За сколько в Минске можно купить квартиру от застройщика? Большой обзор с ценами и условиями (часть 2)

Если вас интересуют варианты подешевле, то посмотрите на кварталы «Австралия и Океания» и «Родная сторона». Здесь представлен новый для отечественного рынка формат − многофункциональные апартаменты. В них можно не только проживать, но и заниматься бизнесом (зарегистрировать свою компанию). В «Австралии и Океании» стоимость квадратного метра в студиях пока стартует от 1030 евро, в «Родной стороне» − от 1220 евро. Мы попросили менеджера рассказать о разнице кварталов.

− К примеру, дом «Мирский замок», что в «Родной стороне», будет сдаваться в 2026-м году и там квартиры будут с лоджиями, а дом «Атлантик» в «Австралии и Океании» будет сдаваться позже – в конце 2027 года и студии там предусмотрены без лоджий, − пояснили мне в отделе продаж, − В квартире будет просто большое панорамное окно, ну и соответственно цена чуть ниже. При этом в «Мирском замке» студии идут по 27 метров, а в «Атлантике» по 29 метров. То есть, по цене выйдет примерно то на то.

Сразу отметим, что большого количества студий по 900-1000 евро в Минск Мире, как раньше, вы уже не найдете. В жилых домах, которые будут сданы в ближайшее время, квадрат в небольших квартирах начинается от 1540 евро. За столько, к примеру, можно приобрести студию в доме «Люксембургский сад», который сдадут в следующем году. При этом за быструю и полную оплату обещают скидки. Также на дополнительный дисконт могут претендовать педагоги, врачи и сотрудники организаций, с которыми у компании заключены соответствующие соглашения.

Итого:

− апартаменты (29 квадратных метров) в ЖК «Минск Мир» − 30 тысяч евро.

«Новая Боровая»

Этот микрорайон появился на карте «подстоличья» в 2014 году. За 10 лет Новая Боровая из малоизвестного пригорода превратилась в популярное место для жизни с модными дворовыми пространствами, большим количеством магазинов и кафешек, новым детскими садами и школой. В данный момент комплекс от «А-100 Девелопмент» продолжает строиться и прирастать инфраструктурой и жилыми домами. В перспективе тут будет жить около 60 тысяч человек.

В отделе продаж на запрос о самой недорогой квартире мне предложили обратить внимание на монолитный дом № 7.35. Эта новостройка будет располагаться в квартале «Горная долина» Центрального парка. Сдача дома намечена на 1-й квартал 2025 года. В доме будет 23 этажа, закрытый двор, детские площадки, огороды, зоны тихого отдыха и уличные офисы.