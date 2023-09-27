Купил недострой и доделал его за 10 месяцев. Побывали в минималистичном и очень уютном доме у леса

Источник материала: realt.by

Минималистичный интерьер хорош тем, что в нем всегда будет порядок. Виктор только недавно закончил строительство, въехал три недели назад, перевез кота — а в доме всё выглядит уже практически идеально. Хозяин воплотил свои идеи: гостиная с открытыми балками, интересными светильниками и камином, ванная с мансардным окном и стильной иранской плиткой от компании Foir Group . Делимся историей строительства!

Участок достался непростой, но перспективный Дом Виктора находится в Минском районе, в деревне Чертяж. Участок расположен очень удобно — напротив продуктовый магазин, сбоку современные коттеджи, позади лес. Уплотнения не предвидится: только тишина и море зелени. — Раньше я жил в квартире в Новой Боровой. Хотелось уехать от шума, быть на природе, в своем собственном доме. Участок искал долго. Постоянно смотрел варианты, участвовал в аукционах. Однажды в очередной раз листал объявления на Realt, увидел этот участок с недостроенным домом, в тот же день связался с продавцами и выехал посмотреть место. Я влюбился в расположение — и мы быстро заключили сделку.

Виктору достался перспективный, но непростой объект: заросшие травой 15 соток, коробка на свайно-ленточном фундаменте из газосиликатных блоков, неутепленная крыша, неудобное зонирование: — Внутри недостроенного дома было много комнаток, второй этаж задумывался как чердак, но с высокими потолками. Я решил сделать просторный двухуровневый дом с широкой лестницей наверх.





«Самое сложное в строительстве — ждать» Сначала Виктор думал подключить дизайнеров. Потом решил, что будет воплощать собственные идеи: — У меня не было особого опыта в строительстве, до этого я только делал ремонт в квартире, а еще раньше подрабатывал поклейкой обоев и подсобным трудом. Поэтому пришлось полностью погрузиться в процесс, почитать, пообщаться с прорабами.





Вначале хозяин полностью проверил состояние дома. Порадовала кровля: прежние владельцы уложили на нее качественную металлочерепицу. Фундамент пришлось откопать и проложить гидроизоляцией, чтобы обеспечить комфортный микроклимат внутри помещений. — Сюда уже были подведены все коммуникации. Единственная проблема — канализацию проложили под неправильным углом. Рабочие откопали и переделали ее. Не сразу появился интернет: здесь только один провайдер, поэтому пришлось стоять в очереди и ждать, но теперь всё работает отлично.





Продумывая внешнюю отделку, Виктор решил отталкиваться от окружения, чтобы дом гармонировал с лесом. В итоге стены покрыли фасадным камнем, а колонны на террасе отделали деревом. — Внутри хотелось пространства и минимализма. С большими окнами, светлыми, но не «больничными» стенами. Для контраста я выбрал матовый черный цвет и вкрапления дерева. Балки ничем не закрывал, чтобы сохранить естественность.





На первом этаже сделаны теплые полы, поверх системы — иранская плитка от компании Foir Group . Виктор говорит, что в поисках идеального соотношения цены и качества объездил все магазины и строительные рынки, изучил предложения в интернете. Бренд Foir Group впечатлил ассортиментом и подходом. Специалисты помогли с выбором плитки, которая идеально вписалась в дизайн, легла как единое полотно. Виктор сделал заказ — и его интерьер преобразился.





— Самое сложное в строительстве — ждать. Процесс небыстрый, хотелось поскорее всё закончить и въехать в свой дом. Большую часть работ я доверил профессионалам, сам всё перепроверял, где-то зачищал, где-то подкрашивал. Постоянно убирал и выносил мусор — без этого стройку представить невозможно, — улыбается герой.

В интерьере — минималистичная мебель и брутальные детали Виктор доделал дом за 10 месяцев. Три недели назад он сюда переехал. — В доме уже можно жить. Осталось еще несколько задач — поставить шкафы, повесить зеркала, сделать ступени на крыльце, — говорит хозяин.





Дом получился просторным и в то же время компактным. Общая площадь — 180 квадратных метров. На первом этаже кухня с черным гарнитуром и встроенной техникой, гостиная со светлым диваном в стиле ваби-саби и окном от пола до потолка, санузел с душем.





Тут осваивается черный кот Бакс: его хозяин перевез буквально пару дней назад.





Черный камин на дровах добавляет первому этажу уюта, подчеркивает брутальность интерьера.





Наверх ведет лестница с деревянными ступенями: она широкая, без перил.





На втором этаже — спальня, гостевая, кабинет, еще один санузел. Виктор выбрал двери-невидимки, которые не скрадывают ни миллиметра пространства.





В отделке санузлов мы снова видим иранскую плитку от Foir Group . Она гармонирует с сантехникой — большой ванной, раковиной из камня.









Впечатляет мансардное окно над ванной: здесь будет максимально уютно отдыхать во время дождя или снегопада.





Планировка продумана на перспективу: есть гостевая, большой кабинет — они могут стать детскими.





— Прямо за моим участком — лес, рядом — спокойные соседи, с которыми мы легко находим общий язык. Здесь идут линии электропередач, поэтому рядом больше ничего не построят. Я езжу в город и работаю с людьми каждый день — в доме хочется уединения и тишины. Это помогает отдохнуть и восстановиться. На участке еще нет забора и благоустройства: — Пока что территория дикая-дикая, — говорит Виктор. — Вначале я хочу выровнять, благоустроить участок. Огородить его — входную группу сделать «под старину», со стороны леса протянуть сетку, а на ней высадить плющ. Еще нужно сделать хозяйственный блок. Поставить баню из эко-материалов, под стиль дома. Это обязательно: как частный дом может быть без бани?

Строите дом и продумываете дизайн-проект? Плитка и керамогранит от Foir Group впишутся в любой стиль, подойдут для отделки разных помещений. Выбирайте, что вам больше по душе — строгие классические узоры или фантазийные яркие варианты. Заказывайте доставку или забирайте материалы самостоятельно. Склад-магазин Foir Group находится по адресу Минский район, деревня Жуков Луг, дом 5. Получить консультацию специалистов можно по телефонам +375 (44) 535-70-87, +375 (44) 7777-380. Чтобы заказать обратный звонок, оставьте свой номер в форме ниже.