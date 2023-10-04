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"Снесли нашу молодость и детство". Как живется в трехэтажке 50-х годов под боком у Минск Мира
04.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом на Брилевской, 46 построили в 1956 году. В то время и несколько десятилетий после практически под окнами у жильцов взлетали и садились самолеты. Со временем рейсов становилось все меньше, а в 2015 году аэропорт «Минск-1» полностью прекратил существование, а напоминанием о нем осталось здание аэровокзала. Сейчас небольшой домик на Брилевской соседствует с огромными в сравнении с ним высотками Минск Мира. О том, как изменилась жизнь, когда появился ЖК, Realt поинтересовался у жителей дома и микрорайона.
Если посмотреть на этот дом на карте, он словно стоит на острове: с одной стороны дорога, с другой — огромный Минск Мир. В жизни тоже заметны яркие контрасты. Во дворе сушится белье, на турнике висит самодельный умывальник, сделанный из двухлитровой пластиковой бутылки, а мужчина чинит автомобиль лежа на земле — все атрибуты для тех, кто хотел бы поностальгировать по прошлому. Людей здесь совсем не много. За час можно не встретить никого из соседей.
«Знакомые часто спрашивают: не сносят вас там?»
— Сейчас в этом доме живет много молодежи, далеко не всех знаю уже, — рассказывает Ирина (имя изменено), которая живет в этом доме с 70-х. — Раньше, конечно, плотнее все общались — когда росли вместе, дружили. Хорошо помню, как в детстве мы ходили в гости семьями: родители общались между собой, а мы — с детьми. Взрослым было, что обсудить, потому что многие работали вместе и были связаны с лётной темой.
Жительница вспоминает, что в детстве с друзьями часто ходили гулять в частный сектор, который располагался неподалеку.
— Но дружили в основном с «местными» из многоквартирных домов — не только из нашего, но и из соседних домов на улице. Кстати, некоторых из этих зданий уже нет. Например, 44-й дом снесли в конце 80-х.
Вопрос сноса, рассказывает Ирина, волнует и ее.
— Я не слышала, чтобы где-то конкретно звучали планы о сносе нашего дома, но от знакомых я порой слышу такой вопрос: «Ну что там, не сносят вас?». И сама уже начинаю задумываться. Ну, на мой век, думаю, хватит. Да и дом недавно отремонтировали. Не думаю, что ремонт делали бы перед сносом.
Ольга в детстве жила на улице Брилевской, училась в школе на Чкалова. Воспоминания об этом районе, говорит женщина, остались самые приятные.
— Конечно, эти новостройки сейчас очень портят настроение, — признается женщина. — В детстве же мы постоянно обитали в старом аэропорту. В нашем классе было очень много детей летчиков и в районе, в основном, жили семьи летчиков. Это был очень милый район: нам, детям, было любопытно наблюдать, как взлетают и садятся самолетики. И вот интересно, что шум этот никого не раздражал, а новостройки прямо мозолят глаз. Сердце сжимается от тоски и печали. Спасибо, что не снесли здание аэровокзала.
А вот Елена вспоминает, что за самолетами не только наблюдали, но порой и летали.
— Моя внучка раньше не могла поверить, что это возможно: «Летали прямо от дома? И не надо было ехать в аэропорт за 40 километров?», — смеется женщина. — Были рейсы и в Украину, и в Питер, и в Москву, и даже в Хельсинки. Да много куда. Помню, мои подруги, с которыми мы ездили в отпуск, смеялись: «Это нам надо рано просыпаться, а Ленка только с кровати встала — и уже одной ногой в аэропорту».
Что касается Минск Мира, выросшего практически по соседству, Елена рассуждает рационально.
— Мне, честно говоря, эти дома не мешают, но я понимаю тех, кто воспринимает строительство в штыки. И самая главная причина, мне кажется в не в том, что снесли какие-то здания, стало шумно или как-то еще, самая большая боль для людей в возрасте, что «снесли» нашу молодость и детство.
