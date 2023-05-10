|
"Ни стройматериала, ни денег". Белорусы наняли одного строителя - и вот что из этого вышло
10.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство дома - дело непредсказуемое. То в бюджет не впишешься, то материалы закончатся, или того хуже - процесс вообще застопорится. Наши герои столкнулись со всем перечисленным. Так получилось из-за того, что они обратились к одному и тому же подрядчику. В итоге - некачественная работа и убытки на круглую сумму. Один из пострадавших подал в суд. Получилось ли вернуть деньги? Рассказываем подробности.
Все наши герои познакомились с Дмитрием, работником ООО “100 квадратов”, несколько лет назад, когда искали подрядчика для строительных работ на одном популярном ресурсе. У него были хорошие отзывы, да и компания существовала на рынке не первый год. Дмитрий казался заказчикам толковым специалистом, но с течением времени к нему начали появляться вопросы со сроками и нехваткой строительных материалов. Периодами исполнитель вообще переставал выходить на связь. Сейчас каждый из героев доделывает свой дом с помощью других специалистов, но компенсации от Дмитрия ждут до сих пор. Ребята поделились своими историями, чтобы их опыт помог тем, кто только вступает в стройку.
Сергей: “В итоге у нас испорченного материала на 3500 евро”
Сергей познакомился с Дмитрием еще в 2019 году. Он искал того, кто построит ему дом в 140 “квадратов” с мансардным этажом. На участке на тот момент стоял только фундамент, Мужчина искал строителей на одном ресурсе. Было несколько откликов на заявку, но подходящими по цене оказалось предложение Дмитрия из ООО “100 квадратов”. С ними Сергей и заключил договор.
- Работы начались вовремя, но были погрешности по срокам окончания работ. Процесс стройки, признаться, я особо не контролировал. Дмитрий работал не один, ему помогали несколько человек. В августе у нас должна была уже стоять коробка, но в реальности еще не был закончен первый этаж, не дошли руки и до перекрытий. Основное было готово лишь в ноябре. Оставались еще зашивка выходов дымохода, вентиляционных каналов и выравнивание деревянного перекрытия.
С Дмитрием полностью расплатились в ноябре. Договор подписан, а вот акты выполненных работ исполнитель так и не привез.
- В ноябре мне привез акты, но они были заполнены неправильно. Там был перепутаны данные заказчика и подрядчика, стояли неверные даты.
На зиму стройка приостановилась. Когда Сергей приехал на участок весной, заметил, что в доме провисла крыша. Мужчина сразу пригласил Дмитрия, но тот приехал не сразу, а через две-три недели. Подрядчик сказал, что крышу исправит и ничего страшного не случилось.
- С той встречи прошел месяц. Дмитрий все это время не брал трубку. Я понимал, что ситуация с домом критичная: стропила не держат нагрузку всей крыши. Мне пришлось нанять стороннего подрядчика за 700 долларов, чтобы все исправить. Через пару недель Дмитрий объявился, сказав, что у него было много работы. Я попросил Дмитрия вернуть ту сумму, которую мне пришлось отдать другим специалистам за его работу и устранить косяки по вентканалам и обшивке. После утвердительного ответа на все мои корректировки и замечания, Дмитрий вновь пропал.
Когда терпение лопнуло, Сергей предупредил Дмитрия, что намерен обращаться в милицию. Тот в свою очередь, от работ не отказывался и обещал вернуть деньги, но просил подождать три месяца. Как только заказчик напоминал о себе, у Дмитрия вновь возникали проблемы с деньгами.
- Заметил как-то, что он сменил автомобиль BMW на “убитую” машину. Дмитрий объяснил тем, что у него смертельно болен сын. Он уже продал машины, квартиру, в процессе продажа дома. Лечение стоило около 200 тысяч долларов.
Приостанавливать работы по дому Сергей не стал. Другие подрядчики заметили, что был неправильно выполнен монтаж кровельных панелей, которые должны крепится с торца. А у Сергея они сверху, что вызывает коррозию стропильной системы - такая крыша долго не простоит. Разные подрядчики один в один выносили единый вердикт - полная замена материала.
