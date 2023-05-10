"Ни стройматериала, ни денег". Белорусы наняли одного строителя - и вот что из этого вышло

Егор искал строителя, который возьмется за возведение коробки. У компании “100 квадратов” были хорошие рейтинги, вспоминает молодой человек. Он решил не ждать ответа на заявку и позвонил напрямую. Представитель компании Дмитрий прислал смету, которая вполне его устроила. Так в сентябре у компании “100 квадратов” появился еще один объект. Егор единственный из всех героев выдал деньги на закупку материалов под расписку. Впоследствии окажется, что она не соответствует нормам: не та печать и сумма превышает ту, что установлена законодательством.

Поиском и закупкой строительных материалов для дома Егора также должен был заниматься Дмитрий. Когда стоимость необходимых материалов была установлена, Егор перечислил средства на их закупку. Арматура обошлась в 11 165 рублей, а на блоки он отдал 6344 рубля.

- По факту оказалось, что на плиту у меня ушло 2 тонны арматуры, когда мне было предъявлена сумма за 3,3 тонны. С бетоном тоже переборщил: нужно было 33 куба, а мы купили 39. В итоге тысяча рублей - в никуда.

Сроки завершения работ постоянно переносились: то материалов нет, то плохое самочувствие. Прием работ с опозданием, но все-таки состоялся. Егор привез на объект специалиста, который составил нормативных акт и описал все выявленные отклонения. Помимо этого, на объект все еще не доехали блоки. Дмитрий уверял, что стройматериалы были уже оплачены в одной производственной компании, и вот-вот должны быть готовы. Егор просил предоставить документы, подтверждающие покупку материала, но до его рук они так и не дошли. Молодой человек решил сам уточнить в компании, на каком этапе находится его заказ.

- Позвонил и спрашиваю, был ли сделан заказ ООО “100 квадратов” или от лица Дмитрия в объеме 37 кубов. Оказывается, о нем там никто ничего не знает, как и о заказе. После того, как я предъявил Дмитрию этот факт, он сказал, что работает с кем-то напрямую, намекая на оплату за материалы мимо кассы.