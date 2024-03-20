Отмена тарифов и повышение персональной ответственности. Минюст встретился с риэлтерами и ответил на их вопросы

Источник материала: realt.by

На днях в офисе Realt прошла очередная встреча профессионалов рынка недвижимости. Главной темой мероприятия в этот раз стал новый законопроект «О риэлтерской деятельности», а также постановление «О тарифах на риэлтерские услуги», вступившее в силу 4 ноября. Основным спикером мероприятия стала Диана Подлесская − начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции. Она ответила на все вопросы участников встречи и обозначила самые острые проблемы риэлтерского сообщества.

Открыл мероприятие главный редактор Realt Станислав Шаршуков . Он коротко поделился с агентами цифрами статистики. Так, ежемесячно Realt посещают более 1,8 миллиона уникальных пользователей. При этом трафик на сайт постоянно увеличивается. Еще одна классная новость – не так давно Realt стал победителем премии «Народная марка 2024» в номинации «Интернет-портал о недвижимости».

− Право граждан на жилище, как составной элемент достойного уровня жизни, непосредственно закреплено в основном законе нашего государства. А все вместе мы делаем общее дело по реализации этой конституционной гарантии.

Затем перед риэлтерами выступила Диана Подлесская − начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции. В своем вступительном слове представитель Минюста отметила символичность того, что встреча с профессионалами рынка недвижимости проходит как раз в канун 30-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь:

− Второй момент, на который стоит обратить внимание, − повсеместное нарушение норм законодательства, и в первую очередь − сокрытие выручки и неуплата налогов в должном объеме. Одним из негативных последствий таких бизнес-моделей является уязвимость владельцев и директоров риэлтерских компаний, в том числе перед собственными работниками. Ведь это не позволяет эффективно управлять предприятием. И, конечно, работа по серым и тем более черным финансовым схемам, очень негативно сказывается на репутации агентств. Также я хотела бы отметить то, что ряд агентств работают исключительно здесь и сейчас – без какой-либо ответственности перед будущим.

Далее Диана Александровна остановилась на очевидных для регулятора проблемах, которые переживает риэлтерское сообщество. Так она отметила, что хоть в риэлтерской среде и работает немало профессионалов, средний уровень квалификации специалистов по-прежнему остается невысоким. При этом, к сожалению, во многих агентствах основную работу выполняют агенты, а риэлтеры при этом лишь формально присутствуют в документах.

Отдельный блок встречи был посвящен новому закону о риэлтерской деятельности. Представитель Минюста рассказала, что согласованный законопроект должен быть внесен в Совет министров уже в июле этого года.

− Мы видим, что риэлтерское сообщество, хоть и медленно, но начинает пересматривать свои действующие бизнес-модели. Конечно, это − позитивный момент. Вместе с тем, приходится констатировать, что отдельные агентства по-прежнему нарушают законодательство: манипулируют правом и навязывают услуги обеим сторонам в сделке, в том числе, используя фирмы-дублеры. Такой подход бесперспективен и уже имеет негативные последствия. У одного из агентств недвижимости, действовавших подобным образом, уже приостановлена лицензия.

Говоря о нововведениях в законодательстве, начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции подчеркнула, что в первую очередь они обусловлены заботой о гражданах – то есть, о потребителях. В частности, норма, запрещающая прием вознаграждения за одну и ту же услугу от продавца и покупателя в рамках одной сделки, уже позволила значительно снизить жалобы от людей:

Что же ждет риэлтеров? Так, в новом законопроекте будут закреплены принципы риэлтерской деятельности, пересмотрены понятия этой деятельности, а также включена норма, исключающая конфликт интересов исполнителя услуг по отношению к продавцу и покупателю. Также в новом законе, возможно, появятся нормы, повышающие персональную ответственность лиц за нарушение правил профессиональной этики. То есть, совершение проступка, идущее вразрез с правилами профессиональной этики, будет основанием для лишения свидетельства риэлтера. Кроме того, в законе пропишут возможность заключения договора на оказание риэлтерских услуг в электронной форме.