- Оказывается к этой кровли была инструкция. Мы, как люди неопытные, доверились строителю в этом вопросе и сами ничего не изучали. В итоге у нас испорченного материала на 3500 евро. Я хотел получить назад от Дмитрия эту сумму и те деньги, которые заплатил ему за работу. Он свою вину признавал, но предупредил, что деньги отдать не сможет.
Сергей начал говорить про суд, но Дмитрий предупреждал, что к ООО “100 квадратов” никакого отношения уже не имеет. И, таким образом, заказчик ничего не добьется. Сергей общался с юристом, они посмотрели, какой уставной фонд у компании и пришли к выводу, что траты на суд - это траты в никуда.
- Дмитрий написал расписку, что обязуется мне вернуть деньги за весь материал и за работу. Мы договорились, что, если он это выполняет, я закрываю глаза на другие недочеты, которые уже устранил. До декабря 2021 года он должен был вернуть мне все деньги - около 6 тысяч евро, но вернул только 900 долларов. Последний раз выходил на связь в мае 2022 года. Говорил, что отдаст часть денег до 10 июня. Этого так и не произошло.
Все материалы Дмитрий закупал сам. Точный расход Сергей не знает. Закупка производилась по смете, которую составлял Дмитрий. Никаких остатков материала не было: ни блоков, ни цемента, ни арматуры.
- Это странно, ведь у всех всегда что-то да остается. Если еще по блокам можно посчитать, сколько понадобилось в итоге материала, то по остальному нет понимания. Чеки все обещал предоставить, но я их так и не увидел.
Максим: “Работу не доделал и остался должен 500 рублей”
Весной 2021 года Максим оставил заявку на том же сайте, что и Сергей, на выполнение ряда строительных работ. Он искал подрядчика, который смог бы сделать 4 перемычки над оконными проемами и положить монолитное перекрытие. Из всех откликнувшихся он выбрал ООО “100 квадратов”. Представитель предлагал договор, разбирался в стройке, да ещё был и со своей опалубкой, что сильно сокращает затраты. Прежде чем согласиться и подписать договор, молодой человек ознакомился с отзывами предыдущих клиентов и посмотрел историю компании в открытых реестрах. Ничего такого, что могло бы заставить усомниться в подрядчике, не было. Компания на рынке существует много лет, да и отзывы хорошие.
Переговоры Максим вел с Дмитрием, директором компании и одновременно исполнителем всех будущих работ. Между заказчиком и подрядчиком был заключен договор (вместо Максима заказчиком выступила его мать, так как участок и дом принадлежат ей).
- В процессе мы договорились о том, что он сделает еще 3 световых приямка у окон подвального помещения. Согласно договору, работы должны были начаться в марте и сданы в апреле. Оплачивал работу я наличными и в два этапа: основную часть отдал 6 апреля - 6 тысяч рублей, а остаток в тысячу рублей передал 13 апреля. На тот момент работы были не закончены. Оставалось 3 световых приямка. Дмитрий не казался мне мошенником и я был уверен, что он доведет дело до конца, но вот с мая 2021 года меня интеллигентно отшивают.
Все это время Дмитрий “кормил” заказчика завтраками. По словам Максима, у него постоянно находились отговорки. Порой он вообще не выходил на связь и дозваниваться приходилось даже до родственников. В итоге на объект Дмитрий всё-таки приехал, но только в августе того же года.
- Один приямок пришлось заливать три раза, потому что он некачественно выставил опалубку. Мне надоело ждать, когда будет сделана оставшаяся работа, ведь ее там на несколько часов, а растянулась на месяцы. Уже миксеров штук 5 вылил бы под дом, слушая его обещания. Сказал уже, что оставшиеся два сделают другие подрядчики, только верни мне 500 рублей. Он согласился, приехал и забрал опалубку, а деньги не вернул.
