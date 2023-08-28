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Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

28.08.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня решили посмотреть, как продвигаются работы по строительству ЖК «Дубравинский» в районе улицы Железнодорожной в Минске. Возведение этого жилого комплекса стартовало прошлой весной, и строители с самого начала взяли весьма бодрый темп. В итоге, задержек в сдаче первой очереди быть не должно: сейчас здесь идет внешняя и внутренняя отделка. Мы съездили на стройплощадку, а заодно поинтересовались, какие тут остались квартиры.

Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

Напомним, что право застройки участка на пересечении улиц Железнодорожной и Минина «Айрон» выиграл еще в 2018 году. В ходе торгов цена на 6 гектаров земли увеличилась в три раза, достигнув 6,2 миллионов рублей. Победителем стала компания «БелБизнесРесурс», связанная с застройщиком «Айрон». Несколько лет ушло на снос и отселение жилых домов, и вот перед нами – почти готовая новостройка.

Новый жилой комплекс на месте, где ранее стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием. Целиком жилой квартал будет состоять из нескольких жилых домов, а также двух паркингов.

Так комплекс выглядел в декабре прошлого года, а так - прямо сейчас.

Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной
Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

В настоящий момент обе секции первого каркасного здания уже достигли 21-го этажа. На многоэтажке ведутся фасадные работы, идет внутренняя отделка, скоро начнется благоустройство территории.

Каждый подъезд первой многоэтажки рассчитан на 167 квартир. Среди вариантов жилья − однушки (от 37 «квадратов»), «евродвушки» (от 50 «квадратов»), «евротрешки» (от 61 «квадратов») и «еврочетырешки» (от 72 «квадратов»).

Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной
Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

Входы в подъезды дома будут только со двора. В каждом подъезде будет по 3 лифта. На этажах − по 8 квартир. Высота потолков − 2,5 метра, на последнем этаже − 3 метра.

Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной
Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

Свободных квартир в первой многоэтажке (застройщик обозначает сдвоенное здание, как дом №1 и дом №2) осталось немного. Квадратный метр в однушках сейчас предлагается по 1290-1340 долларов, в двушках − по 1200-1320 долларов, в трешках − по 1250 долларов (правда, в двух секциях осталась только одна трехкомнатная квартира на первом этаже), в четырешках – по 1230 долларов (остался тоже только 1-й этаж). К слову, первоначально квадратный метр здесь предлагался на 100-170 долларов дешевле.

Примерные цены на квартиры в итоге, получаются следующие. Однокомнатная 43-метровая квартира на десятом этаже будет стоить 55 200 долларов, 50-метровая «евродвушка» на третьем этаже − 67 000 долларов, 62-метровая «евротрешка» на первом этаже − 76 600 долларов, 72-метровая  «еврочетырешка» на первом этаже – 88 600. Рядом с домом будет два паркинга, но покупать в них места − необязательно.

Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

Что рядом с «Дубравинским»? В паре шагов − зеленый сквер им. Жукова, до ТЦ «Outleto» отсюда − 500 метров, до метро «Михалово» − 900 метров. Недалеко от дома проходит одноколейная железная дорога. Но говорят, что поезда здесь проходят очень редко и делают это относительно тихо.

Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

Закончить новостройку обещают в конце ноября, ключи новоселы получат, скорее всего, в декабре. Сейчас уже идет формирование товарищества собственников и выборы председателя. В следующем году строители примутся за следующий дом комплекса.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня решили посмотреть, как продвигаются работы по строительству ЖК «Дубравинский» в районе улицы Железнодорожной в Минске. Возведение этого жилого комплекса...
 
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