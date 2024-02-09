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Тут будет элитное жилье? Проверили, началась ли стройка в престижном квартале Минска

09.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Об этом интересном проекте говорят уже несколько лет. Впервые информация о том, что производственную территорию в районе улицы Захарова застроят жилыми домами, прозвучала более двух лет назад. За прошедшее время застройщик (а это – «Минскстрой») уже успел заинтриговать минчан интересными рендерами. И вот в конце минувшего года на площадке рядом с железной дорогой закипела работа. Мы съездили посмотреть, завершился ли снос, и заодно попытались узнать, когда начнется строительство.


Напомним, что речь идет о бывшей производственной площадке «Минскдрева» на пересечении улиц Захарова и Андреевской.

Сейчас на месте, где раньше располагались 11 производственных корпусов предприятия, очень тихо. Все пыльные и шумные работы по сносу старых построек уже завершились. Судя по паспорту объекта, все произошло точно в срок.


В настоящий момент на будущей стройплощадке остаются только кучи металлолома, которые, вероятно, скоро вывезут в нужном направлении.


Также на привычном месте остается и капитальный забор, ограждающий территорию перспективной стройки. На воротах красуется предупредительная надпись о злой собаке, но самого сторожа не видно.







Отметим, что в планах города − построить на этом месте 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. Два года назад будущий квартал презентовали на строительной выставке BUDEXPO. Тогда предполагалось, что на участке рядом со станцией метро «Пролетарская» вырастут монолитные высотки по 19 этажей. На первых уровнях домов обещали открыть кафе и магазинчики, а во дворах обустроить общественные пространства и площадки для активностей детей. Для защиты жильцов от проходящей в этом районе железной дороги планировалось установить шумовую защиту комплекса.

Также известно, что жилые дома на Захарова-Андреевской будут коммерческими − их предложат всем желающим. Учитывая расположение комплекса, можно предположить, что жилья эконом-класса тут точно не будет.


Такой проект демонстрировали два года назад на строительной выставке.

Мы позвонили в «Минскстрой», чтобы узнать, когда же начнется строительство. Также нас интересовала информация о возможных изменениях в проекте.


В Управлении капитального строительства «Минскстроя» на вопросы Realtответили следующее:

− Сейчас идут проектные работы. О том, изменится ли концепция жилого комплекса, информации пока нет. Об этом будем говорить тогда, когда на руках будет вся проектная документация. Что касается начала строительства, то рассчитываем, что выйдем на площадку в этом году.


 
 
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Об этом интересном проекте говорят уже несколько лет. Впервые информация о том, что производственную территорию в районе улицы Захарова застроят жилыми...
 
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