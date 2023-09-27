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Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

27.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минчане, которые часто ездят Партизанскому проспекту, уже заметили, как изменился скайлайн (вид на город) в районе Ангарской. На месте, где раньше не было ничего, а точнее − размещались бывшие постройки исправительно-трудовой колонии, теперь взмывают ввысь три новые высотки. Так подрастает жилой квартал от УКСа Заводского района. Мы посмотрели, как движется стройка для очередников (спойлер – темпы хорошие).

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Напомним, что стройка в районе улиц Ангарской и Магнитной в Минске идет с конца 2021 года. В советское время в этих местах располагалась исправительно-трудовая колония (в конце 80-х в ней еще случился бунт). Позже спецучреждение расформировали, а тюремные постройки использовали по другому назначению. Затем здесь решили возводить жилье, от старых зданий избавились, а площадку отдали УКСу Заводского района.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Всего в новом квартале с неплохим соседством (в пешей доступности − станция метро «Могилевская» и большой торговый центр «МОМО») будет 8 домов. Это − 5 односекционных столбиков и 3 многоподъездных дома. Помимо жилых многоэтажек, тут также появится объект обслуживания и два многоуровневых паркинга.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Сейчас в той или иной степени готовности на Ангарской находятся 4 панельных дома. Это – длинный дом на 237 квартир, а также – три столбика знакомой серии М 111−90, каждый – на 132 квартиры.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии
Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Вот так эта новостройка выглядела в феврале, а так − сейчас.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии
Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Некоторые дома уже хвастаются свежеокрашенными фасадами. Цветовая гамма вышла достаточно стильной и сдержанной.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии
Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Можно заметить, что два дома приобрели и собственные номера – они расположатся на улице Ангарской под цифрами 17Б и 21. Именно эти многоэтажки на сегодняшний момент выглядят самыми готовыми.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии
Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Рядом с домом на 4 подъезда уже начали монтировать детскую площадку.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Также параллельно оживленной улице, кажется, началось строительство инфраструктурного объекта – административно-торгового здания с магазином, кафе и аптекой.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Ближе к улице Магнитной можно заметить сваи под еще два высотных дома – это также будут столбики от МАПИД. Помимо них, останется возвести еще два многоподъездных дома и паркинги.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Квартиры в домах будут сдаваться как с полной отделкой, так и без нее. На кухнях во всех домах установят электроплиты.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии
Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Согласно опубликованным декларациям, жилье в первых четырех домах предложили исключительно очередникам. Квартиры в первых двух домах распределили еще прошлым летом среди нуждающихся в улучшении жилищных условий работников таких предприятий, как «Минсктранс», «Минский автомобильный завод», «Минский тракторный завод», «Минский механический завод имени С. И. Вавилова». Также жилье здесь предлагали очередникам из числа сотрудников Министерства внутренних дел и Управления делами Президента. Много квартир отдали и гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска (по направлениям), в том числе и многодетным семьям.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Стоимость льготируемого квадрата в зависимости от дома составила 1700-2000 рублей, сверх нормы – 2600 рублей. Кстати, первоначально жилье предлагалось с обязательным паркингом за 29 тысяч рублей, но после вступления в силу постановления Совмина это условие отменили.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Первые дома в новом квартале должны сдать в самое ближайшее время – согласно сайту УКСа Заводского района два дома сдадут уже в сентябре. Полностью завершить квартал планируется к 2025 году. Всего тут смогут проживать 1200 семей.

Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане, которые часто ездят Партизанскому проспекту, уже заметили, как изменился скайлайн (вид на город) в районе Ангарской. На месте, где раньше не было ничего, а...
 
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