Показываем самый дорогой дом, который купили в июне 2023 года. Он находится в закрытом поселке

Этот коттедж был построен из клееного бруса. Первый этаж выполнен из бетона, облицованного натуральным камнем. В цокольном этаже находится гараж. Общая площадь здания - 478,9 кв. м., участка – 15 соток.

Территория коттеджного поселка огорожена и охраняется, ведется видеонаблюдение. Со всех сторон комплекс окружен лесным массивом, вблизи расположен горнолыжно-спортивный комплекс «Логойск».