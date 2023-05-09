В доме на Жуковского предлагают квартиры по 1000 за метр. Приоритет − у дольщиков с Купревича

В этот раз к долевому строительству предлагается всего 8 квартир (все − с местом в паркинге):

− 1 однокомнатная квартира площадью 35 «квадратов»;

− 7 двухкомнатных квартир площадью от 52 до 55 «квадратов».

Стоимость 1 квадратного метра − 2950 рублей. Стоимость обязательного машино-места − 25 тысяч рублей. Таким образом, стоимость однушки с паркингом составит 128 тысяч рублей (около 44 тысяч долларов), двушки – 178 тысяч рублей (около 62 тысяч долларов).