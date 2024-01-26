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За сколько в Минске можно купить квартиру от застройщика? Большой обзор с ценами и условиями (часть 2)

26.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем изучать строящиеся жилые комплексы Минска и выяснять, сколько же стоят квартиры в той или иной новостройке. В первой части мы рассказали о семи новых жилых комплексах столицы, а в этот раз в нашей подборке – сразу девять жилых кварталов. Традиционно нас интересовали самые популярные и экономичные варианты: студии или однушки. Но так как в некоторых минских ЖК однокомнатных квартир уже нет (или не было изначально), кое-где мы рассматривали и небольшие двушки.


«Вершина»

На месте бывших кукурузных полей в районе Сухарево застройщик «Строминвест» с 2022 года возводит жилой комплекс «Вершина». Сейчас на  окраине Минска растет первый квартал из трех домов. Всего же на 25 гектарах земли застройщик собирается возвести 8 монолитных многоэтажек.

Первая монолитная новостройка будет состоять из 3 подъездов и 422 квартир. Она уже почти готова – дом с переменной этажностью (от 12 до 22) намерены сдать к концу февраля. Тогда же и начнутся продажи жилья (застройщик реализует только готовые квартиры). При этом прогуляться по новостройке в сопровождении менеджера и посмотреть квартиры вживую можно уже сейчас.

Как сообщили в отделе продаж, цены на первый дом уже утверждены:

− В доме будет много однокомнатных квартир площадью около 40-41 квадратного метра. Такие квартиры располагаются на всех этажах, так что потенциальным новоселам будет из чего выбирать. Стоимость квадрата в этих квартирах будет варьироваться в зависимости от этажа и составит от 1250 до 1350 долларов. Сейчас продажи еще не открыты, но вы можете записаться на просмотр и забронировать понравившийся вариант, − отметили в отделе продаж «Вершины».


Квартиры в доме будут сдаваться с черновой отделкой. Внутреннее пространство трех домов будет защищено от посторонних. На закрытой территории появится ландшафтное благоустройство, детская и спортивная площадки, зоны отдыха с уличной мебелью. Свои автомобили жильцы смогут хранить на парковке у дома или оставлять на двухуровневом паркинге. В подвальных помещениях домов разместятся кладовые, а во дворе построят гараж для двухколесного транспорта.

Итого:

− однокомнатная квартира (41 метр) в ЖК «Вершина» − 51,2 тысячи долларов.

Минск Мир

Вот уже несколько лет на месте бывшего столичного аэропорта строится мега-квартал «Минск Мир». Сейчас в границах улиц Аэродромной, Брилевской и Кижеватова уже сдано 100 домов, еще 50 домов находятся на стадии строительства.

По сути, тут будет город в городе − со своими школами, детскими садами, торговыми центрами и административными зданиями. В шаговой доступности от микрорайона располагается уже действующая станция метро «Ковальская слобода», а к концу этого года обещают открыть и «Аэродромную».

В настоящее время приобрести жилье в Минск Мире можно как на уровне котлована, так и в уже сданных домах. Из-за большого количества представленных в продаже вариантов (их − тысячи), мы остановились только на нескольких домах.


Если вас интересуют варианты подешевле, то посмотрите на кварталы «Австралия и Океания» и «Родная сторона». Здесь представлен новый для отечественного рынка формат − многофункциональные апартаменты. В них можно не только проживать, но и заниматься бизнесом (зарегистрировать свою компанию). В «Австралии и Океании» стоимость квадратного метра в студиях пока стартует от 1030 евро, в «Родной стороне» − от 1220 евро. Мы попросили менеджера рассказать о разнице кварталов.

− К примеру, дом «Мирский замок», что в «Родной стороне», будет сдаваться в 2026-м году и там квартиры будут с лоджиями, а дом «Атлантик» в «Австралии и Океании» будет сдаваться позже – в конце 2027 года и студии там предусмотрены без лоджий, − пояснили мне в отделе продаж, − В квартире будет просто большое панорамное окно, ну и соответственно цена чуть ниже. При этом в «Мирском замке» студии идут по 27 метров, а в «Атлантике» по 29 метров. То есть, по цене выйдет примерно то на то.

Сразу отметим, что большого количества студий по 900-1000 евро в Минск Мире, как раньше, вы уже не найдете. В жилых домах, которые будут сданы в ближайшее время, квадрат в небольших квартирах начинается от 1540 евро. За столько, к примеру, можно приобрести студию в доме «Люксембургский сад», который сдадут в следующем году. При этом за быструю и полную оплату обещают скидки. Также на дополнительный дисконт могут претендовать педагоги, врачи и сотрудники организаций, с которыми у компании заключены соответствующие соглашения.

Итого:

− апартаменты (29 квадратных метров) в ЖК «Минск Мир» − 30 тысяч евро.