Еще одна приятная новость − новый законопроект предусматривает то, что риэлтерские организации будут иметь право получать всю информацию об объектах недвижимого имущества – в том числе, об истории объекта недвижимого имущества и лицах, ранее проживавших в жилых помещениях, в отношении которых оказываются риэлтерские услуги. Порядок получения такой информации будет более четко регламентирован.

Одно из самых важных нововведений (о котором давно просили агентства) – это планируемая полная отмена государственного регулирования стоимости риэлтерских услуг. То есть, агентства недвижимости смогут сами формировать и регулировать тарифы, с учетом конкуренции на рынке.

Диана Подлесская отметила, что в ведомстве ждут обратную связь от риэлтеров. Вносить свои предложения в новый законопроект «О риэлтерской деятельности» можно как в индивидуальном порядке, так и через общественную организацию БелАН. Кстати, на встрече присутствовал новый председатель совета БелАН Виктор Полянин. Он рассказал, что общественная организация сейчас как раз готовит свои предложения в законопроект.

«При продлении свидетельства планируется ввести аттестацию»

Далее Диана Подлесская ответила на вопросы риэлтеров. Мы публикуем самые интересные из них.

− Если в агентство обращается продавец, у которого уже есть покупатель на его квартиру, с просьбой помочь организовать сделку и подготовить нужные для сделки документы, не более. Как правильно закрыть эту сделку: % или количеством б.в. на которые была выполнена работа?

− Сейчас нормы указа предусматривают положение, что продавец платит в процентном отношении. В процент включаются все услуги, перечисленные для продавца − начиная от консультации, заканчивая регистрацией.

− Может ли быть заключен договор на оказание риэлтерских услуг в отношении объекта, который в момент заключения договора на оказание риэлтерских услуг еще не введен в эксплуатацию?

− Может, но при этом договор на продажу объекта не может быть заключен. Ориентируйтесь на иные услуги, которые сейчас есть в тарифах.

− Что делать в случаях, когда иные агентства недвижимости отказываются от продажи квартиры при наивысшем ценовом предложении без оплаты услуг по страхованию/проверке сделки?

− Обращайтесь в Министерство юстиции, мы будем принимать жесткие меры.

− На какие услуги агентства может претендовать покупатель объекта недвижимости, если собственник этого объекта тоже заключил договор на оказание риэлтерских услуг в том же агентстве недвижимости?

− Он может претендовать на оказание любых услуг, не связанных с приобретением этого объекта недвижимости. Может быть, ему захочется изучить конъюнктуру рынка и так далее.

− Каким образом должно осуществляться взаимодействие двух агентств на сделке (покупатель хочет проверить квартиру через одно агентство, а продавец продает квартиру в другом). Кто должен отвечать за сбор документов?

- Каждое агентство отвечает в соответствии со своими обязательствами по договору, и никак иначе. Какие обязательства вы на себя берете, те и выполняете.

− Правомерно ли будет агентству недвижимости, оказывая риэлтерские услуги покупателю, брать доверенность на сбор документов у продавца объекта недвижимости?

− Нет, он ведь работает с покупателем. Как я говорила выше, в будущем этот вопрос должен решиться. Сейчас же агентствам необходимо взаимодействовать друг с другом. Если продавец не хочет показывать документы на свою недвижимость, начинает что-то скрывать, то я не понимаю, зачем тогда вообще покупать такую квартиру.

− Планируются ли изменения в порядке получения аттестации риэлтера?

− Да, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения. Скорее всего, будет отменено требование об обязательном профильном образовании. Достаточно будет любого высшего образования. Также планируется ввести аттестацию при продлении свидетельства. Возможно, она будет проходить в виде экзамена − своеобразного собеседования на знание законодательства.

− Каким вы видите идеального специалиста по недвижимости?

− Поскольку квартира – для большинства граждан очень дорогой и значимый товар, то и специалист, работающий с этим товаром, должен соответствовать этой значимости. Идеальному специалисту по недвижимости, на мой взгляд, должны быть присущи такие качества как ответственность, добросовестность, высокая квалификация, ну и, конечно умение строить общение.