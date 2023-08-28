Свободных квартир почти не осталось. Посмотрели, как строится жилой комплекс «Айрона» на Железнодорожной

Новый жилой комплекс на месте, где ранее стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием. Целиком жилой квартал будет состоять из нескольких жилых домов, а также двух паркингов.

Так комплекс выглядел в декабре прошлого года, а так - прямо сейчас.