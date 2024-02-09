Тут будет элитное жилье? Проверили, началась ли стройка в престижном квартале Минска

Отметим, что в планах города − построить на этом месте 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. Два года назад будущий квартал презентовали на строительной выставке BUDEXPO. Тогда предполагалось, что на участке рядом со станцией метро «Пролетарская» вырастут монолитные высотки по 19 этажей. На первых уровнях домов обещали открыть кафе и магазинчики, а во дворах обустроить общественные пространства и площадки для активностей детей. Для защиты жильцов от проходящей в этом районе железной дороги планировалось установить шумовую защиту комплекса.

Также известно, что жилые дома на Захарова-Андреевской будут коммерческими − их предложат всем желающим. Учитывая расположение комплекса, можно предположить, что жилья эконом-класса тут точно не будет.