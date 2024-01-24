"Тут так хорошо, что слов нет". Как живут люди в многоэтажках прямо в лесу у Минского моря

Дом № 3А был построен в 2006 году. Михаил говорит, что квартиры здесь некоторым давали от профсоюза. А те, кто вкладывался в жилье на этапе строительства, платил около 600 долларов за квадратный метр. Сам мужчина приобрел квартиру позже, когда уже все было готово, и, естественно, за другую цену.

- В Минске у нас было две квартиры: двушка и однушка. Мы их продали, чтобы взять тут трешку. В первую очередь, понравился чистый воздух и наличие парковочных мест. Единственные отголоски Минска слышны в летнее время – байкеры гоняют на море. И тем, у кого окна выходят на дорогу, приходится несладко, - делится мнением Михаил. – Мы не жалеем, что сюда переехали. Автобусы и маршрутки ходят прямо до Комаровки, Немиги, вокзала, Каменной Горки… Только что продуктовых магазинов нормальных нет, но все жильцы работают в городе, поэтому затариваются там.

Мужчина рассказывает, что в его доме квартиры продают нечасто, но вот желающих снять жилье, хватает. По его подсчетам, около 30% жильцов – арендаторы.