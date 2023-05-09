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В доме на Жуковского предлагают квартиры по 1000 за метр. Приоритет − у дольщиков с Купревича

09.05.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске завершается большая стройка – в этом году тут сдают каркасный дом с пятиэтажным паркингом. Многоэтажка стала известной из-за недорогих квартир, за которыми прошлой зимой выстроились огромные очереди. Первоначально на жилье могли рассчитывать только очередники, но затем квартиры стали предлагать всем желающим. В последнем номере газете «Звязда» вышла проектная декларация еще на 8 квартир. Претендовать на них могут все, но приоритет − у дольщиков проблемного дома на Купревича.

В доме на Жуковского предлагают квартиры по 1000 за метр. Приоритет − у дольщиков с Купревича
Так стройка выглядела в феврале этого года.

Многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить «каркасник» по индивидуальному проекту еще в 2019 году. В доме на 5 подъездов запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. Перед домом разместился пятиуровневый паркинг. Сдать «каркасник» по индивидуальному проекту намереваются в этом году.

В этот раз к долевому строительству предлагается всего 8 квартир (все − с местом в паркинге):

− 1 однокомнатная квартира площадью 35 «квадратов»;

− 7 двухкомнатных квартир площадью от 52 до 55 «квадратов».

Стоимость 1 квадратного метра − 2950 рублей. Стоимость обязательного машино-места − 25 тысяч рублей. Таким образом, стоимость однушки с паркингом составит 128 тысяч рублей (около 44 тысяч долларов), двушки – 178 тысяч рублей (около 62 тысяч долларов).

Отметим, что еще в сентябре квартиры на Жуковского застройщик предлагал по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. Из-за отсутствия спроса цену скорректировали.

В доме на Жуковского предлагают квартиры по 1000 за метр. Приоритет − у дольщиков с Купревича

Желающим вступить в «долевку», стоит обратить внимание на то, что принимать документы в офисе «МДК» будут частями. С 13 мая подать заявления на квартиры смогут исключительно дольщики жилого дома на улице Купревича (в этой проблемной новостройке сдали только один подъезд). Ну а всех желающих начнут принимать с 22 мая.

Напомним, что в связи с тем, что строительство дома на Жуковского выбилось из графика, в начале этого года дольщики обращались к председателю Совета Республики Наталье Кочановой. С того момента, как вопрос взяли на контроль, стройка ожила. По плану закончить строительство должны летом этого года.

В доме на Жуковского предлагают квартиры по 1000 за метр. Приоритет − у дольщиков с Купревича

 
Теги: Минск
 
 
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Рядом со станцией метро «Ковальская Слобода» в Минске завершается большая стройка – в этом году тут сдают каркасный дом с пятиэтажным паркингом. Многоэтажка...
 
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