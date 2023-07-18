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Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

18.07.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самый дорогой дом, проданный в июне 2023 года, был построен в 2012 году в элитном поселке клубного типа «Логожеск», который находится в 27 км от МКАД. Его купили за 382 тысячи долларов. Показываем, как выглядит этот дом.

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Этот коттедж был построен из клееного бруса. Первый этаж выполнен из бетона, облицованного натуральным камнем. В цокольном этаже находится гараж. Общая площадь здания - 478,9 кв. м., участка – 15 соток.

Территория коттеджного поселка огорожена и охраняется, ведется видеонаблюдение. Со всех сторон комплекс окружен лесным массивом, вблизи расположен горнолыжно-спортивный комплекс «Логойск».


Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

В доме сделан современный ремонт, он полностью меблирован, установлена импортная техника. Полы выполнены из дубовой, кедровой паркетной доски, двери – массив из кедра. Также есть камин, финская сауна, отапливаемый гараж, три санузла.


Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

По данным НКА коттедж был продан за 382 тысячи долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Самый дорогой дом, проданный в июне 2023 года, был построен в 2012 году в элитном поселке клубного типа «Логожеск», который находится в 27 км от МКАД. Его купили за 382...
 
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