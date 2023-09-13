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Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
13.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Марьяливо выставлен на продажу интересный объект. Огромный коттедж, построенный по проекту известного архитектора, превратили в дом-галерею, а двор украсили прудом и японским садом. Владельцы очень любят искусство, поэтому не пожалели метров для своего увлечения. Авторские работы уже нашли свое место и останутся висеть после продажи. Над концепцией интерьера работал дизайнер Юрий Алехно. Он же провел экскурсию по дому и рассказал о его фишках. Посмотрите, что украшает здешние стены и как выглядит ванная мечты.
Дом располагается в живописном месте недалеко от Минска, в деревне Марьяливо. Несмотря на то, что участок окружают соседи, вокруг тишь да гладь. На 22 сотках растут васильки, есть собственный прудик, который каскадом стекает вниз, стоят 150-летние статуи с блошиного рынка в Бельгии и огромная терраса с видом на поле и лес.
Особняк в 610 “квадратов” был спроектирован известным архитектором Александром Трусовым. Он создавал его еще в начале 2000-х под запрос клиента - первого собственника дома. Тот хотел возвести статусный дом с бассейном. Тогда для таких проектов время было хорошее, поэтому те, кто мог себе позволить загородный дом, на площади не экономили, отмечает в разговоре с нами архитектор.
Изначально у заказчика здесь было два участка, что исключало появление соседей с одной стороны. Позже их все же разделили, а рядом возвели дом. Глобально на общую картину он не повлиял: природа заполняет большую часть панорамы. Именно на эту сторону смотрит большинство окон особняка.
Довести до конца проект первому хозяину не удалось, дому несколько лет искали нового владельца. Кирпичная коробка рядом с Минском, да еще и с такой площадью, - покупка, скажем, не бюджетная. Но желающие нашлись. Ими оказались Вячеслав с супругой. Они с помощью дизайнера раскрыли весь потенциал проекта дома.
Вячеслав признается, что дом и привлек его внимание именно своими площадями и качеством материала.
- Мы сразу подумали про личную галерею, которая идеально вписалась бы в дом. Часть экспозиции - работы белорусских художников и скульпторов. Пишет картины и жена, поэтому стены пустовать не будут, - рассказывает Вячеслав. - Многие предметы интерьера мы искали самостоятельно в разных странах. Ценная для нас экспозиция - приобретенное на аукционе пианино Zimmermann 1917 года. Из-за короновируса была настоящая проблема его перевезти.
За дизайном семья обратилась к Юрию Алехно. Он помог вписать тягу владельцев дома к нетривиальным, эпатажным вещам в архитектуру Александра Трусова. Интерьер и правда получился выделяющийся.
Прихожая
- Прихожая плавно перетекает в холл. На полу лежит керамогранит - имитация мрамора. Стену, отделяющую жилое помещение от гаража, облицевали рельефным материалом, чтобы придать ей живости. Зеркала растворяют массивные балки, которые с точки зрения дизайна отяжеляли пространство, - рассказывает о концепции дизайнер.
Гостиная-кухня
Сердцем дома является гостиная. Здесь же разместились кухня и столовая.
- Уникальность помещения в потолке. Высота достигает 8 метров, а отделали его паркетной доской. Мой авторский светильник “Затмение” не только подсвечивает зону, но и показывает объем воздуха, который тяжело самостоятельно уловить.
В барной зоне и над столом сделан дополнительный свет, который гармонично перекликается с основным. Новый оттенок может добавить и огонь из встроенного камина. Ему здесь тоже нашлось место, облицованное керамогранитом.
- В галереях стены всегда выполнены в нейтральных тонах, чтобы картины и арт-предметы выделялись на их фоне. Здесь, кроме авторского светильника, внимание к себе притягивает серия работ, посвященная игрушкам KAWS, - представляет картины Юрий. - В доме есть технические моменты, которые необходимо было обыгрывать. Например, спрятать на потолке два кондиционера. По бокам мы их облицевали зеркалами, а снизу отделали доской.
Балкон несет важный функционал: разделяет хозяйскую спальню от детской зоны, а главное - продолжает галерейную тематику. Здесь представлены работы белорусской художницы СнежаныЯголдо. Реализовать концепцию удалось и благодаря окнам, что установлены ближе к потолку и не идут от пола. Картины дополнительно освещаются по периметру.
- В этом доме сделана уникальная ванная с пятиметровым потолком и почти панорамным остеклением. Санузел визуально делится на две части и заканчивается ванной, что стоит по центру с напольным смесителем. Ближе к двери сделан душ.
Не стоит боятся чужих глаз - здесь установлены тонированные окна. Стены облицованы двумя видами керамогранита: глянцевым с имитацией оникса и нейтральным под серый бетон.
- В месте, где должно стоять узкое зеркало, мы решили сделать боковую подсветку, чтобы подсветить лицо.
- Как приняли решение о продаже, уже не стал завершать отделку крыла с бассейном, чтобы новый владелец сделал все на свой вкус, хотя там есть коммуникации и отделка стен. Мы не прожили здесь и дня. Очень хотим найти достойных хозяев, которые оценят возможности дома и еще больше его раскроют. Благодаря удобной планировке, он никогда не выйдет из моды. Здесь есть все для того, чтобы быть в гармонии с природой и собой. Мы вложили душу, 3 года жизни и надеемся наши старания, переживания и потраченные силы принесут много счастья новым хозяевам, — говорит Вячеслав
Цена
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В Марьяливо выставлен на продажу интересный объект. Огромный коттедж, построенный по проекту известного архитектора, превратили в дом-галерею, а двор украсили...
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