1,8 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 5 250 рублей, или 1 875 долларов .

Напомним, что в прошлом месяце участок в Лавле также продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или 1 788 долларов.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.