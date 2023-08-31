«До 55 тысяч, с видом на закат и нормальной кухней». Подбираем квартиру для молодой семьи

Источник материала: realt.by

Татьяна и Александр поженились буквально в прошлом месяце и сейчас выбирают для себя квартиру. Мы спросили у ребят об их пожеланиях, передали вводные риэлтеру Павлу Голубеву и через пару дней отправились на просмотры. Для Тани и Саши, кстати, эти просмотры были «вслепую»: они не видели фотографий и не знали цен, мы сообщили им только адреса. Посмотрите, как выбирали квартиру наши герои и прочитайте истории о покупке первого жилья от еще нескольких молодых семей. Если вы тоже хотите купить квартиру, а всей суммы на руках сейчас нет, «Беларусбанк» выдает кредит «Ипотека Экспресс» под 14,4% годовых — о нем мы тоже расскажем.

«Ищем вариант с балконом или лоджией, не первый этаж» — Мы бы хотели вписаться в бюджет 50-55 тысяч долларов, часть денег будем брать в кредит . По метражу — не меньше 38 квадратных метров, чтобы, как говорит Саша, это была не конура, — улыбается Таня. — Рассматриваем вариант с ремонтом на вторичке, чтобы это были не голые стены, а первое время можно было пожить. Главное, чтобы санузел и кухня были нормальными. Не обязательно новые, но сносные.





А еще Таня очень хотела бы, чтобы из окна можно было видеть красивый закат. — Я пару лет мониторю квартиры и ищу вариант с закатом, обычно знакомые говорят, что мои требования — отдельный вид искусства, — смеется девушка. — Вообще было бы неплохо ввести такой фильтр: красивый закат/рассвет. Щелкнул галочку — и продавцу несложно, и покупателю приятно. — Таня любит выпить кофе на балконе, но нужен именно закат, ради рассвета она вряд ли будет просыпаться, — дополняет Саша. — Мы ищем вариант с балконом или лоджией. Еще из пожеланий — чтобы это был не первый этаж. В идеале хотелось бы, чтобы квартира была выше четвертого этажа. По поводу локации пожелания ребят достаточно разнообразные. Им подойдут Малиновка, Грушевка, Уручье, Каменная горка, Новая Боровая, Притыцкого. А вот Чижовку, Партизанский проспект, Заводской район, район Тракторного завода и Минск Мир не рассматривают. Таня и Саша ездят на машине, поэтому расстояние до метро для них не имеет значения.

«Таких вариантов достаточно и даже вопрос с закатом можно решить» Прокомментировать пожелания Татьяны и Александра просим риэлтера Павла Голубева. — Если сильно не акцентировать внимание на закате, интересных вариантов по таким критериям достаточно, есть что посмотреть и из чего выбрать. Можно найти однушку и в Малиновке, и в Каменной горке, и в других районах. Квартиры с закатами — это уже сложнее, — улыбается Павел. — Но если у нас есть время, то и этот вопрос можно решить: посмотреть, на какую сторону выходят окна, глянуть по карте, чтобы не было домов напротив, которые будут закрывать красивый вид.





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Однушка на Острошицкой, 17 за 54 900 Все варианты Таня и Саша смотрят вслепую. Заранее они знают только адрес. — Такие просмотры — это достаточно необычно для нас, — признается Таня. — Все же привыкли видеть квартиру сначала на фотографиях. А сейчас для нас эти варианты — абсолютный сюрприз.





Сначала мы едем в однушку с простым ремонтом недалеко от метро «Уручье», на Острошицкой, 17. Панельная девятиэтажка 1989 года постройки. Поднимаемся на шестой этаж. Нас встречает девушка, которая сейчас снимает квартиру. Говорит, что с соседями здесь не возникает никаких проблем.





В этой квартире 35 квадратных метров. Жилая комната занимает 17 «квадратов», кухня — 7. Есть застекленная лоджия, но не совсем понятно, как здесь обстоят дела с закатами. Санузел раздельный. На полу лежит линолеум. Ребята предполагают, что в этой квартире после покупки придется немало вложить еще и в ремонт.













— Это, конечно, не совсем наш вариант, потому что ремонт совсем уж печальный, — говорит Саша. — Посмотрим, что будет дальше.

Однушка на Космонавтов, 23/3 за 53 500 Второй район, куда мы отправляемся на просмотр, — Малиновка. Девятиэтажная малосемейка 1987 года постройки, капремонт был в 2019 году. Квартира находится на 6 этаже.





