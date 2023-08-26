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А вы знали про такой ЖК недалеко от Комаровки? 10 лет назад метр здесь стоил 2200 долларов
26.08.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс под названием «Флагман» называют жильем бизнес-класса. Две высотки с общим стилобатом появились в районе Комаровки в конце «нулевых». Тогда на этапе стройки метр тут предлагался за 1600-2200 долларов. Посмотрели, как сейчас выглядят эти дома и узнали, что здесь продается.
Жилой комплекс возводил застройщик «Стройфинпроект». Эта же компания
Что тут продается?
Сейчас в комплексе продается около 10 квартир. Среди вариантов есть как квартиры-консервы (без отделки), так и полностью готовые к проживанию апартаменты.
Начнем с самого экономичного варианта. Это −
Также в продаже есть уютная и просторная
Есть в комплексе двухкомнатная
Эксклюзивная
Самый дорогой вариант – четырехкомнатная
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Этот жилой комплекс под названием «Флагман» называют жильем бизнес-класса. Две высотки с общим стилобатом появились в районе Комаровки в конце «нулевых». Тогда на...
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