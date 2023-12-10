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«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

10.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Антон и Кристина вместе с сыном и дочкой переехали в загородный дом недавно. Раньше они жили в Минске, но в какой-то момент семье захотелось простора и воздуха. За два года они построили дом, отделку и мебель для которого подготовили на собственном производстве. Делимся с вами историей «сапожников с сапогами».

«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

«Я понимал, что проще сразу построить качественно, чем потом переделывать»

В гости к героям мы доезжаем буквально за 15 минут — их дом расположен недалеко от Минского моря, в агрогородке Лошаны.

— Раньше мы жили в Минске, в квартире. Как-то раз поехали на свадьбу к друзьям. Второй день праздника проходил за городом. Нам очень понравилось — и мы загорелись идеей жить в частном доме, — вспоминает Антон.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

— Поиски участка начали в тот же вечер, — улыбается Кристина. — Было важно, чтобы рядом не было соседей, чтобы участок располагался в Молодечненском направлении.

— Мы занимаемся производством мебели. Наша мастерская находится чуть дальше от Минска в этом направлении, а моя основная работа — в Минске. Вот мы и выбрали локацию ровно посередине — чтобы было удобнее ездить туда-сюда, — объясняет Антон. — А еще нам были важны коммуникации: вода, электричество, газ. Готовые дома не рассматривали: хотелось самим проконтролировать качество материалов и работ, не переделывать уже реализованные решения под свои потребности.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Выбирали между участками в агрогородке Лошаны и в деревне Горошки. Остановились на первом варианте. Изначально территория в 15 соток была полностью свободной — просто склон в окружении красивой природы. Участок обошелся семье в 8 тысяч долларов в эквиваленте.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Строительные работы начались с выравнивания рельефа. С одной стороны склон «срезали», другую сторону подсыпали — песка ушло очень много.

На строительство одноэтажного дома и ремонт у семьи ушло два года. Для работ нанимали строителей. У Антона нашлись знакомые профессионалы, которые сразу всё делали правильно, без ошибок и доработок. Помог и опыт самого хозяина — раньше он уже делал ремонт в квартире и обустраивал свои салоны мебели:

— Я понимал, что проще сразу построить качественно, чем потом переделывать. Внимательно изучал строительные стандарты, детально обсуждал всё с бригадами. Результат — просторный дом с удобной для нас планировкой и большим панорамным окном во всю стену гостиной.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Герои признаются, что в какой-то момент они перестали считать расходы — всё-таки бюджет строительства сложно распланировать детально.

«Я работаю с деревом и чувствую его»

В доме — 200 «квадратов» жилой площади. Еще 70 м² занимает терраса. Из-за метели нам не удалось полностью рассмотреть экстерьер и ландшафт. Поэтому всё внимание — внутреннему наполнению.

Интерьер решили делать минималистичным, отделку взяли в свои руки. Всё в доме, кроме диванов и стульев, сделано на собственном производстве — начиная с кроватей и заканчивая дверными ручками. На полу паркет от белорусского производителя с интересным способом укладки: полосы по периметру и укладка елочкой внутри.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

— Поскольку я работаю с деревом и чувствую его, мне не хотелось добавлять в интерьер жилых комнат ламинат или плитку. Хотелось по максимуму использовать дерево. Например, потолки у нас сделаны из имитации бруса лиственных пород. Шлифовали и красили на производстве. Дома просто собирали их — как конструктор.

Особое внимание пара уделила гостиной:

— Когда мы жили в квартире, всё наше время проходило в гостиной. Понимали, что в доме будет так же — поэтому сразу задумали гостиную с большой площадью около 50 квадратных метров, высоким потолком, панорамным окном, из которого можно смотреть вдаль. И большим столом — 3,5 метра в длину и 1,2 метра в ширину. Всю мебель я делал сам — просто просил у жены картинки и цвета, — рассказываем Антон.

