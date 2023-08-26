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А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

26.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс под названием «Флагман» называют жильем бизнес-класса. Две высотки с общим стилобатом появились в районе Комаровки в конце «нулевых». Тогда на этапе стройки метр тут предлагался за 1600-2200 долларов. Посмотрели, как сейчас выглядят эти дома и узнали, что здесь продается.

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Два высотных дома на улице Беломорской видны издалека. В районе, состоящем из студенческих общежитий и обычных пятиэтажек, ЖК «Флагман» смотрится действительно мощно.

Жилой комплекс возводил застройщик «Стройфинпроект». Эта же компания строила клубный дом на Веры Хоружей.

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Первый дом на Беломорской появился в 2009 году, второй – в 2015-м. Комплекс с квартирами опирается на офисный стилобат. Внизу – подземный паркинг и встроенные помещения. Попасть наверх можно на лифте из подземного гаража или по лестнице.

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

В каждом доме – по 141 квартире. Есть как однокомнатные, так и двушки, трешки и четырешки. В те годы строить компактные студии было не принято, поэтому площади квартир во «Флагмане» стартовали от 42 «квадратов». Самое просторное жилье в комплексе достигает 136 квадратных метров.

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Сегодня у домов − огороженная территория, видеонаблюдение, консьержи, бесшумные импортные лифты, детская площадка. Возле домов – клумбы и дорожки.

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

О том, что это комплекс «бизнес-класса» свидетельствует представительные холлы.

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Что тут продается?

Сейчас в комплексе продается около 10 квартир. Среди вариантов есть как квартиры-консервы (без отделки), так и полностью готовые к проживанию апартаменты.

Начнем с самого экономичного варианта. Это − евротрешка со стильным ремонтом, оборудованная техникой и мебелью. Площадь – 73 «квадрата», этаж – седьмой. Стоимость – 124 тысячи долларов (1696 – за метр).

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Также в продаже есть уютная и просторная двушка с ремонтом в классическом стиле из дорогих и качественных материалов. Площадь – 70 «квадратов». Бытовая техника останется новым владельцам. Стоимость – 139,9 тысяч долларов (2000 – за метр).

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Есть в комплексе двухкомнатная квартира площадью и побольше. Это 79-метровое жилье  расположено на втором этаже и предлагается за 145 тысяч долларов (1837 – за метр).

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Эксклюзивная квартира с тремя лоджиями (но без отделки) имеет площадь в 122 «квадрата». Жилье находится на шестом этаже и продается за 205 тысяч долларов (1496 − за метр).

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

Самый дорогой вариант – четырехкомнатная квартира площадью 128 «квадратов», расположенная на 11-м этаже. В наличии – ремонт из дорогостоящих материалов и техника. Стоимость – 295 тысяч долларов (2299 за метр).

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов

 
 
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Этот жилой комплекс под названием «Флагман» называют жильем бизнес-класса. Две высотки с общим стилобатом появились в районе Комаровки в конце «нулевых». Тогда на...
 
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