«Новая Боровая»

Этот микрорайон появился на карте «подстоличья» в 2014 году. За 10 лет Новая Боровая из малоизвестного пригорода превратилась в популярное место для жизни с модными дворовыми пространствами, большим количеством магазинов и кафешек, новым детскими садами и школой. В данный момент комплекс от «А-100 Девелопмент» продолжает строиться и прирастать инфраструктурой и жилыми домами. В перспективе тут будет жить около 60 тысяч человек.

В отделе продаж на запрос о самой недорогой квартире мне предложили обратить внимание на монолитный дом № 7.35. Эта новостройка будет располагаться в квартале «Горная долина» Центрального парка. Сдача дома намечена на 1-й квартал 2025 года. В доме будет 23 этажа, закрытый двор, детские площадки, огороды, зоны тихого отдыха и уличные офисы.



Сейчас тут по цене 1655 долларов за метр можно приобрести 29-метровую квартиру на 19-м этаже. В качестве бонусов обещают отличный вид на окрестности и бесплатную кладовую.

В этом же доме есть интересный вариант для тех, кто хочет заселиться в полностью готовое жилье – тут предлагают полностью укомплектованную кухней, мебелью и техникой 33-метровую квартиру на 10-м этаже. Ее стоимость составит 71 тысячу долларов. Бесплатная кладовая тоже будет.

Итого:

− однокомнатная квартира (29 квадратных метров) в ЖК «Новая Боровая» − 48 тысяч долларов.

«Зеленая гавань»

За высокими соснами недалеко от МКАД продолжает расти еще один жилой квартал от «А-100». Помимо коттеджей, таунхаусов и лайнхаусов в «Зеленой гавани» строят и среднеэтажные дома с городскими квартирами. Инфраструктуры в районе пока не очень много (недавно застройщик подробно рассказал о планах на будущее), но зато есть природа, гольф-поля, множество мест для отдыха и прогулок. Сколько же тут стоят однушки?


В отделе продаж мой запрос сразу же корректируют. Оказывается, обычных однокомнатных квартир в «Зеленой гавани» сейчас нет. Вместо них предлагают рассмотреть двушки евроформата. Для тех, кто еще не в теме, поясним, это − квартиры с большой кухней-гостиной и отдельной спальней. Таковые сейчас есть в ситихаусах 4.4 и 4.6. Эти дома строятся в квартале «Мелодии леса». Площадь таких квартир варьируется от 35 до 43 квадратных метров. В данный момент есть варианты как без отделки, так и с полным ремонтом и даже кухней. Цена квадрата в евродвушках стартует от 1620 долларов. Если интересует жилье с отделкой, то метр посчитают по 1900-2000 долларов.

Дворы в квартале «Мелодии леса» будут закрытыми от автомобилей. Обещают атмосферу гармонии и единения с природой. Сдача ситихаусов намечена на 2025-й год.

Итого:

− евродвушка (35,8 квадратного метра) в ЖК «Зеленая Гавань» − 58,1 тысячи долларов.

«Олимпик Парк»

Жилой комплекс «Олимпик Парк» на северо-западе Минска строится с 2019 года. Сейчас тут (между заказником «Лебяжий» и рынком «Ждановичи») уже вырос  симпатичный квартал из коттеджей и среднеэтажных домов. Из-за близости к водохранилищу Дрозды, невысокой плотности и хорошего благоустройства комплекс сразу получил приставку «элитный».

Весь «Олимпик Парк» будет состоять из 19 жилых домов, 6 дуплексов, 13 коттеджей, физкультурно-оздоровительного центра с ледовой ареной и ресторана «Лебяжий». Большинство объектов уже построено.


Сейчас модный квартал, который строит «Тапас», вплотную приблизился к рынку «Ждановичи» − тут в настоящий момент возводится три дома (№15, 16 и 17). Квартир с небольшими метражами в строящихся домах − немного. Мне смогли предложить только 59-62–метровые квартиры. Стоимость метра начинается от 1510 долларов и выше (цена зависит от этажа). Сдавать дома будут в 2025-м году.

Итого:

− однокомнатная квартира (59,5 квадратных метров) в ЖК «Олимпик Парк» − 91,7 тысячи долларов.

«Комфорт Парк»

Сегодня район бывшего частного сектора на улице Тимирязева не узнать. Вместо старых двухэтажек и частных домов за несколько лет тут выросли многоэтажки с модным благоустройством и современными дворами. Участок от Татарской до Панфилова застраивает «Строминвест». Сейчас в жилом комплексе «Комфорт парк» уже возведены 5 домов из 6.

Главная особенность жилого комплекса «Комфорт Парк» состоит в том, что застройщик продает только готовые квартиры. Звоним в отдел и продаж и интересуемся самым доступным по цене жильем.


− Если говорить о квартирах небольших метражей, то таковые на сегодняшний день остались только в пятом доме на Татарской. 8. Здесь мы можем предложить квартиры площадью 62 квадратных метра. Такие сейчас есть на разных этажах. Стоимость метра будет зависеть от расположения. 62-метровые квартиры с 1 по 4-й этаж будут стоить 2150 долларов за метр, с 5 по 7-й – 2200 долларов, а на 8-м этаже – 2250 долларов.