Поднимаемся и видим длинный общий коридор, характерный для малосемеек. Наша квартира в нем самая первая. Заходим — прихожая светлая, справа у входа установлен шкаф-купе. Интересно смотрится ламинат на стене.









В этой квартире 35 квадратных метров. Комната занимает 17 «квадратов». Здесь стоит большой диван и комод. Есть выход на застекленную лоджию.













А вот как выглядит кухня. Здесь останется бытовая техника — варочная панель, духовой шкаф и холодильник.









Санузел совмещенный. Как и хотели наши герои, установлена ванна, а не душевая кабина. Есть стиральная машина.





Визуально этот вариант ребятам нравится больше. — Эта квартира подкупает ремонтом и эстетикой. Мне безумно понравилось здесь. Еще из плюсов большая лоджия, просто конфетка, — делится первыми впечатлениями Саша. Но мы едем смотреть еще один вариант.





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Однушка на проспекте Пушкина, 33 за 54 900 Наш третий и последний вариант — однушка рядом с метро «Пушкинская». Это длинный дом, во дворе которого находятся сразу два детских сада, а рядом и школа. Дом построен по чешскому проекту в 1977 году, в 2021 году был капремонт. — Отсюда мне бы было идеально добираться на работу, — говорит Татьяна.





Эта квартира самая большая из трех. Ее площадь почти 39 квадратных метров. Жилая комната — больше 17 «квадратов», кухня — 9 метров. В квартире стильный ремонт, многое продавец делал сам. В прихожей есть отдельная гардеробная.

















Бытовую технику из кухни нынешний владелец забирает, остается только газовая плита.





— Гардеробная приятно удивила, просторная комната тоже понравилась. Но минус в том, что многое придется докупать сразу. Если брать эту квартиру, то придется отдать практически все наши деньги. И на технику уже не останется, — говорит Саша. —Да, поспать на полу — это еще ладно, но вот хранить еду без холодильника — это уже не очень, — улыбается Таня.

«Спали на надувном матрасе и понимали, что теперь это наша квартира» Таня и Саша взяли время подумать, чтобы определиться с вариантом, а мы узнали, как покупали жилье еще несколько молодых семей. Роман рассказывает, что изначально рассматривали новостройки, очень нравилась Новая Боровая и другие проекты «А-100 Девелопмент». — Но проблема была в том, что в 2020 году, когда мы покупали квартиру, застройщик заключал договоры только на стадии котлована и нужно было ждать год или больше. Поэтому решили все-таки расматривать вторичное жилье, чтобы сразу заехать и жить. Выбирали двушку или трешку без проходных комнат. Этаж хотели выше пятого, в доме с лифтом. Рассматривали квартиры в нормальном состоянии, чтобы можно было сделать косметический ремонт и переехать как можно раньше. Основное внимание уделяли кухне и санузлу, потому что понимали, что это самые затратные комнаты в плане ремонта. Жесткого ограничения по бюджету, говорит Роман, не было. Ориентировались примерно на 85 тысяч долларов. — Своих у нас было 35 тысяч, а остальное брали в кредит. Это давало своего рода свободу в выборе, так как в рамках кредита на 20 лет было не сильно принципиально — брать 40 или 50 тысяч долларов.



Фото носит иллюстративный характер

Всего в первоначальном списке у семьи было около 20 вариантов. — Какие-то квартиры из него отметались на стадии «съездить в район и посмотреть что есть рядом», какие-то варианты вычеркивали на стадии просмотра или из-за неадекватных хозяев. Запомнилась квартира на проспекте Пушкина, в которой в одной из комнат жил брат хозяйки — бывший заключенный. Посреди комнаты висела боксерская груша, а на полу стояла двухлитровая бутылка дешевого пива. Еще был вариант в Серебрянке — всё было хорошо в плане расположения, но квартиру прокурили настолько, что в ней было невозможно находиться. Сразу становилось понятно, что «косметикой» тут не отделаешься. Но в большинстве своем, как правило, хозяева были адекватными. В итоге выбрали трешку в Малиновке в доме 1988 года, построенном по чешскому проекту, за 75 тысяч долларов. — В первую очередь квартира понравилась тем, что она просторная и светлая. Огромный плюс — окна, выходящие на две стороны, летом даже в самые жаркие дни в квартире комфортно находиться. Также плюсом послужило то, что в квартире была установлена современная кухня, и она продавалась со встроенной техникой. Также был приемлемый санузел (плитка и ремонт не самые современные, но все инженерные коммуникации были заменены). Плюс кладовка, пятый этаж — в общем, всё как и хотели. Рядом парк, школы, сады, поликлиники, магазины. В шаговой доступности метро. 10-15 минут — и проспект Дзержинского. Понравилось наличие двух отдельных стояков коммуникаций — это позволило убрать стиральную машину в кладовку.

