Минчан зовут строиться на месте ТЦ «Гулливер». Госзастройщик озвучил цены на квартиры - и они впечатляют

Первоначальный взнос в 30 % от стоимости договора нужно будет внести в течение 10 рабочих дней с момента регистрации договора. В случае расторжения договора дольщик обязан уплатить штраф в сумме 5 тысяч белорусских рублей.

Прием и регистрация заявлений на жилые помещения будет осуществляться с 25 марта по адресу: Минск, ул. Советская, 17. Порядок приема: одно заявление на одно жилое помещение от физического (юридического) лица или индивидуального предпринимателя, в том числе в случае подачи заявления по доверенности в порядке живой очереди.

Планировки квартир размещены на сайте УКС Мингорисполкома.

Напомним, что многофункциональный комплекс на пересечении Притыцкого и Дунина-Марцинкевича начали строить еще во второй половине 2000-х. ТРЦ «Гулливер» включал в себя торговые и развлекательные объекты, а также многоуровневую автомобильную стоянку. Работы остановились еще на каркасе будущего здания. Больше десяти лет объект пытались доделать, но он превратился в долгострой. Застройщик обанкротился, а ТРЦ пытались продать на аукционе, но безуспешно. В начале 2022 года «Гулливер» передали УКС Мингорисполкома для завершения работ.