«У Мінск Міры зусім не бачу сталых людзей»
Антон живет не в 46-м доме, но район старого аэропорта знает отлично. Здесь жили его бабушка и дедушка, а также родители. Сам молодой человек успел сменил несколько квартир в домах старой застройки, а сейчас переехал в Минск Мир.
— Мне здаецца, што гэта вельмі натуральна: калі доўга жывеш на адным раёне, то звыкаешся і табе ўжо цяжкавата некуды пераязджаць. Можа, калі б я жыў у Чыжоўцы ці ў Сухараве, то ставіўся б да гэтага неяк інакш. Але ж тут — два прыпынкі ад цэнтру.
Молодой человек вспоминает, как обсуждали, что в районе должен появиться жилой комплекс.
— Размовы пра тое, што аэрапорт будзе закрывацца і на ягоным месцы павінна нешта з’явіцца, хадзілі вельмі даўно. Я чуў гэта з пачатку 2000-х. Вядомма ж, людзі, якія ўсё жыццё жывуць у гэтым раёне, абмяркоўвалі, як гэта будзе, ці будуць руйнаваць нашыя дамы.
Цяпер мне ўжо цяжка сказаць, з якімі думкамі мы прымалі гэтыя навіны, мо нават і не задумваліся. На той момант гэта была такая вялікая прамзона: адсоткаў на 90 — тэрыторыя аэрапарта і авіярамонтнага завода, яшчэ там было літаральна пару будынкаў.
Калі на пачатку 80-х адкрыўся аэрапорт за горадам, нагрузка на стары аэрапорт пачала змяншацца, і ўжо дзесьці на пачатку 2000-х там пачалі ладзіць нейкія мерапрыемствы. На святы ставілі сцэну — звычайна быў гук на весь раён. Ты мог нікуды не выходзіць, а ўсё пачуць так, праз вокны. Часта праходзілі гонкі, а яшчэ выставы сельскагаспадарчыя.
Что насчет шума, Антон вспоминает:
— На Брылеўскай жа была і дарога пад вокнамі, і чыгунка за гэтай дарогай, а праз вуліцу пачыналася лётнае поле, дзе яшчэ лёталі самалёты. Я гэтага ўжо не заспеў, але быў жа час, калі самалёты садзіліся ледзь не кожныя дзесяць хвілін. Але ж ёсць усе гэтыя расповеды пра тое, як людзі, якія прыязджалі сюды ў госці, не маглі заснуць, бо шыбы ажно звінелі ў вокнах, а мясцовыя ўсе спалі.
Ды я і сам памятаю з дзяцінства, калі былі начныя рэпетыцыі вайсковых парадаў (тады яны праходзілі з Уручча і ішлі да Слуцкай шашы), я прасіў, каб мяне бацькі адмыслова будзілі, бо цікава было паглядзець. Я не прачынаўся сам ад таго, што ў мяне пад вокнамі гадзіну ішла гэтая тэхніка.
В Минск Мире Антон замечает какие-то минусы, но, говорит, это не то, чем обычно не довольны в местных чатах.
— Я ўсё яшчэ не зусім звык да таго, што гэта раён, дзе няма старых. Я іду па вуліцы і не бачу людзей старэйшых за сябе — ад гэтага дзіўныя адчуванні. Я не кажу, што калі ўбачу пенсіянераў, то пабягу з імі абдымацца, але ж гэты момант мяне крыху напружвае. Яшчэ я бачу сметніцы для асобнага збору смецця. Гэта цудоўна і я за. Але ж я ніколі тут не ўбачу цудоўных гісторый, як на сметніцы стаіць даваенная шафка ці то ляжаць нейкія кніжкі. Вядома ж, у новым раёне такога няма. І таго, што магло быць у раёне хрушчовак, тут ніколі не будзе на маім жыцці.
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Дом на Брилевской, 46 построили в 1956 году. В то время и несколько десятилетий после практически под окнами у жильцов взлетали и садились самолеты. Со временем рейсов...
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