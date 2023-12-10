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«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства
10.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Антон и Кристина вместе с сыном и дочкой переехали в загородный дом недавно. Раньше они жили в Минске, но в какой-то момент семье захотелось простора и воздуха. За два года они построили дом, отделку и мебель для которого подготовили на собственном производстве. Делимся с вами историей «сапожников с сапогами».
«Я понимал, что проще сразу построить качественно, чем потом переделывать»
В гости к героям мы доезжаем буквально за 15 минут — их дом расположен недалеко от Минского моря, в агрогородке Лошаны.
— Раньше мы жили в Минске, в квартире. Как-то раз поехали на свадьбу к друзьям. Второй день праздника проходил за городом. Нам очень понравилось — и мы загорелись идеей жить в частном доме, — вспоминает Антон.
— Поиски участка начали в тот же вечер, — улыбается Кристина. — Было важно, чтобы рядом не было соседей, чтобы участок располагался в Молодечненском направлении.
— Мы занимаемся
Строительные работы начались с выравнивания рельефа. С одной стороны склон «срезали», другую сторону подсыпали — песка ушло очень много.
На строительство одноэтажного дома и ремонт у семьи ушло два года. Для работ нанимали строителей. У Антона нашлись знакомые профессионалы, которые сразу всё делали правильно, без ошибок и доработок. Помог и опыт самого хозяина — раньше он уже делал ремонт в квартире и обустраивал свои салоны мебели:
— Я понимал, что проще сразу построить качественно, чем потом переделывать. Внимательно изучал строительные стандарты, детально обсуждал всё с бригадами. Результат — просторный дом с удобной для нас планировкой и большим панорамным окном во всю стену гостиной.
Герои признаются, что в какой-то момент они перестали считать расходы — всё-таки бюджет строительства сложно распланировать детально.
«Я работаю с деревом и чувствую его»
В доме — 200 «квадратов» жилой площади. Еще 70 м² занимает терраса. Из-за метели нам не удалось полностью рассмотреть экстерьер и ландшафт. Поэтому всё внимание — внутреннему наполнению.
Интерьер решили делать минималистичным, отделку взяли в свои руки. Всё в доме, кроме диванов и стульев, сделано на собственном производстве — начиная с кроватей и заканчивая дверными ручками. На полу паркет от белорусского производителя с интересным способом укладки: полосы по периметру и укладка елочкой внутри.
— Поскольку я работаю с деревом и чувствую его, мне не хотелось добавлять в интерьер жилых комнат ламинат или плитку. Хотелось по максимуму использовать дерево. Например, потолки у нас сделаны из имитации бруса лиственных пород. Шлифовали и красили на производстве. Дома просто собирали их — как конструктор.
Особое внимание пара уделила гостиной:
— Когда мы жили в квартире, всё наше время проходило в гостиной. Понимали, что в доме будет так же — поэтому сразу задумали гостиную с большой площадью около 50 квадратных метров, высоким потолком, панорамным окном, из которого можно смотреть вдаль. И большим столом — 3,5 метра в длину и 1,2 метра в ширину. Всю мебель я делал сам — просто просил у жены картинки и цвета, — рассказываем Антон.
Переходим в кухню. Антон рассказывает о своей задумке: чтобы гарнитур был максимально простым в уходе, столешницу сделали из фанеры, обложили по периметру массивом и зашпонировали пятимиллиметровыми ламелями из дуба. Для верхних панелей кухни использовали плиты МДФ. Их заклеили шпоном и закрыли имитациями рамок из массива.
Кристина показывает свою винтажную коллекцию:
— Я всегда любила красивую посуду — и хотела, чтобы ее было много. После переезда в свой дом меня заинтересовал винтаж. Я полюбила барахолки, магазины антиквариата, часто покупаю что-то во время путешествий. Одна из моих последних покупок — поднос. Он будет очень красиво смотреться на новогоднем столе.
При отделке детских отказались от розовых и голубых цветов
Как и многие, кто переезжал в дом из квартиры, Антон и Кристина мечтали о большой ванной комнате.
— Огромная ванна, огромная душевая, две раковины, — рассказывает хозяйка. — Я очень долго выбирала плитку, объездила все магазины и пролистала все каталоги. Нужный нам вариант нашелся — объема, который оставался в магазине, хватило впритык. И мы очень довольны тем, что получилось!
— Тумбы и зеркала сделаны не из металла — у них деревянная основа и делали мы их, как и многое другое, на собственном производстве, — дополняет Антон.
Из просторной спальни есть выход на террасу. Кровать — 2х2 метра:
— С утра к нам часто прибегают дети — хотелось, чтобы было удобно лежать вчетвером.
При отделке детских хозяева сразу отказались от розового и голубого цветов. В комнате сына сочетаются светлые, нейтральные оттенки — а ярких красок добавляют игрушки и книжки. Текстиль выбран под цвет стен. Обращаем внимание на детали — изголовье кровати в форме головы Микки Мауса, светильник-обезьяна.
На стене в комнате дочки — «чешуйки», сделанные руками Антона из плит МДФ. Около 2 тысяч деталей клеили вручную. Изголовье кровати с заячьими ушами Антон тоже сделал сам. Люстру заказали на Алиэкспрессе: она стоила около 400 долларов, поэтому за доставку пришлось поволноваться, но в итоге всё пришло в целости и сохранности.
Вспоминаем о температуре воздуха за окном и интересуемся отоплением: оказывается, семья выбрала достаточно нестандартную для наших широт систему. Батарей как таковых нет, вместо них на полу под окнами расположены воздуховоды. На потолке идет забор воздуха. Всё это соединяется в блоке, который нагревает воздух, обеззараживает и увлажняет его — а затем направляет в помещения.
Наслаждаемся теплом, уютом и тишиной, пьем чай. На прощание Антон делится еще одним, проверенным на своем опыте, плюсом жизни в загородном доме:
— Вечером я включаю подсветку и выхожу на пробежку. Бегу пять километров, последний обычно дается очень тяжело. Я вижу вдалеке теплый свет, чувствую близкий уют — и у меня как будто открывается второе дыхание.
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«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства
Антон и Кристина вместе с сыном и дочкой переехали в загородный дом недавно. Раньше они жили в Минске, но в какой-то момент семье захотелось простора и воздуха. За...
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