Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Вячеслав признается, что дом и привлек его внимание именно своими площадями и качеством материала.

- Мы сразу подумали про личную галерею, которая идеально вписалась бы в дом. Часть экспозиции - работы белорусских художников и скульпторов. Пишет картины и жена, поэтому стены пустовать не будут, - рассказывает Вячеслав. - Многие предметы интерьера мы искали самостоятельно в разных странах. Ценная для нас экспозиция - приобретенное на аукционе пианино Zimmermann 1917 года. Из-за короновируса была настоящая проблема его перевезти.

За дизайном семья обратилась к Юрию Алехно. Он помог вписать тягу владельцев дома к нетривиальным, эпатажным вещам в архитектуру Александра Трусова. Интерьер и правда получился выделяющийся.