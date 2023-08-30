«Кассиры передавали деньги через трубу, нигде такого не видел». Как живет первый ГИППО в Серебрянке

— Помню, как долго мы ждали, что на месте стройки должен появиться большой магазин, — вспоминает Андрей. Молодой человек в детстве и юности жил в Серебрянке. — Было тогда яркое открытие, воспринималось как большая радость — в районе появился огромный гипер. Поначалу мы туда ходили всей семьей на закупы, но родители быстро устали от большого магазина и количества людей в нем. И они снова стали ходить в небольшие магазины старого формата. А я больше любил ГИИПО: все-таки ассортимент здесь отличался.

Андрей вспоминает, что сразу в магазине был только первый этаж.

— Со временем уже появились отделения банков, какие-то бытовые услуги, общепит и прочее. Но я этим редко пользовался. В основном ходил за продуктами. Даже когда переехал на Малинина, это уже было подальше от ГИППО, продолжал ходить в этот гипермаркет. Меня забавляла система, когда продавцы на кассе складывали выручку в пластиковые боксы и по таким специальным воздуховодам они улетали куда-то. Нигде такого не видел больше. Недавно заходил в магазин — и эта система работает там до сих пор!