города Минска, − ответил главный инженер проекта Денис Гуд.

Заинтересовал местных жителей и вопрос со сточными водами. Согласно проекту, на подходах к съездам развязки будут построены очистные сооружения, а очищенные сточные воды будут сбрасываться в реку Цна. Жители также обратили внимание, что в отчете об ОВОС упомянут коллектор на территории птицефабрики, которой на данный момент уже нет (на ее месте строится ЖК «Левада»).

− Есть подозрение, что исследований этой территории не было, а была использована старая информация. Есть он там этот коллектор, или нет? Работает он, или не работает? − заметила женщина из зала.

− Птицефабрика только в этом году была присоединена к Дзержинской. Учитывая, что земли, где пройдет дорога, ранее принадлежали птицефабрике, коллектор и другие инженерные сооружения до сих пор могут быть на ее балансе. Я попрошу разработчика поднять исходные документы и уточнить состояние коллектора, − ответил первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.

− Что касается очистных сооружений, то имеется ввиду очищение дождевых стоков. Они будут проходить через проектируемые очистные сооружения, очищаться от нефтепродуктов и твердых частиц и сбрасываться в реку Цна, − подчеркнул главный инженер проекта Денис Гуд.

− Главное, чтобы река не превратилась в болото. А что с переносом русла Цны?

− Данная формулировка не означает глобального переустройства реки. Некоторые изменения русла уже канализованной реки (сейчас – это по сути часть мелиоративной системы - выкопанный канал) произойдут в двух местах – там, где река будет пересекаться с транспортными развязками.

− Сколько полос будет на Нововиленской?

− Улица Нововиленская проектируется как дорога категории Б4. Здесь планируется по две полосы в каждом направлении. Перед перекрестками будут добавлены еще полосы. Также на некоторых участках посередине улицы будет зарезервировано место под трамвайные линии.

 

«Мы хотим меньше страданий». С жителями Орловки обсудили новую дорогу в Северный берег
Гаражи, часть которых может пойти под снос.

Загрузка здесь может быть больше, чем на Бангалор

Одна из участниц встречи поинтересовалась целесообразностью возведения тоннеля под улицей Орловской:

− Прорабатывались ли другие варианты? Возможно, рассматривалось круговое движение, что способствовало бы экономии бюджетных средств города? Ведь тоннель – это недешевое удовольствие.

− Это сооружение давно предусматривалось и генпланом города, и детальным планом. При развитии района Северный берег нагрузка на перекрестки с улицей Нововиленской и Старовиленским трактом возрастет в разы. Организация пересечения дорог на одном уровне может привести к возникновению пробок. Загрузка тут может быть даже больше, чем сейчас на площади Бангалор.

Первый замглавы администрации Вадим Передня, в свою очередь, заметил, что устройство тоннеля будет еще экономически просчитываться: сегодня говорить о том, что на Нововиленской 100% будет тоннель – нельзя.

Один из местных жителей предложил обратить внимание на текущую дорожную обстановку:

− Как сейчас перейти Старовиленский тракт в районе Новаторской? Там нет ни знаков, ничего. А в час-пик машина на машине, ни в магазин не дойти, никуда.

Вадим Передня пообещал, что вопрос с существующими знаками и безопасностью передвижения пешеходов на Старовиленском тракте будет проработан с ГАИ.

«Нас вообще не спросили – за мы, или против этой стройки»

Местные жители хотели обсудить и само строительство Северного берега, но им отказали в связи с тем, что это отдельный проект, не имеющий отношения к отчету по ОВОС.

На некоторые вопросы, которые прозвучали во время встречи, организаторы встречи пообещали ответить позже в письменном виде. Все замечания и предложения, уже поступившие в адрес администрации, также будут переданы разработчикам для последующего ответа.

Уже на выходе мы пообщались с людьми, пришедшими на встречу. Надо отметить, что планируемые изменения в жизни частного сектора в районе Орловки – довольно чувствительная тема для всех местных жителей.

− Нам показывают, как красиво тут будет, когда нас здесь не будет. А мы хотим меньше страданий. Ведь у нас коренным образом поменяется образ жизни – вот где и материальный, и моральный ущерб. Мы понимаем, что жизнь не остановить, но вы сделайте так, как будет удобно людям. К сожалению, на этом обсуждении никакой информации о нашей дальнейшей судьбе мы не получили, − говорит один из присутствующих мужчин.

− Для чего вообще планируется это расширение и улучшение? Нас вообще спросили – за мы, или против этой стройки. Проект обсуждается в таком русле, что все уже решено, наши вопросы о Северном береге игнорируются. Нам не объясняют и не рассказывают, зачем это и для чего. Если вы делаете это для нас, то у нас и спросите: согласны мы, или нет, − отмечает другой житель частного сектора.

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Теги: Минск
 
 
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Жителям частного сектора в районе улицы Орловской в Минске не позавидуешь. Над их домами уже несколько лет висит угроза сноса, а город продолжает преобразовывать...
 
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