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В доме на Жуковского предлагают квартиры по 1000 за метр. Приоритет − у дольщиков с Купревича
09.05.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске завершается большая стройка – в этом году тут сдают каркасный дом с пятиэтажным паркингом. Многоэтажка стала известной из-за недорогих квартир, за которыми прошлой зимой
Многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат».
В этот раз к долевому строительству предлагается всего 8 квартир (все − с местом в паркинге):
− 1 однокомнатная квартира площадью 35 «квадратов»;
− 7 двухкомнатных квартир площадью от 52 до 55 «квадратов».
Стоимость 1 квадратного метра − 2950 рублей. Стоимость обязательного машино-места − 25 тысяч рублей. Таким образом, стоимость однушки с паркингом составит 128 тысяч рублей (около 44 тысяч долларов), двушки – 178 тысяч рублей (около 62 тысяч долларов).
Отметим, что еще в сентябре квартиры на Жуковского застройщик
Желающим вступить в «долевку», стоит обратить внимание на то, что принимать документы в офисе «МДК» будут частями. С 13 мая подать заявления на квартиры смогут исключительно дольщики жилого дома на улице Купревича (в этой проблемной новостройке
Напомним, что в связи с тем, что строительство дома на Жуковского выбилось из графика, в начале этого года дольщики
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Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске завершается большая стройка – в этом году тут сдают каркасный дом с пятиэтажным паркингом. Многоэтажка...
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