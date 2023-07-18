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Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке
18.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самый дорогой дом, проданный в июне 2023 года, был построен в 2012 году в элитном поселке клубного типа «Логожеск», который находится в 27 км от МКАД. Его купили за 382 тысячи долларов. Показываем, как выглядит этот дом.
Этот коттедж был построен из клееного бруса. Первый этаж выполнен из бетона, облицованного натуральным камнем. В цокольном этаже находится гараж. Общая площадь здания - 478,9 кв. м., участка – 15 соток.
Территория коттеджного поселка огорожена и охраняется, ведется видеонаблюдение. Со всех сторон комплекс окружен лесным массивом, вблизи расположен горнолыжно-спортивный комплекс «Логойск».
По данным НКА коттедж был продан за 382 тысячи долларов.
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Самый дорогой дом, проданный в июне 2023 года, был построен в 2012 году в элитном поселке клубного типа «Логожеск», который находится в 27 км от МКАД. Его купили за 382...
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