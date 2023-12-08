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Построили дом, растят животных и варят сыры. История семейного счастья из Гродно
08.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Надежда и Олег Шатровы живут в Гродно. И живут счастливо — ухаживают за животными, варят сыры, продают их в собственном магазине и на фермерских рынках. Супруги пригласили нас к себе в дом, который, к слову, они построили своими руками. Вместе сБеларусбанкоми
«Я думал, что никогда не буду строить дом сам»
Супруги вместе уже 34 года, у них трое детей и двое внуков. Они встречают нас в просторном доме, который сами строили в течение 10 лет.
— Моя жена приехала в Гродно из Одессы как молодой специалист. После свадьбы мы какое-то время жили с родителями. Это было не очень хорошей идеей, — с улыбкой вспоминает Олег. — Супруга стояла на очереди — и мы довольно быстро получили собственную квартиру. Тогда у нас уже было трое детей, еще мы забрали тещу. Опять стали в очередь, на этот раз на расширение жилплощади — и построили квартиру побольше.
Квартира еще не была готова, а у пары уже появилась идея строить свой дом. Супруги искали готовые варианты.
— Я видел, как строились мои двоюродные братья, и думал, что сам строиться не буду никогда, — объясняет Олег. — Однако мы нашли этот участок площадью 17 соток — и как-то сразу поняли, что он наш.
— Нам просто захотелось быть здесь. И сейчас мне очень нравится наш участок — мы построили дом, на большой придорожной полосе я высадила елочки, они быстро выросли и украсили это место, — дополняет Надежда.
«Люблю, чтобы всё было красиво»
Семья Шатровых начала строить дом в 2005 году — и закончила в 2015-м.
— Муж всё делал сам, с нуля — и кладку, и крышу, и внутреннюю отделку. Штукатурил и шпаклевал стены, укладывал плитку, хотя раньше никогда этого не делал, — говорит Надежда.
— Еще будучи подростком, я смотрел, как папа строит дачу. Потом, когда мы только поженились, строил церковь, в которой мой папа был пастором. Там, кстати, настоящих рабочих не было, только пенсионеры и дети, — улыбается Олег. — Поэтому, с одной стороны, я боялся начинать стройку, а с другой стороны, понимал, что всё реально.
— А я и не знала, что ты боялся, — смеется Надежда.
Дом строили из блоков. Специалистов нанимали всего несколько раз — для работы со стенами и установки отопительной системы. Остальные работы делали своими руками. Практически всеми решениями супруги довольны:
— Правда, сейчас я бы сделал более высоким второй этаж. Тогда сэкономил, не положил два ряда блоков. Думал, что хватит. Конечно, было бы лучше сделать стены повыше. Выбрали не очень качественные окна. Сейчас их замена будет проблемой, поэтому просто живем с этим. Еще не совсем удобно то, что мы отделили гостиную от кухни, — объясняет Олег.
Супругам помогали друзья — все-таки Олег вырос в квартире и не мог знать всех нюансов. Некоторые подсказки помогли исправить ошибки в процессе. И, конечно, стройка была интересна детям. Будучи на тот момент подростками, они с удовольствием орудовали лопатами и помогали заливать растворы. Соседи, привыкшие нанимать бригады рабочих, удивлялись самостоятельной семье.
Дизайн и декор оставались за Надеждой. Заранее продуманного плана у хозяйки не было. Некоторые вещи она просто замечала — и покупала:
— Например, была в Варшаве, увидела в магазине люстру и поняла, что она нам нужна. Люблю, чтобы всё было красиво — и пусть на это не особо хватает времени, я стремлюсь к этому.
«Сейчас у нас около 50 проработанных рецептур сыра»
Сыроделие — это новый этап в жизни наших героев.
— Я считаю, что на пути каждого человека есть подъемы и падения. Это не стыдно и не страшно, — говорит Надежда. — Раньше я работала в найме, была руководителем. Потом мы с мужем решили открыть свое кафе. Дети тогда были уже взрослыми. И так совпало, что при работе в найме у меня всё получалось, а вот свой бизнес не пошел. Мы взяли большущий кредит на развитие — и обанкротились. За три дня нужно было освободить помещение.
Олег не понимал, как привыкшая к маникюру и педикюру Надежда будет доить коз. Но постепенно они начали свое дело, создали
Купили барана, к Рождеству дети подарили двух овец. Сначала животных пробовали держать на городском участке, но это было не очень удобно. Поэтому полтора года назад началась история семейной фермы — она расположена недалеко от Гродно, в деревне Дуброва. Здесь, в окружении чистейшей природы, живут коровы, козы и овцы. Они пасутся на поле, рядом с лесом.
— У нас не было опыта — не знаю, к сожалению или к счастью. Выручило то, что мы много путешествовали, пробовали разные сыры. Обучаюсь я, в основном, на Ютубе. Однажды ездила и на курсы, но много знаний оттуда не привезла. Сейчас у нас около 50 самостоятельно проработанных рецептур — и своя фермерская лавка в Гродно.
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Надежда и Олег Шатровы живут в Гродно. И живут счастливо — ухаживают за животными, варят сыры, продают их в собственном магазине и на фермерских рынках. Супруги...
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