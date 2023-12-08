Построили дом, растят животных и варят сыры. История семейного счастья из Гродно

«Люблю, чтобы всё было красиво»

Семья Шатровых начала строить дом в 2005 году — и закончила в 2015-м.

— Муж всё делал сам, с нуля — и кладку, и крышу, и внутреннюю отделку. Штукатурил и шпаклевал стены, укладывал плитку, хотя раньше никогда этого не делал, — говорит Надежда.

— Еще будучи подростком, я смотрел, как папа строит дачу. Потом, когда мы только поженились, строил церковь, в которой мой папа был пастором. Там, кстати, настоящих рабочих не было, только пенсионеры и дети, — улыбается Олег. — Поэтому, с одной стороны, я боялся начинать стройку, а с другой стороны, понимал, что всё реально.

— А я и не знала, что ты боялся, — смеется Надежда.