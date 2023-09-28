Кто должен покупать мебель и технику в съемную квартиру: арендатор или хозяин? Делимся реальными историями

Источник материала: realt.by

Пик спроса на арендное жилье в Минске фиксируется в конце лета-начале осени. Именно сейчас в съемные квартиры активно заезжают студенты, молодые семьи, выпускники, решившие пожить отдельно от родителей. Понятно, что все мечтают об идеальной квартире со всей необходимой мебелью и техникой, но по факту в новое жилье часто приходится докупать кровати, полочки, стиралки, микроволновки и прочие необходимые в быту вещи. Кстати, а кто должен оплачивать эти покупки: хозяин или арендатор? Вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by мы расскажем реальные истории минчан, послушаем эксперта и разберемся, как покупать технику и мебель в арендное жилье без ощутимых затрат.



Фото используется в качестве иллюстрации. «Самое главное — поиск компромиссов» Мария, 26 лет (4 года снимала комнаты и квартиры, 3 года сдает квартиру): — Я думаю, что самое главное — хорошие отношения и поиск компромиссов. Я не чувствую перекосов на рынке и не думаю, что одна из сторон может директивно диктовать условия другой. Поэтому арендодателю важно сдавать квартиру чистой, уютной и обустроенной, со стиральной машиной, нормальной кухней и современными шкафами, а арендатору — беречь ее. Когда я снимала квартиру, для меня было некомфортным «торговаться за копейки». Вышло из строя устройство смыва в унитазе — я без проблем заплачу за услуги сантехника, барахлит стиралка — за свои деньги вызову мастера. Купить веник, мусорное ведро, мыльницу — это мои задачи и мой комфорт. Помню, однажды у меня сломался домофон, а пиццу с доставкой хотелось заказывать без проблем. Замена трубки стоила порядка 70 рублей, я попросила хозяйку включить это в счет аренды — и она без проблем согласилась. Сейчас я сама сдаю жилье. С арендаторами повезло — ничего не ломают, проблем не доставляют. Но в квартире протек потолок — безусловно, ремонт будет за мой счет, они тут ни при чем. В кухне отваливается наша древняя плитка — будем менять за мои деньги. Шумит старый холодильник — без вопросов купим новый. Когда ты становишься арендодателем, понимаешь, как важно найти хороших жильцов и поддерживать отношения с ними. Лучше я заплачу сейчас, в моменте, чем потеряю арендаторов — и деньги на простое квартиры.

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«Я готов поучаствовать в покупке материалов, но работу вы оплачиваете сами» Александр, 44 года (10 лет сдает квартиру): — Принцип, которого я придерживаюсь, сдавая свою квартиру — поменьше в нее вкладывать и побольше, соответственно, получать. Поэтому ничего особенного в квартире не делаю: сдаю как есть — пустую, без мебели, но с кухней. Также в квартире есть холодильник и стиральная машина. Мебель жильцы обычно привозят с собой и потом так же ее увозят. За долгие годы в моей двушке, конечно, что-то ломалось, требовало ремонта или замены. Так, когда сломалась стиральная машина, то жильцы приобрели ее сами (я только просил, чтобы не дороже 800 рублей). Они показали мне чек, мы разбили эту сумму на полгода — и вычли из арендной платы. Другие жильцы захотели переклеить обои и провести косметический ремонт в коридоре. Пожалуйста — я готов поучаствовать в закупке материалов, но работу вы оплачиваете сами. Так и договорились. Сумму за обои и краску мы разделили по месяцам и вычли из их платы. Меня это полностью устраивает: квартира не простаивает, а обновляется без моего участия и с минимальными вложениями. Что касается покупки кроватей, шкафов, светильников, то всё это ложится на плечи квартиросъемщиков. Такие условия мы оговариваем еще на старте.

Фото используется в качестве иллюстрации.