Максим не понимал, как так получается, что у других клиентов подрядчика все прошло хорошо, только он чувствует себя неудачником. В свою очередь Дмитрий не понимал, почему Максим переживает, мол он же ничего не украл, просто не доделал и не сможет в ближайшее время. Подрядчик говорил, что не работает на других объектах, но в Instagram постоянно выкладывал новые объекты. На своей странице Дмитрий опубликовал фото дома Максима с подписью, что делает там монолитные перекрытия. Максим не остался в стороне и прокомментировал: “Чем тут гордиться? До сих пор работа не выполнена”. После чего комментарий был удален, как и несколько последующих. Все привело к тому, что Дмитрий просто заблокировал своего заказчика.
Положительный отзыв на ресурсе Максим также решил изменить. Он оставил его еще в апреле по просьбе Дмитрия, а на этот раз расписал совсем не позитивную историю. Максим смеется, что 5 звезд он оставил только в пункте “Вежливость”. Именно благодаря отзыву нашлись и другие заказчики ООО “100 квадратов”.
- Я смирился, что мне ничего никто не вернет, но чисто по-человечески хотел предупредить других. Как оказалось, нашлись и те, кто потерял существенные суммы. Хорошо, что я хоть материалы сам покупал.
Рома: “Не хватает строительных материалов на 19 тысяч рублей”
Роман искал специалиста, который смог бы сделать коробку дома под ключ. В своей заявке мужчина указал несколько условий: подрядчик должен будет сам искать строительные материалы; оплата услуг происходит по факту работы. Заказом заинтересовались несколько подрядчиков, но только Дмитрий из ООО “100 квадратов” расписал все работы подробно и задавал уточняющие вопросы.
- Я посмотрел, что человек заинтересован в работе и понимает, что и как нужно делать - это и подкупило. Конечно, обратил внимание на отзывы. Никаких подозрений, что что-то может пойти не так, не возникло, - вспоминает Роман. В мае он подписал договор с компанией “100 квадратов”.
С возведением первого этажа проблем не было. Однако, акты выполненных работ подписаны не были, хотя Роман их запрашивал. Дмитрий же убеждал, что все акты предоставит по концу строительства. А так как к качеству работ претензий не было, заказчик заплатил строителю наличными так, как было прописано в договоре. После, говорит герой, начались приключения.
- Нужно было приступать к перекрытиям. Работа, которая занимала 1,5-2 недели растянулась на 2 месяца, причем с постоянным контролем с моей стороны. Постоянно были какие-то отговорки. Оказалось тянул время с перекрытием, ибо, как оказалось, опалубка была на другом проекте, а Дмитрий не хотел терять объём работы и "подвесил" меня в ожидании.
Для второго этапа работ требовалось заказать материалы. По смете выходило 11 тысяч рублей. Нужны были блоки. В тот момент купить их не получилось ни у Дмитрия, ни у самого Романа, которому все-таки пришлось подключиться к поискам спустя 2 месяца.
- В момент, когда отдавал Дмитрию деньги, проблема с блоками была повсеместно в стране. Через некоторое время он связался со мной и рассказал, что из необходимых 52 кубов, он по своим связям может достать только 10. Я согласился и через знакомых заказал остальную часть. Работа, наконец, пошла. Приезжаю на объект и вижу, что одна стена не выложена и я заподозрил неладное, сфотографировал стены и приступил к расчетам. Оказалось, что на возведение стен потребовалось как раз 42 куба, что я купил. Тогда вскрылся факт недостачи материала, который Дмитрий якобы купил сам. После этого случая я все начал пересчитывать. Предоставил ему расчёты и фото, обосновал количество материала, которое пошло в работу. Дмитрий пытался увиливать, мол, битые, расход. Тогда я попросил показать мне эти 10 кубов (7 поддонов) битого блока. В реальности это гора мусора. В итоге аргументы с его стороны закончились и он согласился, что, вероятно, его расчеты подвели: “Все мы люди”. Сказал что довезет.
