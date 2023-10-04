"Снесли нашу молодость и детство". Как живется в трехэтажке 50-х годов под боком у Минск Мира

— Сейчас в этом доме живет много молодежи, далеко не всех знаю уже, — рассказывает Ирина (имя изменено), которая живет в этом доме с 70-х. — Раньше, конечно, плотнее все общались — когда росли вместе, дружили. Хорошо помню, как в детстве мы ходили в гости семьями: родители общались между собой, а мы — с детьми. Взрослым было, что обсудить, потому что многие работали вместе и были связаны с лётной темой.

Жительница вспоминает, что в детстве с друзьями часто ходили гулять в частный сектор, который располагался неподалеку.

— Но дружили в основном с «местными» из многоквартирных домов — не только из нашего, но и из соседних домов на улице. Кстати, некоторых из этих зданий уже нет. Например, 44-й дом снесли в конце 80-х.