«Тема покупки чего-то в квартиру — боль для квартиросъемщика» Вероника, 30 лет, (снимает квартиры 9 лет): — Когда в квартире ломается что-то типа крана, холодильника, стиральной машины, плиты — в общем, того, что было в этой квартире до въезда квартиросъемщика, то это однозначно должен ремонтировать и менять хозяин. Приходить, разбираться с этим и платить денежку. Когда собственник отказывается что-либо менять и жильцу нужно самому платить за ремонт или покупку новой вещи — это очень напрягает. А вдруг у меня нет денег или я не рассчитывала на дополнительные траты. По поводу того, кто должен платить за покупку мебели — вопрос спорный. Кто-то приезжает со своей кроватью и диваном, а у кого-то этого нет. Прямо сейчас меня саму мучает вопрос, может ли владелец квартиры купить нам диван. У нас в съемной квартире стоит диван, который просто ужасен — чувствую, что спина будет от него кривой. Мы хотим купить другой, но кто его должен оплатить, а главное — куда девать старый? Каждый раз тема покупки чего-то в квартиру — это боль для квартиросъемщика. Ты сомневаешься, переживаешь, боишься задать вопрос арендодателю. А то вдруг он разозлится и скажет, чтобы съезжали — мол найду других, которые не будут такими привередами. Был в моей практике и очень хороший арендодатель — я снимала у него квартиру около 6 лет. Он всегда приходил и спрашивал, всё ли у нас в порядке. И если ломалась розетка, отходила ручка, то он брал инструменты и ремонтировал. Если не мог починить, то менял вещь на другую. Так было и со сломанной стиральной машиной, и с диваном, который стал непригодным. Он возмещал нам любые траты, если это было для квартиры. Однажды я по своей инициативе переклеила обои, денег не просила, но увидев это, он снизил стоимость аренды на 50 долларов. Приятно иметь дело с хозяевами, которые по-человечески относятся к жильцам.

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«Каждому квартиранту покупаю всё новое: от посуды до постельного белья» Татьяна, 30 лет (сдает квартиру 4 года): — Я сдаю квартиру на длительный срок (от полугода). Мне приятно думать, что арендатор вместе с правом проживания в квартире покупает и сервис тоже. Поэтому я спрашиваю нового человека перед въездом, есть ли у него какие-то запросы, и удовлетворяю их, если они вменяемые. Мебель, бытовая техника, новый минимальный набор посуды и кухонной утвари — всё это с меня. Стартовая бытовая химия и расходники (вода для утюга, пара таблеток для посудомойки, туалетная бумага) — тоже с меня, чтобы через пару дней не оказалось, что человеку что-то экстренно нужно, а на месте этого нет. Постельное белье, одеяла, полотенца и подушки я покупаю недорогие, но новые — каждому квартиранту. Заранее предупреждаю о том, что вещи дешевые и невысокого качества. Кто-то предпочитает свои постельные принадлежности, а кому-то не принципиально. Всю бытовую технику и мебель я прописываю в договоре аренды, также там прописан клининг один раз в три месяца за мой счет.

Алеся, 29 лет (снимает квартиру 7 лет): — Я арендовала свою первую квартиру сразу после университета. Это был классический бабушатник. При взгляде на старую мебель мне, честно говоря, хотелось плакать. Менять ее хозяйка не собиралась, а я так боялась потерять это недорогое жилье, что особо и не настаивала. Единственное, до чего удалось договориться — возможность сгрузить старые вещи в одну комнату. С первой же зарплаты я купила себе матрас и спала именно на нем, а не на бабушкином диване. Постепенно в квартире появились новые коврики, новые пледы (ими я завесила старые кресла) и стало полегче. Тогда я стала мастером декора — денег чтобы купить мебель на всю квартиру не было, зато было желание максимально преобразить пространство доступными способами. Я сама рисовала картины, сушила цветы и составляла из них композиции. Теперь вспоминаю то первое жилье с легкой ностальгией. Следующая квартира была гораздо лучше — там была вся необходимая база, а уже приятные мелочи я докупала сама.

Фото используется в качестве иллюстрации.