Жилье в «Комфорт Парке» продается с черновой отделкой: стены оштукатурены, на полу − чистовая стяжка, стены санузла выведены до потолка, оштукатурены и гидроизолированы, радиаторы отопления разведены и установлены. Лифт Doppler в доме спускается в кладовые и подземный паркинг.

Итого:

− двухкомнатная квартира (62,5 квадратного метра) в ЖК «Комфорт парк» − 134,3 тысячи долларов.

«Променад»

Еще один застройщик, который продает только готовые квартиры – это «Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости «БиЮСиСи». Именно эта компания отвечает за ЖК «Променад». Сегодня все дома в комплексе уже построены, но свободные квартиры тут еще есть. Самые свежие новостройки, которые пока еще находятся в продаже – дома №12 и №14 по улице Ильянской. Эти десятиэтажные дома располагаются рядом с будущей школой и состоят из 5 подъездов и 170 квартир. На этажах расположено по 3 или 4 квартиры.


На мой запрос о самом экономичном варианте мне предложили однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров по стоимости 1520 долларов за «квадрат». Жилье расположено на первом этаже дома №14.

− Если будет 100%-я оплата, то застройщик предоставит скидку в 3%. Также возможна рассрочка платежей на год при первоначальном взносе в 20%. Есть однокомнатные квартиры и на этажах повыше, но там и стоимость будет больше – от 1610 долларов за метр в квартирах на 8-10-м этажах. Дома уже сданы, можно прийти на экскурсию и все посмотреть.

Итого:

− однокомнатная квартира (45 квадратных метров) в ЖК «Променад» − 68,4 тысячи долларов.

«Грушевский посад»

На проспекте Дзержинского (теперь уже силами госзастройщика) продолжает строиться жилой комплекс «Грушевский посад». Большая часть квартир в домах, которые начали строить еще 8 лет назад, уже продана, однако порой и тут появляются доступные для всех желающих варианты.

Напомним, что достраивает комплекс УКС «Запад». Сейчас в работе находятся 3-й и 4-й дома. В третьем доме «Грушевского посада» − 23 этажа, 4 подъезда и 387 квартир. Прошлым летом первые два подъезда уже сдали в эксплуатацию, еще два − будут введены в строй в этом году.

Четвертый дом будет состоять из 23 этажей, 2 подъездов и 210 квартир. Последние свободные однушки предлагались именно в этом доме. Площадь квартир составляет от 41 до 45 квадрата. Стоимость метра − 4500 рублей.


Мы позвонили в отдел продаж, однако оказалось, что все свободные однушки тут уже разобрали. Из свободных квартир на момент подготовки материала оставалась только двушка площадью в 62 квадратных метра по стоимости 4150 рублей за метр. При этом в отделе продаж посоветовали следить за новостями – однокомнатные квартиры еще будут выставлять в свободную продажу.

Итого:

− двухкомнатная квартира (62 квадратных метра) в ЖК «Грушевский посад» − 81 тысяча долларов.

«Гранд Авеню»

На проспекте Дзержинского продолжается строительство квартала «Гранд Авеню». Возводит ЖК рядом с метро «Грушевка» компания «Датч Стар». Жилой комплекс будет состоять из четырех 20-этажных монолитно-блочных домов, соединенных общим стилобатом и подземным паркингом. Всего в комплексе будет 578 квартир. Первые этажи ЖК займут торговые и офисные помещения. В них будут расположены магазины, аптеки, кафе и иные предприятия сферы услуг.

Сейчас в комплексе практически возведены два дома – это 20-ти этажные «столбики» на 143-145 квартир. В каждом доме запроектированы однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и двухуровневые квартиры (на последних этажах). Под новостройками расположится подземный паркинг. Сдать высотки должны в этом году (первую собирались ввести в эксплуатацию раньше, но не вышло).


В отделе продаж сразу огорчают: в строящихся домах свободных однушек не осталось. Все жилье небольших метражей давно распродано. Из того, что можно рассматривать − 62-67 метровые двухкомнатные квартиры (есть на 2-м этаже, а также на 11, 15 и 16-м), а также трешки и двухуровневые квартиры. Стоимость метра в двушках составляет 4624-4692 рубля. Если такой вариант не подходит, то стоит подождать начала строительства третьего дома. Говорят, уже весной можно начинать звонить в отдел продаж.

Итого:

− двухкомнатная квартира (62 метра) в ЖК «Гранд Авеню» − 90,7 тысячи долларов.

***

Мы не упомянули в данном обзоре «Депо», «Маэстро» и некоторые другие жилые комплексы – про них напишем отдельно. Также в подборку не вошла «Гармония» (недавно делали про этот ЖК репортаж – свободных однушек в продаже тут нет, а двушки площадью 58 квадратов стоят около 81 тысячи долларов).

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Мы продолжаем изучать строящиеся жилые комплексы Минска и выяснять, сколько же стоят квартиры в той или иной новостройке. В первой части мы рассказали о семи...
 
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