Блоки на участок так и не приехали. Дмитрий, по словам Романа, постоянно кормил обещаниями: то у поставщика выходной, то еще что-то. В итоге сделал виноватым какого-то Юрия, работника ООО “Белкирпич”. Якобы тот который взял деньги, а материал не отдает.
Роман высказывал опасения по поводу того, что поставщик может “кинуть” и с материалами, и с деньгами, но Дмитрий уверял, что у него есть связи в органах, которые в случае чего “поговорят с Юрием по-другому”.
- Расписку я с него никакую не брал. Ведь первый этап работы был сделан и сделан хорошо. Он мне должен вернуть 11 тысяч за блоки и 8 тысяч за древесину. Ее тоже пока не могут привезти. При моём прямом упоминании уклоняется от ответа.
Роман предупредил Дмитрия, что оплата строительных работ будет начислена исходя из тех средств, которые тот должен вернуть. Он согласился и постоянно проявлял заинтересованность в возврате суммы у того самого Юрия, ведь Дмитрию в строительстве помогали и другие специалисты, которым он тоже должен заплатить.
- Мошенником его назвать сложно. На объект приезжает, на связь выходит, хоть и поднимает трубки, когда набираешь с другого телефона. В начале февраля я снова его дёрнул, через месяц погода будет плюсовая - подходящая для продолжения стройки. Дмитрий сказал, что прямо сейчас поехал в Питер на какой-то объект заработать денег, чтобы потом докупить блоки, которые должен. Он сказал, что попал в аварию, которая потянула много денег на ремонт машины. Могу предположить что какое-то время он работал честно, но потом что-то пошло не так и возник соблазн рабочие или личные вопросы решить за счет средств клиентов: нужды одних закроет за счет материалов и преувеличений сметы других. Но, видимо, ситуация вышла из под контроля.
В суд Роман пока не обращался, все еще надеется, что сможет получить свои стройматериалы или вернуть деньги.
Егор: “Переплатил за материалы. Обманул, что купил блоки”
Егор искал строителя, который возьмется за возведение коробки. У компании “100 квадратов” были хорошие рейтинги, вспоминает молодой человек. Он решил не ждать ответа на заявку и позвонил напрямую. Представитель компании Дмитрий прислал смету, которая вполне его устроила. Так в сентябре у компании “100 квадратов” появился еще один объект. Егор единственный из всех героев выдал деньги на закупку материалов под расписку. Впоследствии окажется, что она не соответствует нормам: не та печать и сумма превышает ту, что установлена законодательством.
- Мы договорились, что за всю проделанную работу я должен буду заплатить 14 606 рублей.
Поиском и закупкой строительных материалов для дома Егора также должен был заниматься Дмитрий. Когда стоимость необходимых материалов была установлена, Егор перечислил средства на их закупку. Арматура обошлась в 11 165 рублей, а на блоки он отдал 6344 рубля.
- По факту оказалось, что на плиту у меня ушло 2 тонны арматуры, когда мне было предъявлена сумма за 3,3 тонны. С бетоном тоже переборщил: нужно было 33 куба, а мы купили 39. В итоге тысяча рублей - в никуда.
Сроки завершения работ постоянно переносились: то материалов нет, то плохое самочувствие. Прием работ с опозданием, но все-таки состоялся. Егор привез на объект специалиста, который составил нормативных акт и описал все выявленные отклонения. Помимо этого, на объект все еще не доехали блоки. Дмитрий уверял, что стройматериалы были уже оплачены в одной производственной компании, и вот-вот должны быть готовы. Егор просил предоставить документы, подтверждающие покупку материала, но до его рук они так и не дошли. Молодой человек решил сам уточнить в компании, на каком этапе находится его заказ.
- Позвонил и спрашиваю, был ли сделан заказ ООО “100 квадратов” или от лица Дмитрия в объеме 37 кубов. Оказывается, о нем там никто ничего не знает, как и о заказе. После того, как я предъявил Дмитрию этот факт, он сказал, что работает с кем-то напрямую, намекая на оплату за материалы мимо кассы.
