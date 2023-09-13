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Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

13.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Марьяливо выставлен на продажу интересный объект. Огромный коттедж, построенный по проекту известного архитектора, превратили в дом-галерею, а двор украсили прудом и японским садом. Владельцы очень любят искусство, поэтому не пожалели метров для своего увлечения. Авторские работы уже нашли свое место и останутся висеть после продажи. Над концепцией интерьера работал дизайнер Юрий Алехно. Он же провел экскурсию по дому и рассказал о его фишках. Посмотрите, что украшает здешние стены и как выглядит ванная мечты. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Дом располагается в живописном месте недалеко от Минска, в деревне Марьяливо. Несмотря на то, что участок окружают соседи, вокруг тишь да гладь. На 22 сотках растут васильки, есть собственный прудик, который каскадом стекает вниз, стоят 150-летние статуи с блошиного рынка в Бельгии и огромная терраса с видом на поле и лес. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Особняк в 610 “квадратов” был спроектирован известным архитектором Александром Трусовым. Он создавал его еще в начале 2000-х под запрос клиента - первого собственника дома. Тот хотел возвести статусный дом с бассейном. Тогда для таких проектов время было хорошее, поэтому те, кто мог себе позволить загородный дом, на площади не экономили, отмечает в разговоре с нами архитектор. 

Изначально у заказчика здесь было два участка, что исключало появление соседей с одной стороны. Позже их все же разделили, а рядом возвели дом. Глобально на общую картину он не повлиял: природа заполняет большую часть панорамы. Именно на эту сторону смотрит большинство окон особняка.  

Довести до конца проект первому хозяину не удалось,  дому несколько лет искали нового владельца. Кирпичная коробка рядом с Минском, да еще и с такой площадью, - покупка, скажем, не бюджетная. Но желающие нашлись. Ими оказались Вячеслав с супругой. Они с помощью дизайнера раскрыли весь потенциал проекта дома.

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Нужно отметить, что планировка коттеджа не потеряла свою актуальность. У здания есть два крыла. В одном расположен гараж на три машины, во втором - бассейн, хамам и джакузи. Центральная часть - жилая. Здесь обустроено пять спален, кабинет и четыре санузла. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Одна комната служит автономной квартирой. Тут имеется и санузел, и кухня, и собственный выход во двор. Она сделана для работника, который  присматривал бы за домом, когда хозяева находятся в отъезде. При этом доступ к остальной части особняка можно ограничить. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Вячеслав признается, что дом и привлек его внимание именно своими площадями и качеством материала. 

- Мы сразу подумали про личную галерею, которая идеально вписалась бы в дом. Часть экспозиции - работы белорусских художников и скульпторов. Пишет картины и жена, поэтому стены пустовать не будут, - рассказывает Вячеслав. - Многие предметы интерьера мы искали самостоятельно в разных странах. Ценная для нас экспозиция - приобретенное на аукционе пианино Zimmermann 1917 года.  Из-за короновируса была настоящая проблема его перевезти.

За дизайном семья обратилась к Юрию Алехно. Он помог вписать тягу владельцев дома к нетривиальным, эпатажным вещам в архитектуру Александра Трусова. Интерьер и правда получился выделяющийся. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
На фото Юрий Алехно

Прихожая

- Прихожая плавно перетекает в холл. На полу лежит керамогранит - имитация мрамора. Стену, отделяющую жилое помещение от гаража, облицевали рельефным материалом, чтобы придать ей живости. Зеркала растворяют массивные балки, которые с точки зрения дизайна отяжеляли пространство, - рассказывает о концепции дизайнер. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Гостиная-кухня

Сердцем дома является гостиная. Здесь же разместились кухня и столовая. 

- Уникальность помещения в потолке. Высота достигает 8 метров, а отделали его паркетной доской. Мой авторский светильник “Затмение” не только подсвечивает зону, но и показывает объем воздуха, который тяжело самостоятельно уловить. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

В барной зоне и над столом сделан дополнительный свет, который гармонично перекликается с основным. Новый оттенок может добавить и огонь из встроенного камина. Ему здесь тоже нашлось место, облицованное керамогранитом. 

- В галереях стены всегда выполнены в нейтральных тонах, чтобы картины и арт-предметы выделялись на их фоне. Здесь, кроме авторского светильника, внимание к себе притягивает серия работ, посвященная игрушкам KAWS, - представляет картины Юрий. - В доме есть технические моменты, которые необходимо было обыгрывать. Например, спрятать на потолке два кондиционера. По бокам мы их облицевали зеркалами, а снизу отделали доской. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Кабинет и мастерская

Гостиную решили не ограничивать дверьми и как будто продлили в светлую зону, где обустроен кабинет и мастерская. 

- Кабинет нестандартный, так как сделан в контрастных цветах: напольное покрытие из дуба сочетается с ультрамариновым и оранжевым оттенками. 


Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Балкон

На второй этаж ведет лестница без перил. Рядом с ней как будто вписалась в стену скульптура Андрея Новика. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Балкон несет важный функционал: разделяет хозяйскую спальню от детской зоны, а главное -  продолжает галерейную тематику.  Здесь представлены работы белорусской художницы СнежаныЯголдо. Реализовать концепцию удалось и благодаря окнам, что установлены ближе к потолку и не идут от пола. Картины дополнительно освещаются по периметру.  

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Детские 

Ближе к лестнице находится детская зона: две спальни, комната для няни и один совмещенный санузел с мансардным окном над ванной. 

В детских комнатах продуманы ниши для гардеробной.

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Хозяйская спальня

На другом конце балкона располагается хозяйская спальня с гардеробной и санузлом. В комнате установлены большие окна, которые позволяют наслаждаться закатом. Спрятаться от естественного света можно с помощью роллетов. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри
Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

- В этом доме сделана уникальная ванная с пятиметровым потолком и почти панорамным остеклением. Санузел визуально делится на две части и заканчивается ванной, что стоит по центру с напольным смесителем. Ближе к двери сделан душ. 

Не стоит боятся чужих глаз - здесь установлены тонированные окна. Стены облицованы двумя видами керамогранита: глянцевым с имитацией оникса и нейтральным под серый бетон. 

- В месте, где должно стоять узкое зеркало, мы решили сделать боковую подсветку, чтобы подсветить лицо. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

Центральная часть дома готова к проживанию: установлено газовое отопление, сделан теплый пол, имеются конвекторы Siemens. Другие коммуникации также разведены по коттеджу: водопровод - центральный, канализация - местная. Будущим владельцам нужно будет доделать лишь зону СПА. 

Под Минском продается уникальный дом по проекту известного архитектора. Побывали там внутри

- Как приняли решение о продаже, уже не стал завершать отделку крыла с бассейном, чтобы новый владелец сделал все на свой вкус, хотя там есть коммуникации и отделка стен. Мы не прожили здесь и дня. Очень хотим найти достойных хозяев, которые оценят возможности дома и еще больше его раскроют. Благодаря удобной планировке, он никогда не выйдет из моды. Здесь есть все для того, чтобы быть в гармонии с природой и собой. Мы вложили душу, 3 года жизни и надеемся наши старания, переживания и потраченные силы принесут много счастья новым хозяевам, — говорит Вячеслав

Цена дома650 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Марьяливо выставлен на продажу интересный объект. Огромный коттедж, построенный по проекту известного архитектора, превратили в дом-галерею, а двор украсили...
 
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