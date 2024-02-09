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Тут будет элитное жилье? Проверили, началась ли стройка в престижном квартале Минска
09.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Об этом интересном проекте говорят уже несколько лет. Впервые информация о том, что производственную территорию в районе улицы Захарова застроят жилыми домами,
Отметим, что в планах города − построить на этом месте 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. Два года назад будущий квартал
Также известно, что жилые дома на Захарова-Андреевской будут коммерческими − их предложат всем желающим. Учитывая расположение комплекса, можно предположить, что жилья эконом-класса тут точно не будет.
В Управлении капитального строительства «Минскстроя» на вопросы Realtответили следующее:
− Сейчас идут проектные работы. О том, изменится ли концепция жилого комплекса, информации пока нет. Об этом будем говорить тогда, когда на руках будет вся проектная документация. Что касается начала строительства, то рассчитываем, что выйдем на площадку в этом году.
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Об этом интересном проекте говорят уже несколько лет. Впервые информация о том, что производственную территорию в районе улицы Захарова застроят жилыми...
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