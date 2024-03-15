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Минчан зовут строиться на месте ТЦ «Гулливер». Госзастройщик озвучил цены на квартиры - и они впечатляют
15.03.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Многострадальный ТРЦ «Гулливер», который долгие годы «украшал» недостроенным каркасом улицу Притыцкого в Минске, окончательно уходит в прошлое. Площадку в районе метро «Пушкинская» расчистили еще в прошлом году, а в январе тут стартовало строительство 19-ти этажного дома от УКС Мингорисполкома. Сегодня в газете «Минский курьер» появилась и первая декларация на квартиры. Спойлер – двушки и трешки предлагают всем желающим, но вот стоимость квадрата может удивить.
Итак, в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича появится многоквартирный жилой дом (№1 – по генплану) на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир.
Дом будет каркасным с вентилируемым фасадом, облицованным керамогранитными плитами и декоративной штукатуркой. На этажах запроектированы двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В некоторых квартирах кухни объединят с жилыми комнатами, а в некоторых – расположат кухонное оборудование в одной из комнат. Жилые помещения будут сдавать без отделки. На нижнем (цокольном) уровне разместят встроенные помещения.
Многоэтажку начали строить в январе этого года, а завершить планируют 2 февраля 2026 года. Квартиры будут реализовывать по договорам долевого строительства.
Сейчас всем желающим предлагается 80 квартир на 1-5 этажах во 2-5 секции:
− 20 двухкомнатных квартир общей площадью 42,29 метра, ориентировочная стоимость квадрата – 5200 рублей (1607 долларов);
− 30 двухкомнатных квартир общей площадью 65,66 до 68,84 метра, ориентировочная стоимость квадрата − 5000 рублей (1546 долларов);
− 30 трехкомнатных квартир общей площадью от 64,65 до 81,45 метра, ориентировочная стоимость квадрата – 5000 рублей (1607 долларов).
Получается, что 42-метровая двухкомнатная квартира обойдется дольщику в 220 тысяч рублей (68 тысяч долларов), 65-метровая двухкомнатная – в 328 тысяч (101 тысяча долларов), 81-метровая трехкомнатная – в 407 тысяч (125 тысяч долларов).
Первоначальный взнос в 30 % от стоимости договора нужно будет внести в течение 10 рабочих дней с момента регистрации договора. В случае расторжения договора дольщик обязан уплатить штраф в сумме 5 тысяч белорусских рублей.
Прием и регистрация заявлений на жилые помещения будет осуществляться с 25 марта по адресу: Минск, ул. Советская, 17. Порядок приема: одно заявление на одно жилое помещение от физического (юридического) лица или индивидуального предпринимателя, в том числе в случае подачи заявления по доверенности в порядке живой очереди.
Планировки квартир
Напомним, что многофункциональный комплекс на пересечении Притыцкого и Дунина-Марцинкевича начали строить еще во второй половине 2000-х. ТРЦ «Гулливер» включал в себя торговые и развлекательные объекты, а также многоуровневую автомобильную стоянку. Работы остановились еще на каркасе будущего здания. Больше десяти лет объект пытались доделать, но он превратился в долгострой. Застройщик обанкротился, а ТРЦ пытались продать на аукционе, но безуспешно. В начале 2022 года «Гулливер» передали УКС Мингорисполкома для завершения работ.
Всего тут собираются построить 2 каркасных жилых дома повышенной комфортности с подземным паркингом, а также 4 панельных дома (в конструкциях МАПИДа − серии 111−90) для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Минчан зовут строиться на месте ТЦ «Гулливер». Госзастройщик озвучил цены на квартиры - и они впечатляют
Многострадальный ТРЦ «Гулливер», который долгие годы «украшал» недостроенным каркасом улицу Притыцкого в Минске, окончательно уходит в прошлое. Площадку...
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