«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Стены украсили панелями, сделанными из плит МДФ и окрашенными специальной интерьерной эмалью. Они легко поддаются реставрации — Кристина и Антон продумали этот момент с учетом активных детских игр. Любой скол на панелях можно исправить в течение десяти минут.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Еще одна фишка гостиной — подвесная люстра. Она не проходила ни в одну дверь: пришлось доставать стеклопакет, чтобы занести ее через окно.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Переходим в кухню. Антон рассказывает о своей задумке: чтобы гарнитур был максимально простым в уходе, столешницу сделали из фанеры, обложили по периметру массивом и зашпонировали пятимиллиметровыми ламелями из дуба. Для верхних панелей кухни использовали плиты МДФ. Их заклеили шпоном и закрыли имитациями рамок из массива. 


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Выключатели расположили на острове. Дверь в кухню фиксируется магнитом — это очень удобно для того, чтобы во время приготовления еды запахи не распространялись по всему дому.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Кристина показывает свою винтажную коллекцию:

— Я всегда любила красивую посуду — и хотела, чтобы ее было много. После переезда в свой дом меня заинтересовал винтаж. Я полюбила барахолки, магазины антиквариата, часто покупаю что-то во время путешествий. Одна из моих последних покупок — поднос. Он будет очень красиво смотреться на новогоднем столе.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

При отделке детских отказались от розовых и голубых цветов

Как и многие, кто переезжал в дом из квартиры, Антон и Кристина мечтали о большой ванной комнате.

— Огромная ванна, огромная душевая, две раковины, — рассказывает хозяйка. — Я очень долго выбирала плитку, объездила все магазины и пролистала все каталоги. Нужный нам вариант нашелся — объема, который оставался в магазине, хватило впритык. И мы очень довольны тем, что получилось!


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

— Тумбы и зеркала сделаны не из металла — у них деревянная основа и делали мы их, как и многое другое, на собственном производстве, — дополняет Антон.

Из просторной спальни есть выход на террасу. Кровать — 2х2 метра:

— С утра к нам часто прибегают дети — хотелось, чтобы было удобно лежать вчетвером.

При отделке детских хозяева сразу отказались от розового и голубого цветов. В комнате сына сочетаются светлые, нейтральные оттенки — а ярких красок добавляют игрушки и книжки. Текстиль выбран под цвет стен. Обращаем внимание на детали — изголовье кровати в форме головы Микки Мауса, светильник-обезьяна.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

По заказу дочки, у которой много творческих увлечений, сделали полки для книг, рисунков и статуэток.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

На стене в комнате дочки — «чешуйки», сделанные руками Антона из плит МДФ. Около 2 тысяч деталей клеили вручную. Изголовье кровати с заячьими ушами Антон тоже сделал сам. Люстру заказали на Алиэкспрессе: она стоила около 400 долларов, поэтому за доставку пришлось поволноваться, но в итоге всё пришло в целости и сохранности.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Вспоминаем о температуре воздуха за окном и интересуемся отоплением: оказывается, семья выбрала достаточно нестандартную для наших широт систему. Батарей как таковых нет, вместо них на полу под окнами расположены воздуховоды. На потолке идет забор воздуха. Всё это соединяется в блоке, который нагревает воздух, обеззараживает и увлажняет его — а затем направляет в помещения.


«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

Наслаждаемся теплом, уютом и тишиной, пьем чай. На прощание Антон делится еще одним, проверенным на своем опыте, плюсом жизни в загородном доме:

— Вечером я включаю подсветку и выхожу на пробежку. Бегу пять километров, последний обычно дается очень тяжело. Я вижу вдалеке теплый свет, чувствую близкий уют — и у меня как будто открывается второе дыхание.

Мечты — это то, ради чего мы просыпаемся, садимся за руль или спускаемся в метро, работаем, учимся, пробуем и развиваемся. Секрет достижения больших целей кроется в сотнях маленьких шагов. Участвуйте в рекламной игре«Марафон транзакций»: платите за все покупки и услуги картой Mastercard от БСБ Банка — и с каждым днем увеличивайте свои шансы на выигрыш!

«Люстру заносили через окно». Семья из Минска построила дом — и наполнила его мебелью собственного производства

 
Теги: Минск
 
 
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Антон и Кристина вместе с сыном и дочкой переехали в загородный дом недавно. Раньше они жили в Минске, но в какой-то момент семье захотелось простора и воздуха. За...
 
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