Ни о каком сотрудничестве дальше с подрядчиком речи быть не могло. Егор подключил к процессу юриста. Они писали письма о том, что в работе исполнителя есть дефекты, которые необходимо устранить, отправляли претензии за нецелевое использование аванса в адрес ООО “100 квадратов”. Однако, большинство так и не было исправлено.
Ждать больше не было сил, поэтому парень подал в суд на компанию “100 квадратов”. При этом Егор все же предлагал закончить историю мирно, нужно было лишь исправить косяки и вернуть деньги. Изначально подрядчик на такие условия согласился, а потом пропал вовсе.
15 декабря 2021 года ООО “100 квадратов” спустя 11 лет прекратила свою деятельность в результате реорганизации путем присоединения к другому юридическому лицу. Дмитрий сообщил о ликвидации компании в переписке с Максимом и юристом Егора Юлией Ковальчик. Также он сказал заказчикам, что уехал из Беларуси и сейчас находится в Санкт-Петербурге.
Мы связались с Дмитрием, но обсуждать сложившуюся ситуацию он отказался. Сказал лишь, что строительную деятельность сейчас не ведет. Он согласен с претензиями ребят, но не со всеми. Дмитрий также не отказывается от своих обязательств: намерен вернуть деньги и исправить недочеты, но сейчас такой возможности нет.
Правоприемником ООО «100 квадратов» стала компания ООО «ЯКШТА-компани». Согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Республики Беларусь при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. Таким образом, в процессе суд определил, что ответчика стоит заменить на ООО «ЯКШТА-компани».
— Сразу хочу отметить, что Егор поступил мудро, что помимо заключения договора он осуществлял передачу наличных денежных средств по расписке директору. Дмитрий ошибочно полагает, что ликвидировав компанию он избежал принятых на себя по договору строительного подряда обязательств. Но это не так, — считает юрист
Спустя практически год Егор начал получать выплаты. Сейчас с "ЯКШТА-компани" взыскали чуть больше 400 рублей. В Управлении принудительного исполнения Главного Управления юстиции Мингорисполкома пояснили, что Егор находится вторым в порядке очередности удовлетворения требований (в соответствии со ст. 122 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве»). Поэтому поступающие деньги от должника распределены судебным исполнителем в порядке, установленном ст. 121 Закона.
В результате проверки было установлено, что должник по адресу не располагается и имущества, подлежащего аресту, не выявлено. Но постановлением судебного исполнителя расходные операции по счетам должника полностью приостановлены.
- В рамках исполнительного производства установлено, что имеется решение суда о взыскании суммы задолженности в пользу должника, в связи с чем обращено взыскание на денежные средства, принадлежащие должнику и находящиеся у третьих лиц, - делится подробностями начальник управления Вячеслав Леонов. - В процессе исполнения исполнительных производств установлено, что руководителем, в том числе учредителем, должника является гражданин Российской Федерации, в связи с чем принять меры в отношении должностного лица не представляется возможным. Предписанием судебного исполнителя должнику запрещено совершение определенных действий, препятствующих исполнению исполнительного документа.
Кроме взыскания денежных средств в принудительном порядке Егор обратился также в РУВД с просьбой провести проверку в отношении Дмитрия и дать оценку его действиям в соответствии со ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество). Но милиция в действиях директора ООО "100 квадратов" признаков состава преступления не усмотрела.
Если вы собираетесь заключить договор с ранее не знакомой вам компанией, юрист советует проверить ее на благонадежность с помощью бесплатных сервисов.
- В первую очередь проверяем статус субъекта хозяйствования в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Потом проверьте, есть ли у потенциального подрядчика задолженность по уплате налогов. Эту информацию можно получить на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. И наконец, проверяем наличие неисполненных фирмой обязательств по реестру исполнительных производств. Три этих простых действия значительно сэкономят ваше время, деньги и нервы, - советует юрист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство дома - дело непредсказуемое. То в бюджет не впишешься, то материалы закончатся, или того хуже - процесс вообще застопорится. Наши герои столкнулись...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)