Источник материала: realt.by

Сегодня в Минском городском центре недвижимости прошел аукцион , на котором наконец-то купили почти достроенный ТРЦ "Мега Парк" на пересечении Казимировской и Каменногорской. Об этом Realt сообщили источники на рынке коммерческой недвижимости. Рассказываем подробности.

Заказчиком строительства было ООО «Винтераинвест» с иностранным капиталом. В Мингорисполкоме потом рассказали, что инвестор сбежал, и достраивать объект собирался город. Но в итоге власти решили выставить его на аукцион.

ТРЦ начали строить по инвестдоговору еще в 2012 году и изначально хотели открыть в 2017 году. «Мега Парк» планировался как большой и современный комплекс с ледовой ареной и кинотеатром. Потом открытие перенесли на 2020-й год, но тогда оно снова не состоялось. Хоть здание практически достроили, но в какой-то момент работы остановились и внешне ТРЦ не меняется уже несколько лет.

Потом аукцион по продаже «Мега Парка» был назначен на 12 декабря. Первоначальная цена была снижена примерно 50%. Она составляла 60,8 млн рублей (около 20 млн долларов). Но и тут желающих не нашлось.

Первый аукцион по продаже комплекса должен был пройти 27 октября. Начальная цена была 121 073 360 белорусских рублей (больше 37 млн долларов). Но желающих не нашлось. Также не состоялся и аукцион 17 ноября.

Аукцион и перспективы

В итоге «Мега Парк» выставили на сегодняшний аукцион с дисконтом 80%. Начальная была цена 24,67 млн рублей (около 7,7 млн долларов). Как отмечали эксперты на рынке коммерческой недвижимости, с таким дисконтом комплекс вполне могут купить. Так оно и произошло.

Как стало известно Realt, на торги заявилось несколько участников. В итоге цена выросла, но ненамного.

Кстати, себестоимость "Мега Парка" в 2021 году оценивалась более чем в 40 млн долларов. На тот момент в ТРЦ оставалось вложить еще пару миллионов долларов - и можно было открываться. Но сейчас вложить в него нужно больше, ведь он несколько лет стоял без отопления, плюс некоторое время к нему был открыт доступ (а значит, оттуда что-то могли украсть).

Что касается перспектив этого ТРЦ, то они неплохие. Ведь в Минске сейчас строится не много торговых центров, а рынок торговой недвижимости чувствует себя хорошо, плюс растет покупательская активность.