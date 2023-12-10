«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

«Я понимал, что проще сразу построить качественно, чем потом переделывать»

В гости к героям мы доезжаем буквально за 15 минут — их дом расположен недалеко от Минского моря, в агрогородке Лошаны.

— Раньше мы жили в Минске, в квартире. Как-то раз поехали на свадьбу к друзьям. Второй день праздника проходил за городом. Нам очень понравилось — и мы загорелись идеей жить в частном доме, — вспоминает Антон.