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14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона
11.05.2023 18:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.
Участникам аукциона было предложено два лота – земельных участка, расположенных в новом микрорайоне города «Липки» в пер. М.Танка и ул. С.Станюты.
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624850100008000505 насчитывает 15 соток и находится в пер. М.Танка, 23. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства электро-, газо-, водоснабжения и канализации, также имеются подъездные пути.
Лот был оценен в 30 000 рублей. На него претендовали 2 человека. В ходе торгов цена на участок поднялась до 39 930 рублей, или 14 082 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624850100009000001 находится на ул. С.Станюты, 46. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подключения к дому электро-, газо-, водоснабжения и канализации, также имеются подъездные пути.
Начальная цена на лот составила 30 100 рублей. Земельный надел пожелали купить 3 человека. Участок продан за 47 000 рублей, или 16 576 долларов.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
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