Валентина, 39 лет (сдает квартиру 3 месяца): — В наследство мне досталась квартира от родственников. Так как сейчас жилье у нашей семьи есть, двушку решили сдавать. Ремонт в квартире я делала как для себя. Хотя мне и говорили, мол, сдавай как есть, так как квартиранты всё равно убьют отделку, сильно сэкономить на материалах у меня не вышло. Рука все равно тянулась к нормальным обоям, а не к самым дешевым. То же касалось и наполнения квартиры техникой — я купила сюда холодильник, поставила нормальную кухню. Даже посудомойку поставила, хотя муж ругался. Мне хотелось, чтобы квартира выглядела, как номер в хорошем отеле, была полностью укомплектована. В итоге мы поставили цену чуть выше рынка, но семья квартирантов нашлась быстро. Новые жильцы оценили все плюсы — особенно то, что в квартире всё свежее. И заплатили согласно нашим условиям за полгода вперед. Сейчас мы оплачиваем учебу ребенку и деньги от сдачи идут туда.

Фото используется в качестве иллюстрации.

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«Чем больше моментов согласовано в договоре, тем лучше» Судя по рассказам наших читателей, вопрос с покупкой мебели и техники в съемную квартиру решается индивидуально. Одному арендатору удается договориться с хозяином, другому приходится тратить на покупки свои средства. По-разному ведут себя и собственники: одни предпочитают не вкладывать в сдаваемое жилье большие деньги, другие, наоборот, обеспечивают жильцам полный сервис. А как же всё-таки правильно? Об этом мы спросили эксперта.

Ринат Назаров, основатель агентства недвижимости HAUS Estate: — Как правило, квартира сдается в том виде, в каком она представлена на фото в объявлении (то, что не видно, владельцы указывают в описании — бойлер, теплые полы, умный дом, посудомоечная машина). Сейчас на рынке аренды встречаются три варианта взаимоотношений в плане покупок. Первый — собственник за свои средства покупает для клиента мебель и технику. Второй — собственник и клиент договариваются между собой и покупают всё необходимое, деля расходы пополам. Третий — наниматель сам покупает всё необходимое для себя и после выселения забирает это с собой. Бывает, что собственник готов докупить часть техники или мебели под конкретного нанимателя. С одной стороны, это хорошая практика, особенно если речь идет о дорогом объекте, который будет сдаваться на долгий срок — так вы закроете потребности вашего нанимателя. Но с другой стороны, не видя финального наполнения квартиры (клиент может попросить телевизор на 40 или 80 дюймов — а это совершенно разные суммы), сложнее будет определить стоимость аренды для рекламы. К тому же следующий наниматель может попросить что-то вывезти или продать, а это будут дополнительные заботы для собственника.

Фото используется в качестве иллюстрации.

Если речь идет о ремонте техники в квартире, то чтобы понять, кто будет платить, нужно разобраться, по чьей вине произошла поломка. Мы обычно указываем в договоре срок на проверку мебели, техники, сантехники, кондиционера. Дополнительно прописываем пункты, кто и за что несет ответственность в процессе проживания. Если брать стандартный договор найма из расчетно-справочного центра, то там такие пункты не прописаны. Когда возникают нюансы с системой водоснабжения, отоплением, кондиционером — все решается по ситуации. Как правило, у нас эти расходы покрывает собственник квартиры. В целом можно сказать, что чем больше моментов согласовано в договоре, тем лучше. Естественно, всё предусмотреть невозможно, но основные пункты всегда включаются в приложения: состояние вещей и отделочных материалов квартиры на дату заселения. Что касается того, охотно ли хозяева квартир идут на уменьшение цены, если арендатор что-то покупает в квартиру, то я скажу, что да — если это без излишеств. То есть, если в квартире нет телевизора, а наниматель готов купить его сам за скидку 50 долларов в месяц (условно) и оставить после выселения — это вполне нормальный случай. Подойдет, если собственник не готов тратить много денег на момент заселения нанимателя, а наниматель не против купить что-то в счет аренды.