Обжиться у ребят получилось достаточно быстро. — Ключи от квартиры мы получили 3 июля 2020 года, а 9 августа 2020 года у нас уже были переезд и новоселье. Помню первую ночь с 3-го на 4-е июля, когда мы понимали, что теперь это наша квартира, мы сразу стали ночевать там на надувном матрасе. А потом начали косметический ремонт. Где-то обои поменять, где-то стены выровнять, где-то шкафы встроенные заказать, в одной комнате поменяли ламинат. Часть работы делали своими силами в свободное от работы время. Помню, что на тот момент бюджет на косметический ремонт вместе с покупкой техники в квартиру составил примерно 3-5 тысяч долларов. Спустя три года молодая семья довольна своей первой квартирой. — После покупки мы продолжили мониторить рынок недвижимости (уже просто для развлечения) и видели, что нам удалось найти лучший вариант за свои деньги. И сегодня нам нравятся и квартира, и район — очень красивый и приятный спальник. Из неожиданных моментов, про которые не задумывались при покупке квартиры, наличие парковок. У нас у обоих есть машины, а дворы традиционно заставлены так, что место найти очень проблематично. Единственный вариант — парковка магазина, но там тоже не всегда можно найти свободное место. Начали искать платный паркинг, так оказалось, что ближайший со свободными местами в 5 километрах от дома. Но это мелкие нюансы.

«Никогда не рассматривала этот район для жизни, а сейчас очень довольна» Оксана с мужем купили квартиру в декабре 2020 года. Бюджет был ограничен. Учитывая и личные, и кредитные деньги, получалось 55 тысяч долларов. — Нам хотелось купить двухкомнатную квартиру: ютиться в однушке мы бы не смогли. И в то же время понимали, что бюджет для двухкомнатной квартиры очень ограничен, поэтому нужно было готовиться к средненькому ремонту. После десяти лет аренды мы были готовы ко всему. Оксана говорит, что искали квартиру чуть ли не сутками, а по вечерам ездили на просмотры. — Смотрели варианты в совершенно разных частях города — на Грушевке, на Пушкинской, на Клары Цеткин. Мы с мужем работали рядом и нам было важно, чтобы в минутах десяти от дома было метро. Мы посмотрели около шести вариантов. Мужу они не нравились, а меня подкупали милые икеевские ремонты. Одной из таких квартир была двушка на проспекте Пушкина. — Мне она очень понравилась, но муж был против: неудобно добираться до работы, метро далеко. И мы продолжили смотреть другие варианты. В результате мы нашли квартиру на Востоке, хотя раньше я никогда не рассматривала этот район для жизни. Мне казалось, что ехать туда очень долго. За всё время жизни в Минске я приезжала туда только в Dana Mall. В результате на Востоке пара посмотрела две квартиры. Одна была прямо у метро, вторая — минутах в десяти ходьбы. — Первая квартира была с совсем убитым ремонтом. А вторая с относительно нормальным. Ее в результате и купили. Третий этаж пятиэтажки, дом утопает в зелени. Это, кстати, стало приятным сюрпризом, потому что смотрели квартиру мы зимой. Мужу она очень понравилась. Площадь 50 метров, хозяева были готовы оставить всю мебель, но мы попросили вывезти, потому что нам это не подходило.



Фото носит иллюстративный характер

Сразу ребята думали пожить на съемной квартире, пока будут делать ремонт, но потом все-таки решили сразу заехать в свое жилье. — Мы «разбомбили» всё, кроме спальни. Там и спали, и ели, там же находились наши вещи. В остальной квартире мы меняли все коммуникации, трубы, электрику, оборвали все обои. В общем, делали основательный ремонт. Сейчас, говорит Оксана, она очень довольна квартирой. — Понадобился где-то год, чтобы привыкнуть к этому району и понять, какой он классный. Сейчас мне очень нравится. Каждую весну мы живем как будто в лесу — деревья со всех сторон. Сейчас я понимаю, как хорошо, что мы не купились на эту икеевскую мебель.