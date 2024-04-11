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Из-за царапины цена ниже в два раза. Сходили в магазин уцененной сантехники, мебели и техники

11.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем изучать, где в Минске можно закупиться к ремонту и в дом - и потратить при этом меньше денег. Сегодня рассказываем про магазин «На скидке», где продается техника, сантехника, мебель и разные мелочи. Есть товары с дефектами (они могут быть и совсем незначительными), а есть и совсем без них. Некоторые скидки могут удивить.


Магазин «На скидке» находится в Серебрянке. Это точка на рынке «Свелта» по адресу Малинина, 35А. Чтобы попасть в магазин, крытый рынок нужно обойти с левой стороны и пройти вглубь павильонов. «На скидке» — это большой магазин, где можно найти товары от кухонных мелочей до холодильников и стиральных машин.       





Здесь продаются товары со скидками до 80%. Это выставочные образцы, товары со съемок или же товары с дефектами, объясняют причины скидок в магазине. Встречаются и б/у-варианты, но таких в магазине не очень много. Откуда берутся тавары в магазине? «На скидке» работает с разными площадками и магазинами, в том числе 21vek, «Электросила» и «5 элемент».  Здесь можно купить технику Bosch, LG, Samsung, Maunfeld и не только.


В магазине можно купить крупную бытовую технику. В ассортименте есть пару десятков холодильников. Что по ценам? Одна из самых больших скидок — у холодильника Bosch. Из-за вмятины в нижней боковой части он продается за  2 391 рубль вместо 3 929 рублей — скидка 39%. Со скидкой 56% можно купить холодильник MAUNFELD. Изначальная стоимость — 3 959, а продается он за 2 873. Но этот холодильник не новый, и есть потертости и царапины, но на него распространяется годовая гарантия. 



Варочных поверхностей в магазине много б/ушных, на многих есть очевидные дефекты, но можно найти и новые варианты. Например,  индукционная варочная панель MAUNFELD, визуально у которой нет никаких проблем и не указано ничего о дефектах, продается за 1 403 рубля вместо 1 799, а поверхность той же марки, но с царапинами можно купить за 304 рубля вместо 608.





Смотрим духовые шкафы — есть варианты с четкими геометричными линиями, а есть — в ретро-стиле. Например, в ретро-стиле можно купить встраиваемый духовой шкаф Maunfeld c электрогрилем за 805 рублей вместо 1 714. Визуально на нем нет никаких дефектов и о проблемах ничего не написано.


Есть в продаже и мелкая бытовая техника. Новая соковыжималка продается за 90 рублей вместо 131, кофеварка Redmond, на корпусе которой есть потертости (выставочный образец) — за 156 вместо 245, планетарный миксер Maunfeld с незначительными следами эксплуатации обойдется в 189 рублей при начальной стоимости 364, а термопот Redmond, который подает горячую воду, — 105 вместо 514.





На бытовой технике ассортимент в магазине не заканчивается. В продаже есть и сантехника — ванны, умывальники и унитазы. Из-за небольшого скола на черной раковине ее можно купить за 389 рублей вместо 587, а мелкие неровности в эмали удешевили раковину с 587 до 220 рублей. Стоимость смесителя из-за царапины у основания упала в два раза — с 240 до 120 рублей.






Мебели в магазине немного, но пару позиций можно найти. За 99 рублей можно купить пуфик — дефектов у него никаких, это распродажа остатков. Изначально он стоил 148 рублей. Есть кровать за 347 рублей вместо 520 — у нее не хватает мелкой фурнитуры.



Касса в магазине напоминает офис: находится в отдельном помещении за стеклом. 


 
Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем изучать, где в Минске можно закупиться к ремонту и в дом - и потратить при этом меньше денег. Сегодня рассказываем про магазин «На скидке», где...
 
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