|
Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной
28.08.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня решили посмотреть, как продвигаются работы по строительству ЖК «Дубравинский» в районе улицы Железнодорожной в Минске. Возведение этого жилого комплекса стартовало прошлой весной, и строители с самого начала взяли весьма бодрый темп. В итоге, задержек в сдаче первой очереди быть не должно: сейчас здесь идет внешняя и внутренняя отделка. Мы съездили на стройплощадку, а заодно поинтересовались, какие тут остались квартиры.
Напомним, что право застройки участка на пересечении улиц Железнодорожной и Минина «Айрон» выиграл еще в 2018 году. В ходе торгов цена на 6 гектаров земли увеличилась в три раза, достигнув 6,2 миллионов рублей. Победителем стала компания «БелБизнесРесурс», связанная с застройщиком «Айрон». Несколько лет ушло на снос и отселение жилых домов, и вот перед нами – почти готовая новостройка.
Новый жилой комплекс на месте, где ранее стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием. Целиком жилой квартал будет состоять из нескольких жилых домов, а также двух паркингов.
Так комплекс выглядел в декабре прошлого года, а так - прямо сейчас.
В настоящий момент обе секции первого каркасного здания уже достигли 21-го этажа. На многоэтажке ведутся фасадные работы, идет внутренняя отделка, скоро начнется благоустройство территории.
Каждый подъезд первой многоэтажки рассчитан на 167 квартир. Среди вариантов жилья − однушки (от 37 «квадратов»), «евродвушки» (от 50 «квадратов»), «евротрешки» (от 61 «квадратов») и «еврочетырешки» (от 72 «квадратов»).
Свободных квартир в первой многоэтажке (застройщик обозначает сдвоенное здание, как дом №1 и дом №2) осталось немного. Квадратный метр в однушках сейчас предлагается по 1290-1340 долларов, в двушках − по 1200-1320 долларов, в трешках − по 1250 долларов (правда, в двух секциях осталась только одна трехкомнатная квартира на первом этаже), в четырешках – по 1230 долларов (остался тоже только 1-й этаж). К слову, первоначально квадратный метр здесь предлагался на 100-170 долларов дешевле.
Примерные цены на квартиры в итоге, получаются следующие. Однокомнатная 43-метровая квартира на десятом этаже будет стоить 55 200 долларов, 50-метровая «евродвушка» на третьем этаже − 67 000 долларов, 62-метровая «евротрешка» на первом этаже − 76 600 долларов, 72-метровая «еврочетырешка» на первом этаже – 88 600. Рядом с домом будет два паркинга, но покупать в них места − необязательно.
Закончить новостройку обещают в конце ноября, ключи новоселы получат, скорее всего, в декабре. Сейчас уже идет формирование товарищества собственников и выборы председателя. В следующем году строители примутся за следующий дом комплекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной
Сегодня решили посмотреть, как продвигаются работы по строительству ЖК «Дубравинский» в районе улицы Железнодорожной в Минске. Возведение этого жилого комплекса...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)