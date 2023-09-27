Этот квартал полностью меняет облик Ангарской. Как движется стройка на месте бывшей колонии

Согласно опубликованным декларациям, жилье в первых четырех домах предложили исключительно очередникам. Квартиры в первых двух домах распределили еще прошлым летом среди нуждающихся в улучшении жилищных условий работников таких предприятий, как «Минсктранс», «Минский автомобильный завод», «Минский тракторный завод», «Минский механический завод имени С. И. Вавилова». Также жилье здесь предлагали очередникам из числа сотрудников Министерства внутренних дел и Управления делами Президента. Много квартир отдали и гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска (по направлениям), в том числе и многодетным семьям.