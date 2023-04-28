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«Мы хотим меньше страданий». С жителями Орловки обсудили новую дорогу в Северный берег
28.04.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жителям частного сектора в районе улицы Орловской в Минске не позавидуешь. Над их домами уже несколько лет
«Не превратится ли Цна в болото?»
Напомним, что ради магистрали, которая будет вести в проектируемый Северный берег, по плану придется снести несколько жилых двухэтажных домов и часть гаражей, изменить русло реки Цна и построить тоннель под улицей Орловской. Заказчиком будущей магистрали выступает «Гордорстрой», разработчиком предпроектной документации − «Минскинжпроект». Сейчас проект проходит процедуру общественного обсуждения отчета, после этого (с учетом замечаний и предложений от граждан) проект отправится на экологическую экспертизу.
Вечером в актовом зале администрации собралось около 20-30 человек. Основную информацию о планируемой деятельности кратко озвучил представитель коммунального предприятия «Минскинжпроект» Денис Гуд. Главный инженер проекта подчеркнул, что это – только предпроектная документация. Конкретные детали будут прорабатываться на последующих стадиях реализации проекта.
− Предпроектной документацией предусматривается снос зданий, попадающих в зону производства работ, переустройство и продление улицы Нововиленской, возведение улицы Проектируемой № 12, переустройство мелиоративной системы, возведение новых мостов и водопропускных сооружений, изменение русла реки Цны и другое. Также будет перестроена высоковольтная линия, переложены трамвайные пути и возведен транспортный тоннель через Орловскую.
После выступления разработчика участники встречи смогли задать ему несколько вопросов.
− Объясните, как пойдут трамваи? − спросили из зала.
− Планируется, что трамвайные линии будут перенесены со Старовиленского тракта на улицу Нововиленскую. Разворотное кольцо пока что останется на прежнем месте, только будет переустроено. Также для развития трамвайного движения в районе будущей дороги будет зарезервировано место под прокладку трамвайных линий. Это предусмотрено генпланом города Минска, − ответил главный инженер проекта Денис Гуд.
Заинтересовал местных жителей и вопрос со сточными водами. Согласно проекту, на подходах к съездам развязки будут построены очистные сооружения, а очищенные сточные воды будут сбрасываться в реку Цна. Жители также обратили внимание, что в отчете об ОВОС упомянут коллектор на территории птицефабрики, которой на данный момент уже нет (на ее месте строится ЖК «Левада»).
− Есть подозрение, что исследований этой территории не было, а была использована старая информация. Есть он там этот коллектор, или нет? Работает он, или не работает? − заметила женщина из зала.
− Птицефабрика только в этом году была присоединена к Дзержинской. Учитывая, что земли, где пройдет дорога, ранее принадлежали птицефабрике, коллектор и другие инженерные сооружения до сих пор могут быть на ее балансе. Я попрошу разработчика поднять исходные документы и уточнить состояние коллектора, − ответил первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.
− Что касается очистных сооружений, то имеется ввиду очищение дождевых стоков. Они будут проходить через проектируемые очистные сооружения, очищаться от нефтепродуктов и твердых частиц и сбрасываться в реку Цна, − подчеркнул главный инженер проекта Денис Гуд.
− Главное, чтобы река не превратилась в болото. А что с переносом русла Цны?
− Данная формулировка не означает глобального переустройства реки. Некоторые изменения русла уже канализованной реки (сейчас – это по сути часть мелиоративной системы - выкопанный канал) произойдут в двух местах – там, где река будет пересекаться с транспортными развязками.
− Сколько полос будет на Нововиленской?
− Улица Нововиленская проектируется как дорога категории Б4. Здесь планируется по две полосы в каждом направлении. Перед перекрестками будут добавлены еще полосы. Также на некоторых участках посередине улицы будет зарезервировано место под трамвайные линии.
Загрузка здесь может быть больше, чем на Бангалор
Одна из участниц встречи поинтересовалась целесообразностью возведения тоннеля под улицей Орловской:
− Прорабатывались ли другие варианты? Возможно, рассматривалось круговое движение, что способствовало бы экономии бюджетных средств города? Ведь тоннель – это недешевое удовольствие.
− Это сооружение давно предусматривалось и генпланом города, и детальным планом. При развитии района Северный берег нагрузка на перекрестки с улицей Нововиленской и Старовиленским трактом возрастет в разы. Организация пересечения дорог на одном уровне может привести к возникновению пробок. Загрузка тут может быть даже больше, чем сейчас на площади Бангалор.
Первый замглавы администрации Вадим Передня, в свою очередь, заметил, что устройство тоннеля будет еще экономически просчитываться: сегодня говорить о том, что на Нововиленской 100% будет тоннель – нельзя.
Один из местных жителей предложил обратить внимание на текущую дорожную обстановку:
− Как сейчас перейти Старовиленский тракт в районе Новаторской? Там нет ни знаков, ничего. А в час-пик машина на машине, ни в магазин не дойти, никуда.
Вадим Передня пообещал, что вопрос с существующими знаками и безопасностью передвижения пешеходов на Старовиленском тракте будет проработан с ГАИ.
«Нас вообще не спросили – за мы, или против этой стройки»
Местные жители хотели обсудить и само строительство Северного берега, но им отказали в связи с тем, что это отдельный проект, не имеющий отношения к отчету по ОВОС.
На некоторые вопросы, которые прозвучали во время встречи, организаторы встречи пообещали ответить позже в письменном виде. Все замечания и предложения, уже поступившие в адрес администрации, также будут переданы разработчикам для последующего ответа.
Уже на выходе мы пообщались с людьми, пришедшими на встречу. Надо отметить, что планируемые
− Нам показывают, как красиво тут будет, когда нас здесь не будет. А мы хотим меньше страданий. Ведь у нас коренным образом поменяется образ жизни – вот где и материальный, и моральный ущерб. Мы понимаем, что жизнь не остановить, но вы сделайте так, как будет удобно людям. К сожалению, на этом обсуждении никакой информации о нашей дальнейшей судьбе мы не получили, − говорит один из присутствующих мужчин.
− Для чего вообще планируется это расширение и улучшение? Нас вообще спросили – за мы, или против этой стройки. Проект обсуждается в таком русле, что все уже решено, наши вопросы о Северном береге игнорируются. Нам не объясняют и не рассказывают, зачем это и для чего. Если вы делаете это для нас, то у нас и спросите: согласны мы, или нет, − отмечает другой житель частного сектора.
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Жителям частного сектора в районе улицы Орловской в Минске не позавидуешь. Над их домами уже несколько лет висит угроза сноса, а город продолжает преобразовывать...
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